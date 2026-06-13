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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMesh Weekly Horoscope 14-20 June 2026: मेष राशि वाले सोच-समझकर लें फैसले, आर्थिक मामलों में बरतें सावधानी

Mesh Weekly Horoscope 14-20 June 2026: मेष राशि वाले सोच-समझकर लें फैसले, आर्थिक मामलों में बरतें सावधानी

Mesh Weekly Rashifal 2026: मेष राशि के लिए जून का नया सप्ताह यानी 14 से 20 जून तक करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 13 Jun 2026 06:00 AM (IST)
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Mesh Weekly Horoscope (14 To 20 June 2026): जून 2026 महीने का यह नया सप्ताह मेष राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक और प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मेष राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

सप्ताह की शुरुआत

इस सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव और अवसर आएंगे. कार्यक्षेत्र में आपका जोश और मेहनत आपके लिए नए दरवाजे खोल सकती है. हालांकि, जल्दबाजी से बचना होगा, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपके लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं. विशेष रूप से जो लोग व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें अपने निवेश और व्यय पर विशेष ध्यान देना चाहिए. किसी भी नई योजना या साझेदारी में कदम रखने से पहले सोच-समझकर निर्णय लेना आपके हित में रहेगा. अनुभवी लोगों की सलाह आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है.

पारिवारिक जीवन

परिवार में पारस्परिक समझ और सहयोग से घर का वातावरण सुखमय रहेगा, परंतु किसी पुराने मतभेद को बढ़ावा न दें. यदि किसी रिश्तेदार या करीबी के साथ पहले से मनमुटाव चल रहा है, तो उसे बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करें. साथी या जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होगा ताकि गलतफहमी न बढ़े. प्रेम संबंधों में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखने से रिश्ते मजबूत होंगे. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक सुकून देगा और आपसी संबंधों को बेहतर बनाएगा.

आर्थिक राशिफल

आर्थिक दृष्टि से सप्ताह मध्यम फलदायक है, लाभ के नए स्रोत सामने आएंगे, परंतु व्यय अधिक हो सकता है, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण जरूरी होगा. अनावश्यक खरीदारी या दिखावे में धन खर्च करने से बचें. यदि आप किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं तो पहले उसके सभी पहलुओं की अच्छी तरह जांच कर लें. नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो भविष्य में उन्नति का मार्ग खोलेंगी.

सेहत राशिफल

स्वास्थ्य की बात करें तो पाचन संबंधी समस्याएं और मानसिक तनाव से बचाव के उपाय अपनाएं. नियमित व्यायाम और ध्यान करने से मानसिक शांति मिलेगी. खानपान में संतुलन बनाए रखें और पर्याप्त पानी पीने की आदत डालें. समय पर आराम करना भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा. अधिक काम का दबाव अपने ऊपर न लें और दिनचर्या को व्यवस्थित रखने की कोशिश करें।

सामाजिक गतिविधियों में आपकी सक्रियता और नेतृत्व क्षमता आपको नए मित्र और सहयोगी दिलाएगी. किसी महत्वपूर्ण आयोजन में आपकी भागीदारी सम्मान और पहचान बढ़ा सकती है. सप्ताह के अंत तक कुछ सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना है, जिससे आपका आत्मविश्वास और उत्साह दोनों बढ़ेंगे.

उपाय: घर में किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 13 Jun 2026 06:00 AM (IST)
Tags :
Aries Horoscope 2026 Mesh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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