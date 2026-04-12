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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMesh Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: मेष राशि के लिए खुलेंगे तरक्की के दरवाज़े! व्यापार में तगड़ा मुनाफा और नौकरी में प्रमोशन

Mesh Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: मेष राशि के लिए खुलेंगे तरक्की के दरवाज़े! व्यापार में तगड़ा मुनाफा और नौकरी में प्रमोशन

Mesh Saptahik Rashifal 12 to 18 April 2026: मेष राशि के लिए अप्रैल का यह नया सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मेष साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 12 Apr 2026 08:35 AM (IST)
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Mesh Saptahik Rashifal 12 to 18 April 2026: मेष राशि वालों के लिए 12 से 18 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मेष राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

  • मेष राशि वीक स्टार्टिंग व्यापारिक जीवन में जबरदस्त सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे जहां सामान्य व्यापारियों को मुनाफा होगा वहीं बिजनेस वुमन अपनी मेहनत से बाजार में एक नई पहचान बनाने में सफल रहेंगी. इस दौरान पुराने अटके हुए काम भी गति पकड़ेंगे और नए निवेश के अवसर सामने आएंगे, जिससे भविष्य की योजनाएं और मजबूत होंगी.
  • नौकरीपेशा या एम्प्लॉयड पर्सन के लिए ऑफिस का माहौल बहुत ही शानदार रहने वाला है, जहां आपके काम की बारीकियों को देखते हुए आपके बॉस और सीनियर अधिकारी आपकी तारीफों के पुल बांधेंगे और जो लोग फिलहाल बेरोजगार हैं उनके लिए यह सप्ताह किसी वरदान से कम नहीं क्योंकि आपको अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार के नए और बेहतर अवसर प्राप्त होंगे. इंटरव्यू में सफलता के योग बन रहे हैं और करियर में नई दिशा मिलने के संकेत हैं.
  • पारिवारिक मोर्चे पर लव लाइफ और आपसी संबंधों में एक नई ताजगी और गहराई महसूस होगी. पार्टनर के साथ आपके रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे. दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी और आपसी समझ पहले से बेहतर होगी. संतान की ओर से मिलने वाली किसी बड़ी सफलता से घर में खुशियों का संचार होगा जिससे आपको संतान से पूर्ण सुख की अनुभूति होगी. परिवार में कोई शुभ कार्य या आयोजन भी हो सकता है, जिससे रिश्तों में और अधिक मजबूती आएगी.
  • विद्यार्थियों, कलाकारों और सीखने वालों के लिए यह सप्ताह एकाग्रता बढ़ाने वाला है. पढ़ाई में मन लगेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. जो लोग कला, संगीत या किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा मौका मिलेगा. गुरुजनों का मार्गदर्शन आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा.
  • स्वास्थ्य और यात्रा के दृष्टिकोण से देखें तो पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा और काम के सिलसिले में की गई यात्राएं आपके लिए काफी लाभदायक और सुखद सिद्ध होंगी. मानसिक रूप से भी आप खुद को पहले से ज्यादा हल्का और सकारात्मक महसूस करेंगे. योग और ध्यान की ओर आपका झुकाव बढ़ सकता है, जिससे आपके स्वास्थ्य में और सुधार आएगा.
  • वहीं नई पीढ़ी के युवाओं का रुझान समाज सेवा की ओर बढ़ेगा और राजनीति में सक्रिय लोगों को जनता का अपार स्नेह और ऊंचे पद की प्राप्ति होने के प्रबल योग बन रहे हैं जो समाज में उनके प्रभाव को और अधिक बढ़ा देगा. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और लोग आपके विचारों को महत्व देंगे. कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए प्रगति, सम्मान और सुख-समृद्धि लेकर आने वाला साबित होगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Apr 2026 08:22 AM (IST)
Tags :
Aries Weekly Horoscope Saptahik Rashifal Pisces Horoscope 2026 Mesh Rashifal 2026

Frequently Asked Questions

12 से 18 अप्रैल 2026 तक मेष राशि वालों का व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा?

इस सप्ताह व्यापारिक जीवन में जबरदस्त सकारात्मक बदलाव आएंगे। सामान्य व्यापारियों को मुनाफा होगा और बिजनेस वुमन अपनी मेहनत से बाजार में नई पहचान बनाएंगी।

मेष राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

नौकरीपेशा लोगों के लिए ऑफिस का माहौल शानदार रहेगा। बॉस और सीनियर आपके काम की तारीफ करेंगे। बेरोजगारों के लिए यह सप्ताह रोजगार के नए अवसर लाएगा।

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से मेष राशि के लिए यह सप्ताह कैसा है?

लव लाइफ और आपसी संबंधों में ताजगी और गहराई महसूस होगी। दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी और संतान की सफलता से घर में खुशियां आएंगी।

विद्यार्थियों और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा है?

यह सप्ताह एकाग्रता बढ़ाने वाला है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा।

स्वास्थ्य और यात्रा के दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा और काम के सिलसिले में की गई यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी। मानसिक रूप से आप हल्का और सकारात्मक महसूस करेंगे।

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