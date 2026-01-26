Mesh Weekly Horoscope 2026: मेष राशि वीकली राशिफल, करियर में उछाल, प्रेम और परिवार में खुशियां
Mesh Weekly Horoscope 26 January to 1 February 2026: मेष राशि के लिए 26 जनवरी से 1 फरवरी करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मेष साप्ताहिक राशिफल.
Mesh Weekly Horoscope 26 January to 1 February 2026: मेष राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत शुभ और सौभाग्य लेकर आएगी. आपके द्वारा किए गए प्रयासों का सकारात्मक फल मिलने लगेगा. अब तक जो रुकावटें आ रही थीं, वे धीरे-धीरे दूर होती नजर आएंगी. मेष राशि वाले ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली जी से जानें 26 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक अपना साप्ताहिक राशिफल.
करियर- मेष राशि वालों के लिए यह समय करियर में प्रगति और उपलब्धियों का संकेत दे रहा है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता को सराहा जाएगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे और नई जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं. जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उन्हें अच्छे अवसर मिल सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल है.
व्यापार- व्यापार से जुड़े मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह लाभदायक रहेगा. पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. नए क्लाइंट या पार्टनर से जुड़ने के अवसर मिल सकते हैं. व्यापार विस्तार की योजनाएं सफल होंगी, खासकर यदि आप अपने रिश्तेदारों या मित्रों की सलाह से आगे बढ़ते हैं. व्यापार से जुड़ी यात्राएं भी फायदेमंद साबित होंगी.
परिवार- पारिवारिक जीवन सुखद बना रहेगा. घर में सकारात्मक माहौल रहेगा और आप अपनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे. किसी पुराने विवाद या गलतफहमी का समाधान हो सकता है. बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके आत्मबल को बढ़ाएगा. परिवार से जुड़ा कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है.
प्रेम- प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और साथ घूमने-फिरने या भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. सिंगल लोगों के लिए यह समय खास है,किसी नए और आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. वैवाहिक जीवन में भी सामंजस्य बना रहेगा.
सेहत- सेहत सामान्य से बेहतर रहेगी. मानसिक तनाव में कमी आएगी और ऊर्जा महसूस करेंगे. हालांकि अत्यधिक काम और यात्रा के कारण थकान हो सकती है. खानपान संतुलित रखें और पर्याप्त आराम करें, इससे स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा.
