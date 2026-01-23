हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mesh Weekly Horoscope 2026: मेष साप्ताहिक राशिफल, पैसों के बंदोबस्त के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी

Mesh Weekly Horoscope 2026 (25 to 31 January): मेष राशि के लिए जनवरी का नया सप्ताह यानी 25-31 जनवरी करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 23 Jan 2026 01:18 PM (IST)
Mesh Weekly Horoscope 2026 (18 to 24 January): जनवरी 2026 महीने का यह नया सप्ताह 25 से 31 जनवरी का समय मेष राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मेष राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

मेष राशि के जातकों के लिए यदि सप्ताह मिश्रित फलदायक रहने वाला है. ऐसे में इस राशि के जातकों को आर्थिक एवं मानसिक परेशानियों से बचने के लिए चीजों का प्रबंधन शुरू से करके चलना उचित रहेगा. इस सप्ताह आपको छोटे-छोटे कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है. सोचे हुए कार्यों में अड़चनें आ सकती हैं.

सप्ताह की शुरुआत में संतान से जुड़ी कोई परेशानी आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकती है. यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो आपको कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से खूब सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि वे आपके कार्यों में बाधा डालने अथवा आपको अपमानित करने के लिए साजिश रच सकते हैं.

इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में अपने सीनियर और शुभचिंतकों से मनचाहा सहयोग और समर्थन न मिल पाने पर मन खिन्न रहेगा. रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत में भाई-बहनों के साथ किसी बात को लेकर वाद-विवाद होने की आशंका है हालांकि घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की मदद से सप्ताह के उत्तरार्ध तक आपके आपसी रिश्ते पटरी पर आ जाएंगे. 

इस सप्ताह मेष के राशि के जातक अपने जीवनसाथी से जरूरत से ज्यादा ही अपेक्षा करेंगे. वहीं प्रेम संबंध में आने वाली मुश्किलों के कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा. इस सप्ताह लव पार्टनर से मेल-मुलाकात में दिक्कतें आ सकती हैं.

उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 23 Jan 2026 01:18 PM (IST)
Mesh Rashi Aries Horoscope 2026 Mesh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
