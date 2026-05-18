Mesh Weekly Horoscope 18 to 24 May 2026: मेष राशि के लिए खुशखबरी! अटके काम इस सप्ताह होंगे पूरे

Mesh Weekly Horoscope 18 to 24 May 2026): मई 2026 महीने का यह नया सप्ताह 18 से 24 मई का समय मेष राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मेष राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

मेष साप्ताहिक राशिफल (aries weekly horoscope)

मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कई मायनों में राहत और खुशियां लेकर आने वाला साबित हो सकता है. बीते कुछ समय से यदि आप किसी मानसिक तनाव, पारिवारिक समस्या या कार्यक्षेत्र से जुड़ी परेशानियों का सामना कर रहे थे, तो इस सप्ताह उन समस्याओं का समाधान मिलने की पूरी संभावना बन रही है. खास बात यह रहेगी कि किसी प्रभावशाली व्यक्ति, वरिष्ठ अधिकारी या करीबी मित्र की मदद से आपके अटके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं. लंबे समय से जिस कार्य के लिए आप संघर्ष कर रहे थे, उसमें सफलता मिलने से आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

सप्ताह की शुरुआत में आपको कार्यक्षेत्र में थोड़ा अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, लेकिन आपकी मेहनत और लगन देखकर अधिकारी भी आपसे प्रसन्न रहेंगे. यदि आप किसी नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इस दौरान अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं. वहीं व्यवसाय से जुड़े लोगों को धन के लेनदेन में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी. किसी भी बड़े निवेश या साझेदारी से पहले सोच-समझकर निर्णय लें. भूमि, भवन या संपत्ति से जुड़े कार्य करते समय कागजी प्रक्रिया को पूरी तरह जांच लें, अन्यथा छोटी-सी लापरवाही बाद में परेशानी का कारण बन सकती है.

सप्ताह के पूर्वार्ध में लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बन रहे हैं. यह यात्रा कार्य, व्यवसाय या पारिवारिक कारणों से हो सकती है. यात्रा न सिर्फ सुखद साबित होगी, बल्कि आपके नए लोगों से संपर्क भी बढ़ाएगी, जिसका लाभ भविष्य में मिल सकता है. सामाजिक दायरा बढ़ने से आपके मान-सम्मान में भी वृद्धि होगी.

सप्ताह के उत्तरार्ध में आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होती नजर आएगी. आय के नए स्रोत बनने से आर्थिक परेशानियां कम होंगी. नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त आय या प्रोत्साहन मिलने के संकेत हैं. यदि आपने कहीं निवेश किया हुआ है तो उससे लाभ मिलने की संभावना है. छात्रों के लिए यह समय काफी अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में किया गया परिश्रम सफल होगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को शुभ समाचार मिल सकता है.

कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में भी इस सप्ताह राहत मिलने के संकेत हैं. फैसला आपके पक्ष में आ सकता है या फिर किसी विवाद का समाधान निकल सकता है. परिवार में सुख-शांति का वातावरण बना रहेगा. घर में धार्मिक या मांगलिक कार्यों का आयोजन हो सकता है, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा.

प्रेम संबंधों की बात करें तो यह सप्ताह आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। लव पार्टनर के साथ रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे. आपसी विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. विवाहित लोगों के दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और पति-पत्नी के बीच प्रेम बढ़ेगा. सेहत की दृष्टि से भी यह सप्ताह अच्छा रहेगा. पुरानी बीमारी में सुधार महसूस होगा और मानसिक रूप से भी आप काफी हल्का महसूस करेंगे.

उपाय: प्रतिदिन श्रद्धा भाव से बजरंग बाण का पाठ करें तथा मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें।

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