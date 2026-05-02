हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMesh Saptahik Rashifal 3-9 May 2026: मेष राशि के लिए यह सप्ताह बनेगा ‘भाग्य का बूस्टर वीक’ पढ़ें राशिफल

Mesh Saptahik Rashifal 3-9 May 2026: मेष राशि के लिए यह सप्ताह बनेगा ‘भाग्य का बूस्टर वीक’ पढ़ें राशिफल

Mesh Saptahik Rashifal 3 to 9 May 2026: मेष राशि के लिए यह नया सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मेष साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 02 May 2026 08:11 AM (IST)
Preferred Sources

Mesh Saptahik Rashifal 3 to 9 May 2026: मेष राशि वालों के लिए 3 से 9 मई 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मेष राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

मेष साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Horoscope 2026)

मेष बिजनेस साप्ताहिक राशिफल: सप्ताह की शुरुआत उपलब्धियों से भरा रहेगा, बिजनेस में नई पार्टनरशिप फलीभूत होगी और नया बिजनेस शुरू करने के लिए 4 और 5 मई का समय सबसे शुभ रहेगा. बिजनेस वुमन को इस दौरान बड़ा मुनाफा और सम्मान मिलेगा. इस समय आपकी निर्णय लेने की क्षमता आपको प्रतिस्पर्धियों से आगे रखेगी और आपके द्वारा लिए गए फैसले भविष्य में मजबूत नींव साबित होंगे. जो लोग पहले से किसी योजना पर काम कर रहे हैं, उन्हें अब उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे और निवेश से जुड़े मामलों में भी लाभ के संकेत मिलेंगे.

करियर-नौकरी साप्ताहिक राशिफल: नौकरी में प्रमोशन के योग हैं, बॉस और सीनियर आपके विजन की तारीफ करेंगे और विदेश में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को बड़ी कंपनी से बुलावा आ सकता है. कार्यस्थल पर आपका आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता आपको नई जिम्मेदारियां दिलाएगी. साथ ही आपके सहकर्मी भी आपके सहयोगी रवैये से प्रभावित रहेंगे, जिससे टीमवर्क और बेहतर होगा. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए भी यह समय शुभ संकेत लेकर आ सकता है.

मेष कला और शिक्षा साप्ताहिक राशिफल: प्रतियोगी छात्रों को अपनी मेहनत का मीठा फल मिलेगा और कलाकारों की कोई कृति इस हफ्ते बड़ी प्रसिद्धि दिला सकती है, खिलाड़ियों का स्टेमिना और फुर्ती मैदान पर उन्हें 'मैन ऑफ द मैच' बनाएगी. शिक्षा के क्षेत्र में यह समय निरंतर प्रयास और एकाग्रता का है, जिससे आपको सफलता के नए द्वार खुलते दिखाई देंगे. कला और खेल से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह पहचान बनाने और खुद को साबित करने का सुनहरा अवसर लेकर आएगा.

सेहत और पारिवारिक जीवन साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और पुरानी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी; परिवार में संतान सुख चरम पर होगा, संतान की सफलता से घर में उत्सव का माहौल रहेगा और लव लाइफ में मधुरता के साथ छोटी यात्राएं सुखद रहेंगी. मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा के कारण आप खुद को पहले से ज्यादा हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे. परिवार के साथ बिताया गया समय रिश्तों को और मजबूत बनाएगा और जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा.

इसके अलावा, इस सप्ताह आप आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर भी आकर्षित हो सकते हैं, जिससे मन को सुकून मिलेगा और निर्णय लेने में स्पष्टता आएगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ-साथ बचत करने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी, जो भविष्य के लिए लाभदायक साबित होगी. कुल मिलाकर, यह सप्ताह आपके लिए हर क्षेत्र में प्रगति, संतुलन और खुशियों से भरा रहने वाला है.

ये भी पढ़ें: Aries Monthly Horoscope May 2026: मेष राशि के बिजनेस में ग्रोथ, जॉब में प्रमोशन और रिश्तों में खुशखबरी के संकेत

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 02 May 2026 08:11 AM (IST)
Tags :
Aries Weekly Horoscope Saptahik Rashifal Aries Horoscope 2026 Mesh Rashifal 2026

Frequently Asked Questions

मेष राशि वालों के लिए 3 से 9 मई 2026 तक का सप्ताह कैसा रहेगा?

यह सप्ताह मेष राशि वालों के लिए प्रगति, संतुलन और खुशियों से भरा रहेगा। करियर, बिजनेस, सेहत और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।

बिजनेस के लिहाज से यह सप्ताह मेष राशि वालों के लिए कैसा है?

सप्ताह की शुरुआत में बिजनेस में नई पार्टनरशिप होगी और 4-5 मई का दिन नया व्यवसाय शुरू करने के लिए शुभ है। इससे बड़ा मुनाफा और सम्मान मिलेगा।

करियर के क्षेत्र में मेष राशि वालों को क्या लाभ मिलेगा?

नौकरी में प्रमोशन के योग हैं और विदेश में नौकरी की तलाश करने वालों को अच्छी खबर मिल सकती है। कार्यस्थल पर आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता से नई जिम्मेदारियां मिलेंगी।

कला, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में मेष राशि वालों के लिए क्या है?

प्रतियोगी छात्रों को सफलता मिलेगी और कलाकारों व खिलाड़ियों को पहचान मिलेगी। यह सप्ताह खुद को साबित करने का सुनहरा अवसर है।

मेष राशि वालों की सेहत और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?

सेहत उत्तम रहेगी और पुरानी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। परिवार में संतान सुख मिलेगा और लव लाइफ में मधुरता रहेगी।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Mesh Saptahik Rashifal 3-9 May 2026: मेष राशि के लिए यह सप्ताह बनेगा ‘भाग्य का बूस्टर वीक’ पढ़ें राशिफल
Mesh Saptahik Rashifal 3-9 May 2026: मेष राशि के लिए यह सप्ताह बनेगा ‘भाग्य का बूस्टर वीक’ पढ़ें राशिफल
ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal: 2 मई को शनि-मंगल की 'विस्फोटक' चाल, अगले 24 घंटे इन राशियों के लिए भारी, घर से निकलने से पहले पढ़ें यह चेतावनी!
Aaj Ka Rashifal: 2 मई को शनि-मंगल की 'विस्फोटक' चाल, अगले 24 घंटे इन राशियों के लिए भारी, घर से निकलने से पहले पढ़ें यह चेतावनी!
राशिफल
Aaj ka Meen Rashifal 2 May 2026: मीन राशि वाणी और व्यवहार में बरतें संयम, आर्थिक लेनदेन में सावधानी की सलाह
मीन राशिफल 2 मई 2026: वाणी और व्यवहार में बरतें संयम, आर्थिक लेनदेन में सावधानी की सलाह
राशिफल
Aaj ka Kumbh Rashifal 2 May 2026: कुंभ राशि पुराने स्टॉक से मिलेगा मुनाफा और ऑफिस में बढ़ेगा कद, जानें कैसा रहेगा आपका वीकेंड
कुंभ राशिफल 2 मई 2026: पुराने स्टॉक से मिलेगा मुनाफा और ऑफिस में बढ़ेगा कद, जानें कैसा रहेगा आपका वीकेंड
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जबलपुर हादसा में क्या सिस्टम की लापरवाही जिम्मेदार? | Jabalpur Bargi Dam | MP News
Jabalpur Bargi Dam Cruise Incident: बरगी डैम में बड़ा हादसा.. जिम्मेदार कौन? | MP News
Chitra Tripathi: TMC vs BJP, किसका होगा बंगाल? | Bengal Elections | EVM | Mamata
Pratima Mishra: EVM पर मिडनाइट की 'स्ट्रॉन्ग' फाइट! | Bengal Election 2026 | TMC | Mamata | BJP
Iran- US War: ट्रंप की चाल से ईरान में सियासी तूफान | Iran US War | Hormuz | Trump | Mojtaba
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कहीं आंधी तूफान तो कहीं भारी बारिश... यूपी-बिहार से लेकर राजस्थान तक कैसा रहेगा मौसम? जानें
कहीं आंधी तूफान तो कहीं भारी बारिश... यूपी-बिहार से लेकर राजस्थान तक कैसा रहेगा मौसम? जानें
मध्य प्रदेश
'EVM में कमल के बटन पर काला टेप...', बंगाल में पुनर्मतदान पर बोले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय
'EVM में कमल के बटन पर काला टेप...', बंगाल में पुनर्मतदान पर बोले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय
न्यूज़
US Tariffs on Euro Car and Truck: यूएस ने अब इस देश के कार-ट्रक पर लगाया 25% टैरिफ, ट्रंप बोले- ट्रेड डील का नहीं कर रहा था पालन
यूएस ने अब इस देश के कार-ट्रक पर लगाया 25% टैरिफ, ट्रंप बोले- ट्रेड डील का नहीं कर रहा था पालन
क्रिकेट
RR vs DC Highlights: दिल्ली कैपिटल्स का सबसे बड़ा रन चेज, अंतिम ओवर में मिली जीत; 225 रन बनाकर भी हारी राजस्थान
दिल्ली कैपिटल्स का सबसे बड़ा रन चेज, अंतिम ओवर में मिली जीत; 225 रन बनाकर भी हारी राजस्थान
टेलीविजन
'मैं 13-14 घंटे भी काम करती हूं और...', 8 घंटे काम करने की बहस पर टीवी एक्ट्रेस दीपिका सिंह ने दिया जवाब
'मैं 13-14 घंटे भी काम करती हूं और...', 8 घंटे काम करने की बहस पर टीवी एक्ट्रेस दीपिका सिंह ने दिया जवाब
इंडिया
'हाथ जोड़कर निवेदन...', खेड़ा विवाद पर हेमंता सरमा से कांग्रेस ने की अपील, फिर शुरू किया पलटवार
'हाथ जोड़कर निवेदन...', खेड़ा विवाद पर हेमंता सरमा से कांग्रेस ने की अपील, फिर शुरू किया पलटवार
जनरल नॉलेज
Petrol and Diesel Prices: भारत में अब तक नहीं बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें पड़ोसी देशों में कैसे हैं हालात?
भारत में अब तक नहीं बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें पड़ोसी देशों में कैसे हैं हालात?
ट्रेंडिंग
Viral Post: 36 लाख सालाना कमाई, फिर भी बच्चे नहीं, गुरुग्राम कपल ने चुनी DINK लाइफस्टाइल, वायरल हुआ ट्रेंड
36 लाख सालाना कमाई, फिर भी बच्चे नहीं, गुरुग्राम कपल ने चुनी DINK लाइफस्टाइल, वायरल हुआ ट्रेंड
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
ENT LIVE
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
ENT LIVE
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Embed widget