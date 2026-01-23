Mesh Weekly Horoscope 2026 (18 to 24 January): जनवरी 2026 महीने का यह नया सप्ताह 25 से 31 जनवरी का समय मेष राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मेष राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

मेष राशि के जातकों के लिए यदि सप्ताह मिश्रित फलदायक रहने वाला है. ऐसे में इस राशि के जातकों को आर्थिक एवं मानसिक परेशानियों से बचने के लिए चीजों का प्रबंधन शुरू से करके चलना उचित रहेगा. इस सप्ताह आपको छोटे-छोटे कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है. सोचे हुए कार्यों में अड़चनें आ सकती हैं.

सप्ताह की शुरुआत में संतान से जुड़ी कोई परेशानी आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकती है. यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो आपको कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से खूब सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि वे आपके कार्यों में बाधा डालने अथवा आपको अपमानित करने के लिए साजिश रच सकते हैं.

इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में अपने सीनियर और शुभचिंतकों से मनचाहा सहयोग और समर्थन न मिल पाने पर मन खिन्न रहेगा. रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत में भाई-बहनों के साथ किसी बात को लेकर वाद-विवाद होने की आशंका है हालांकि घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की मदद से सप्ताह के उत्तरार्ध तक आपके आपसी रिश्ते पटरी पर आ जाएंगे.

इस सप्ताह मेष के राशि के जातक अपने जीवनसाथी से जरूरत से ज्यादा ही अपेक्षा करेंगे. वहीं प्रेम संबंध में आने वाली मुश्किलों के कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा. इस सप्ताह लव पार्टनर से मेल-मुलाकात में दिक्कतें आ सकती हैं.

उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.