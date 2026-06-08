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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMithun Saptahik Rashifal 8-14 June 2026: मिथुन राशि के लिए खुशखबरी! नए कॉन्ट्रैक्ट्स से चमकेगी किस्मत

Mithun Saptahik Rashifal 8-14 June 2026: मिथुन राशि के लिए खुशखबरी! नए कॉन्ट्रैक्ट्स से चमकेगी किस्मत

Mithun Saptahik Rashifal 8 to 14 June 2026: मिथुन राशि के लिए जून का दूसरा सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मिथुन साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 08 Jun 2026 09:08 AM (IST)
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Mithun Saptahik Rashifal 8 to 14 June 2026: मिथुन राशि वालों के लिए 8 से 14 जून 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मिथुन राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

मिथुन साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope 2026)

व्यापार और आर्थिक स्थिति- वीक स्टार्टिंग पार्टनरशिप में चल रहा बिजनेस नई ऊंचाइयों को छुएगा, नए पार्टनर्स से जुड़ने का मौका मिलेगा. व्यापारिक विस्तार के लिए यह समय अनुकूल रहेगा और नई योजनाओं पर काम शुरू किया जा सकता है. पुश्तैनी व्यापार में कुछ बदलाव करने की सोच रहे हैं, तो रुकें; घाटा हो सकता है. किसी भी बड़े निर्णय को फिलहाल टालना आपके हित में रहेगा. वैश्विक स्तर पर या देश-विदेश में व्यापार करने वालों को नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं. इससे कारोबार में वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी.

कानूनी दांव-पेंचों से मुक्ति मिलेगी और सरकारी विभागों में फंसे काम किसी रसूखदार व्यक्ति की मदद से पूरे होंगे. लंबे समय से अटकी हुई योजनाएं आगे बढ़ने लगेंगी. बैंक से जुड़े लेन-देन और चेक से जुड़े काम समय पर पूरे कर लें, वीकेंड पर रुकावट आ सकती है. आर्थिक मामलों में समय रहते निर्णय लेना लाभदायक रहेगा.

नौकरी और करियर- नौकरीपेशा जातकों के लिए, विशेषकर जो घर से दूर रह रहे हैं, समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. काम का दबाव बढ़ेगा, जिससे घर की याद सता सकती है. हालांकि, आपकी मेहनत को देखते हुए सैलरी इंक्रीमेंट या मनचाहे ट्रांसफर के रास्ते खुलेंगे. वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य से संतुष्ट रहेंगे और नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं. ऑफिशियल ट्रैवलिंग के दौरान नए अवसर मिलेंगे, लेकिन दस्तावेज संभालकर रखें. यात्रा के दौरान छोटी सी लापरवाही परेशानी का कारण बन सकती है.

ये भी पढ़ें: Mesh Saptahik Rashifal 8-14 June 2026: नौकरी और बिजनेस दोनों में फायदा, लेकिन रिश्तों में बढ़ सकता है तनाव

प्रेम और पारिवारिक जीवन- लव लाइफ में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, बातचीत बंद न करें. रिश्ते में किसी भी गलतफहमी को बढ़ने देने के बजाय समय रहते स्पष्ट संवाद करना बेहतर रहेगा. संतान की संगति पर नजर रखने की जरूरत है, उनकी किसी बात से मन दुखी हो सकता है. धैर्य और समझदारी से परिस्थितियों को संभालना आवश्यक होगा. ससुराल पक्ष के किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिलेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी. भाई-बहनों से संबंध सामान्य रहेंगे और जरूरत पड़ने पर उनका सहयोग भी प्राप्त होगा.

शिक्षा, कला और खेल- कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए, असफलता मिल सकती है. मेहनत और नियमित अभ्यास ही सफलता का रास्ता खोलेंगे. कला जगत के लोगों और खिलाड़ियों के लिए अपनी स्किल को सुधारने का समय है, प्रदर्शन में निरंतरता रखें. जो लोग किसी प्रतियोगिता या प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है. विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह सीखने और आत्मविकास पर ध्यान देने का रहेगा.

स्वास्थ्य और यात्रा- पैर में दर्द या नसों में खिंचाव की समस्या हो सकती है. लंबे समय तक खड़े रहने या अधिक भागदौड़ से बचने की कोशिश करें. नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम फायदेमंद रहेगा. लंबी दूरी की यात्राएं टालने की कोशिश करें, अन्यथा सेहत बिगड़ सकती है. यदि यात्रा आवश्यक हो तो स्वास्थ्य और खान-पान का विशेष ध्यान रखें.

ये भी पढ़ें: Vrishabh Saptahik Rashifal 8-14 June 2026: अचानक हो सकता है बड़ा धन, लेकिन इस मामले में बरतें सावधानी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 Jun 2026 09:08 AM (IST)
Tags :
Gemini Weekly Horoscope Mithun Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Gemini Horoscope 2026
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