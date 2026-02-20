Aries Weekly Horoscope 2026 (22 to 28 February): फरवरी 2026 महीने का आखिरी सप्ताह यानी 22 से 28 फरवरी का समय मेष राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए कैसा रहेगा. मेष राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना भविष्यफल, यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

मेष साप्ताहिक राशिफल (Mesh Saptahik Rashifal)

मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव लिए रहने वाला है. ऐसे में आपको सप्ताह की शुरुआत से अपने कार्यों को अत्यंत ही विवेकपूर्ण और योजनाबद्ध तरीके से करना उचित रहेगा. इस पूरे सप्ताह मेष राशि के जातकों को अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखने की अत्यंत आवश्यकता है. मन में नकारात्मक विचार आने से आप बनते हुए कार्यों के प्रति भी उदासीन हो सकते हैं.

सप्ताह के पूर्वार्ध में परिश्रम और प्रयास करने पर आपकी स्थिति में सुधार होने की गुंजाइश बनी रहेगी. इस दौरान इष्ट-मित्रों और उच्च अधिकारियों आदि के साथ बेहतर तालमेल बनाकर कार्य करने पर लाभ होगा. मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने करियर, कारोबार अथवा निजी जीवन से जुड़े किसी भी बड़े फैसले को लेने से पहले अपने शुभचिंतकों अथवा वरिष्ठ लोगों की सलाह अवश्य लेनी चाहिए.

क्रय-विक्रय की दृष्टि से यह सप्ताह अपेक्षा से कुछ कम लाभकारी होने की आशंका है. रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए लोगों की बातों को धैर्यपूर्वक सुनें और विनम्रता के साथ पेश आएं. प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है और सामाजिक मर्यादा का भी ख्याल रखें. सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रहने वाला है, कोई बड़ी परेशानी नजर नहीं आ रही है.

मेष काशि के लिए उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें.

