Mesh Weekly Rashifal 2026: मेष वाले फेस्टिवल सीजन में रखें फोकस, वीकेंड पर मिल सकती है बड़ी सफलता

Mesh Weekly Rashifal 1 to 7 March 2026: मेष राशि के लिए 1 से 7 मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मेष साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 01 Mar 2026 07:15 AM (IST)
Preferred Sources

Mesh Weekly Rashifal 1 to 7 March 2026: मेष राशि वालों के लिए 1 से 7 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां पढ़ें अपना साप्ताहिर राशिफल-

  • वीक स्टार्टिंग फेस्टिवल सीजन पर मन कामकाज या फिर कहें अपने लक्ष्य से भटक सकता है. उत्सव का माहौल, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने की चाहत आपके फोकस को थोड़ा कमजोर कर सकती है, जिसके चलते उनके पास आया अवसर हाथ से निकल सकता है.
  • आपको बेवजह की चीजों में मन भटकाने या फिर विवाद में पड़ने की बजाय अपने करियर-बिज़नेस पर फोकस करने की आवश्यकता रहेगी. खासतौर पर इस समय लिया गया सही निर्णय भविष्य में बड़ी सफलता की नींव रख सकता है. चीजों को कल पर टालने या फिर दूसरों के भरोसे छोड़ने से बचें अन्यथा नुकसान झेलना पड़ सकता है. समय प्रबंधन और अनुशासन ही इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होंगे.
  • मिड वीक अचानक धार्मिक यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है. यह यात्रा आध्यात्मिक शांति के साथ-साथ मानसिक सुकून भी देगी. आपकी यह यात्रा सुखद एवं मनोरंजक साबित होगी. इस दौरान किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात होगी जिसकी मदद से भविष्य में किसी लाभदायक योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा. यह संपर्क आगे चलकर आपके करियर या बिज़नेस के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.
  • गृहणी का अधिकांश समय धार्मिक गतिविधियों में बीतेगा. परिवार में सकारात्मक ऊर्जा और सामंजस्य बना रहेगा. वीकेंड बिजनेसमैन के लिए शुभ रहने वाला है. आपको अपने उमक्रम में बड़ी सफलता मिलने के योग बनेंगे. बिजनेस को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा. नई डील या साझेदारी की संभावना भी बन सकती है.
  • वहीं एम्प्लॉयड पर्सन जितना अधिक श्रम करेंगे, उनके कार्य की गुणवत्ता उतनी बढ़ती हुई नजर आएगी. वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिलने के संकेत हैं. प्रेम प्रसंग की दृष्टि से अनुकूल है. लव पार्टनर के साथ बेहतर ट्यूनिंग बनी रहेगी. मैरिड लाइफ सुखमय बना रहेगा और आपसी समझ रिश्तों को और मजबूत बनाएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 01 Mar 2026 07:15 AM (IST)
Aries Mesh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
