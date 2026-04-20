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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMesh Saptahik Rashifal 20-26 April 2026: मेष राशि को मिलेगा मेहनत से फल, ओवरकॉन्फिडेंस से बचें

Mesh Saptahik Rashifal 20-26 April 2026: मेष राशि को मिलेगा मेहनत से फल, ओवरकॉन्फिडेंस से बचें

Mesh Saptahik Rashifal 20 to 26 April 2026: मेष राशि के लिए अप्रैल का यह नया सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मेष साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 20 Apr 2026 07:13 AM (IST)
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Mesh Saptahik Rashifal 20 to 26 April 2026: मेष राशि वालों के लिए 20 से 26 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मेष राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

इस सप्ताह मेष राशि वालों के लिए बिजनेस और करियर के क्षेत्र में मिली-जुली परिस्थितियां देखने को मिल सकती हैं. सप्ताह की शुरुआत में नए काम या स्टार्टअप को लेकर उत्साह रहेगा, लेकिन कुछ निर्णय जल्दबाजी में लेने से बचना जरूरी होगा. बहुत लाभकारी साबित हो सकता है. पार्टनर के साथ स्पष्ट बातचीत और भरोसा ही सफलता की कुंजी बनेगा. वहीं, जो लोग पुश्तैनी व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके लिए यह सलाह दी जाती है कि बड़ों की राय को नजरअंदाज न करें, क्योंकि अनुभव की अनदेखी नुकसान पहुंचा सकती है.

बिजनेस वुमन के लिए यह समय नए अवसर लेकर आएगा. नए क्लाइंट्स मिलने की संभावना है, जिससे काम का विस्तार हो सकता है. हालांकि, ओवर-कॉन्फिडेंस से बचना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकता है. नौकरीपेशा लोगों और वर्किंग वुमन के लिए ऑफिस का माहौल थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. सहकर्मियों या सीनियर्स के साथ कुछ मतभेद संभव हैं, लेकिन आपकी मेहनत और लगन की सराहना जरूर होगी, जिससे आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा.

लव लाइफ की बात करें तो विवाहित जातकों के लिए यह समय सुखद रहेगा. जीवनसाथी के साथ बेहतर तालमेल और समझदारी रिश्ते को और मजबूत बनाएगी. आपसी सहयोग और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. वहीं, अविवाहित लोगों को विवाह के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें और सही समय का इंतजार करें.

स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट, लर्नर्स और स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों के लिए यह समय मेहनत का है. आपको अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना होगा. छोटी-छोटी उपलब्धियां भी आपके भविष्य के लिए बड़े अवसरों का रास्ता खोल सकती हैं. इसलिए निरंतर प्रयास करते रहें और आत्मविश्वास बनाए रखें.

राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह अपनी छवि सुधारने का अच्छा अवसर लेकर आएगा. यदि आपने पहले कोई गलती की है या इमेज पर असर पड़ा है, तो इस समय आप उसे सुधार सकते हैं. लोगों के बीच आपकी सक्रियता और सकारात्मक कार्यों से पहचान मजबूत होगी.

वैश्विक स्तर पर चल रही आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का असर भी आपके काम पर पड़ सकता है. खासतौर पर जो लोग इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट से जुड़े हैं, उनके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है. टैरिफ और अंतरराष्ट्रीय स्थिति आपके बजट को प्रभावित कर सकती है, इसलिए पहले से योजना बनाकर चलना बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य के मामले में इस सप्ताह थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है. पैरों में दर्द या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए आराम और सही दिनचर्या अपनाएं. नियमित व्यायाम और संतुलित आहार आपकी स्थिति को बेहतर बनाएंगे. यात्रा के दौरान अपने जरूरी दस्तावेजों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि लापरवाही परेशानी का कारण बन सकती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 Apr 2026 07:13 AM (IST)
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