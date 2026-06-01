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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMithun Saptahik Rashifal 1-7 June 2026: नई नौकरी और बड़े निवेश से मिथुन राशि वालों को इस सप्ताह मिलेगी राहत

Mithun Saptahik Rashifal 1-7 June 2026: नई नौकरी और बड़े निवेश से मिथुन राशि वालों को इस सप्ताह मिलेगी राहत

Mithun Weekly Rashifal 1 to 7 June 2026: मिथुन राशि के लिए 1 से 7 जून करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मिथुन साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 01 Jun 2026 05:40 AM (IST)
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Mithun Saptahik Rashifal 1 to 7 June 2026: मिथुन राशि वालों के लिए 1 से 7 जून 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मिथुन राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

मिथुन साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope 2026)

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह व्यस्तता, अवसरों और महत्वपूर्ण बदलावों से भरा रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत से ही आपको कामकाज के सिलसिले में अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है. हालांकि यह व्यस्तता भविष्य में बड़े लाभ का कारण बनेगी. व्यापार करने वाले लोगों के लिए नए निवेशकों और प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होने के योग बन रहे हैं. इन संपर्कों का लाभ आने वाले समय में बड़े प्रोजेक्ट या आर्थिक उन्नति के रूप में मिल सकता है.

यदि पैतृक संपत्ति या पारिवारिक व्यवसाय को लेकर कोई पुराना विवाद लंबे समय से चला आ रहा है, तो इस सप्ताह समझदारी और आपसी बातचीत के माध्यम से उसका समाधान निकल सकता है. इसलिए भावनाओं के बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

नौकरीपेशा लोगों के लिए भी यह सप्ताह कई नई संभावनाएं लेकर आएगा। विशेष रूप से आईटी, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र से जुड़े लोगों को बेहतर वेतन या पद वाली नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं. जो लोग लंबे समय से करियर में बदलाव की सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा. वहीं वर्क फ्रॉम होम कर रहे कर्मचारियों को कंपनी की ओर से ऑफिस लौटने का निर्देश मिल सकता है, जिसके चलते अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं.

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सेल्स, मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े लोगों को इस सप्ताह मौसम का विशेष ध्यान रखना होगा. तेज गर्मी और बदलते मौसम के कारण कार्ययोजना को नए सिरे से तैयार करना पड़ सकता है. सुबह और शाम के समय काम करना अधिक लाभदायक रहेगा.

पारिवारिक जीवन की बात करें तो घर में भाई-बहनों का पूरा सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा. किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णय में उनका साथ आपके लिए मददगार साबित होगा. हालांकि जीवनसाथी के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर मतभेद या बहस होने की आशंका है. इसलिए अनावश्यक विवादों से बचें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें.

शांत और संतुलित व्यवहार रिश्तों को मजबूत बनाए रखने में मदद करेगा. प्रेम संबंधों में स्थिति सामान्य बनी रहेगी और साथी के साथ आपसी समझ अच्छी रहेगी. हालांकि बच्चों की सेहत या पढ़ाई को लेकर मन में थोड़ी चिंता बनी रह सकती है.

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से शुभ संकेत दे रहा है. जो छात्र उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं या विदेश में पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. मेहनत और अनुशासन का लाभ मिलेगा. कला, संगीत, अभिनय या अन्य रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बड़ा मंच मिल सकता है.

 कोई महत्वपूर्ण अवसर आपके करियर को नई दिशा देने में सहायक सिद्ध होगा. वहीं खेल जगत से जुड़े खिलाड़ियों और एथलीट्स को अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी. नियमित अभ्यास और फिटनेस पर ध्यान देना जरूरी रहेगा.

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह थोड़ी सावधानी मांगता है. अत्यधिक गर्मी के कारण डिहाइड्रेशन, त्वचा संबंधी समस्याएं, एलर्जी या थकान जैसी परेशानियां हो सकती हैं. पर्याप्त पानी पीना, हल्का भोजन करना और धूप से बचाव करना आवश्यक रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Jun 2026 05:40 AM (IST)
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Gemini Mithun Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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