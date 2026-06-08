Mithun Saptahik Rashifal 8 to 14 June 2026: मिथुन राशि वालों के लिए 8 से 14 जून 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मिथुन राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

मिथुन साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope 2026)

व्यापार और आर्थिक स्थिति- वीक स्टार्टिंग पार्टनरशिप में चल रहा बिजनेस नई ऊंचाइयों को छुएगा, नए पार्टनर्स से जुड़ने का मौका मिलेगा. व्यापारिक विस्तार के लिए यह समय अनुकूल रहेगा और नई योजनाओं पर काम शुरू किया जा सकता है. पुश्तैनी व्यापार में कुछ बदलाव करने की सोच रहे हैं, तो रुकें; घाटा हो सकता है. किसी भी बड़े निर्णय को फिलहाल टालना आपके हित में रहेगा. वैश्विक स्तर पर या देश-विदेश में व्यापार करने वालों को नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं. इससे कारोबार में वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी.

कानूनी दांव-पेंचों से मुक्ति मिलेगी और सरकारी विभागों में फंसे काम किसी रसूखदार व्यक्ति की मदद से पूरे होंगे. लंबे समय से अटकी हुई योजनाएं आगे बढ़ने लगेंगी. बैंक से जुड़े लेन-देन और चेक से जुड़े काम समय पर पूरे कर लें, वीकेंड पर रुकावट आ सकती है. आर्थिक मामलों में समय रहते निर्णय लेना लाभदायक रहेगा.

नौकरी और करियर- नौकरीपेशा जातकों के लिए, विशेषकर जो घर से दूर रह रहे हैं, समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. काम का दबाव बढ़ेगा, जिससे घर की याद सता सकती है. हालांकि, आपकी मेहनत को देखते हुए सैलरी इंक्रीमेंट या मनचाहे ट्रांसफर के रास्ते खुलेंगे. वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य से संतुष्ट रहेंगे और नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं. ऑफिशियल ट्रैवलिंग के दौरान नए अवसर मिलेंगे, लेकिन दस्तावेज संभालकर रखें. यात्रा के दौरान छोटी सी लापरवाही परेशानी का कारण बन सकती है.

ये भी पढ़ें: Mesh Saptahik Rashifal 8-14 June 2026: नौकरी और बिजनेस दोनों में फायदा, लेकिन रिश्तों में बढ़ सकता है तनाव

प्रेम और पारिवारिक जीवन- लव लाइफ में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, बातचीत बंद न करें. रिश्ते में किसी भी गलतफहमी को बढ़ने देने के बजाय समय रहते स्पष्ट संवाद करना बेहतर रहेगा. संतान की संगति पर नजर रखने की जरूरत है, उनकी किसी बात से मन दुखी हो सकता है. धैर्य और समझदारी से परिस्थितियों को संभालना आवश्यक होगा. ससुराल पक्ष के किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिलेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी. भाई-बहनों से संबंध सामान्य रहेंगे और जरूरत पड़ने पर उनका सहयोग भी प्राप्त होगा.

शिक्षा, कला और खेल- कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए, असफलता मिल सकती है. मेहनत और नियमित अभ्यास ही सफलता का रास्ता खोलेंगे. कला जगत के लोगों और खिलाड़ियों के लिए अपनी स्किल को सुधारने का समय है, प्रदर्शन में निरंतरता रखें. जो लोग किसी प्रतियोगिता या प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है. विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह सीखने और आत्मविकास पर ध्यान देने का रहेगा.

स्वास्थ्य और यात्रा- पैर में दर्द या नसों में खिंचाव की समस्या हो सकती है. लंबे समय तक खड़े रहने या अधिक भागदौड़ से बचने की कोशिश करें. नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम फायदेमंद रहेगा. लंबी दूरी की यात्राएं टालने की कोशिश करें, अन्यथा सेहत बिगड़ सकती है. यदि यात्रा आवश्यक हो तो स्वास्थ्य और खान-पान का विशेष ध्यान रखें.

ये भी पढ़ें: Vrishabh Saptahik Rashifal 8-14 June 2026: अचानक हो सकता है बड़ा धन, लेकिन इस मामले में बरतें सावधानी

