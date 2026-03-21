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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMesh Saptahik Rashifal 22-28 March 2026: करियर में लंबी छलांग लगाएंगे मेष राशि वाले, इस हफ्ते व्यापार में मुनाफे के संकेत

Mesh Saptahik Rashifal 22-28 March 2026: करियर में लंबी छलांग लगाएंगे मेष राशि वाले, इस हफ्ते व्यापार में मुनाफे के संकेत

Mesh Saptahik Rashifal 22 to 28 March 2026: मेष राशि (Aries) के लिए 22 से 28 मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मेष साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 21 Mar 2026 09:01 AM (IST)
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Mesh Saptahik Rashifal 22 to 28 March 2026: मेष राशि वालों के लिए 22 से 28 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मेष राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

मेष साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Horoscope 2026)

सप्ताह की शुरुआत

सप्ताह की शुरुआत बहुत शक्तिशाली और गुप्त लाभ दिलाने वाला रहेगा, जिसमें आपकी इच्छाशक्ति हर मुश्किल बाधा को पार कर लेगी. इस समय ग्रहों की अनुकूल स्थिति आपको मानसिक मजबूती और आत्मविश्वास प्रदान करेगी, जिससे आप अपने पुराने अधूरे कामों को भी नए जोश के साथ पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे.

व्यापार और करियर

बिज़नेसमैन और वुमन के लिए व्यापार में कड़े और साहसी निर्णय लेना बहुत ही लाभदायक साबित होगा क्योंकि मार्केट की चाल अब आपके पक्ष में मुड़ने वाली है जिससे मुनाफे के नए रिकॉर्ड बनेंगे. जो लोग लंबे समय से किसी बड़े निवेश या नए प्रोजेक्ट की योजना बना रहे थे, उन्हें इस सप्ताह सही अवसर और सही सहयोग मिलने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है.

एम्प्लॉयड पर्सन और प्राइवेट वर्कर्स को ऑफिस में गुप्त शत्रुओं और ईर्ष्या करने वाले साथियों से थोड़ा सावधान रहना होगा लेकिन आपकी कार्यशैली सबको चुप करा देगी. आपके काम की गुणवत्ता और मेहनत इतनी मजबूत रहेगी कि विरोध करने वाले लोग भी धीरे-धीरे आपकी प्रशंसा करने लगेंगे. सीनियर्स की नजर में आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी और भविष्य में किसी बड़ी जिम्मेदारी या प्रमोशन के रास्ते खुल सकते हैं.

वर्किंग वुमन को करियर में बड़ी छलांग लगाने के अवसर प्राप्त होंगे और उन्हें किसी विदेशी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का मौका मिल सकता है. यह समय उनके लिए अपनी प्रतिभा और क्षमता को साबित करने का भी रहेगा. यदि वे किसी नई स्किल को सीखने या प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने की योजना बना रही हैं तो यह कदम भविष्य में बड़ा लाभ दिला सकता है.

धन और आर्थिक स्थिति

फाइनेंसियल सिचुएशन में सडन बूस्ट आने के संकेत हैं जिससे आप अपनी पुरानी उधारी या बैंक लोन को चुकाने में सफल रहेंगे जिससे मानसिक बोझ कम होगा. अचानक किसी पुराने निवेश से लाभ, रुका हुआ पैसा वापस मिलने या किसी नए स्रोत से आय बढ़ने की संभावना भी बन सकती है. इससे आप अपने भविष्य के लिए कुछ सुरक्षित निवेश करने के बारे में भी सोच सकते हैं.

स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट्स के लिए अपनी एकाग्रता को शिखर पर ले जाने का समय है क्योंकि आप किसी बड़ी प्रतियोगिता के विजेता बन सकते हैं. जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह सप्ताह मेहनत के अच्छे परिणाम देने वाला साबित हो सकता है. कला, संगीत, लेखन और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने के अच्छे अवसर मिलेंगे.

न्यू जनरेशन के युवा किसी नई तकनीकी विधा या स्टार्टअप का हिस्सा बनकर अपना टैलेंट दुनिया को दिखाएंगे. डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन बिज़नेस या नई टेक्नोलॉजी से जुड़ी गतिविधियों में उनकी रुचि बढ़ सकती है. सही मार्गदर्शन मिलने पर यह कदम भविष्य में बड़ी सफलता का कारण भी बन सकता है.

लव लाइफ और वैवाहिक जीवन

लव लाइफ में गहराई और समर्पण का भाव बढ़ेगा और अनमैरिड लोगों के लिए कोई पुराना रिश्ता फिर से दस्तक दे सकता है. कुछ लोगों को अपने दिल की बात कहने का मौका भी मिल सकता है जिससे रिश्ते में नई शुरुआत होने की संभावना बनेगी. मैरिड लाइफ सुखमय बनी रहेगी और जीवनसाथी के साथ आपसी समझ पहले से अधिक मजबूत होगी.

सेहत और सावधानी

बस सेहत के मामले में पुरानी चोट या इन्फेक्शन वाली जगह का विशेष ख्याल रखें. नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन और पर्याप्त आराम आपकी ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करेगा. सप्ताह के अंत तक आप खुद को पहले से अधिक मजबूत, आत्मविश्वासी और सकारात्मक महसूस करेंगे, जिससे आने वाले समय के लिए नई योजनाएं बनाने की प्रेरणा भी मिलेगी,

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Mar 2026 09:01 AM (IST)
Tags :
Aries Weekly Horoscope Mesh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Mesh Weekly Horoscope
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