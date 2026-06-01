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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMesh Saptahik Rashifal 1-7 June 2026: मेष के लिए गेमचेंजर बनेगा यह सप्ताह, हाथ लग सकता है बड़ा ऑर्डर

Mesh Saptahik Rashifal 1-7 June 2026: मेष के लिए गेमचेंजर बनेगा यह सप्ताह, हाथ लग सकता है बड़ा ऑर्डर

Mesh Saptahik Rashifal 1 to 7 June 2026: मेष राशि के लिए जून का पहला सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मेष साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 01 Jun 2026 05:30 AM (IST)
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Mesh Saptahik Rashifal 1 to 7 June 2026: मेष राशि वालों के लिए 1 से 7 जून 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मेष राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

मेष साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Horoscope 2026)

पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय सकारात्मक संकेत दे रहा है. भाइयों और परिवार के अन्य सदस्यों का सहयोग मिलने से व्यवसाय के विस्तार की योजनाएं सफल हो सकती हैं. विशेष रूप से 2 और 3 जून के आसपास कोई बड़ा ऑर्डर या नया व्यापारिक अवसर मिलने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

नौकरीपेशा लोगों के लिए भी यह सप्ताह अच्छा रहेगा. कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें कोई सकारात्मक समाचार सुनने को मिल सकता है. हालांकि मार्केटिंग, सेल्स और फील्ड वर्क से जुड़े लोगों को बदलते मौसम और भीषण गर्मी के कारण अपनी दिनचर्या में बदलाव करना पड़ सकता है. बेहतर होगा कि महत्वपूर्ण कार्य सुबह या शाम के समय पूरे किए जाएं और दोपहर की तेज धूप से बचा जाए.

ये भी पढ़ें: Tarot Weekly Horoscope 31 May to 6 June 2026: साप्ताहिक टैरो राशिफल, मेष से मीन तक जानें यह सप्ताह कैसा रहेगा

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति और मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे तथा आपसी समझ बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में भी सकारात्मकता बनी रहेगी. लवमेट के साथ कहीं घूमने या छोटी यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है, जिससे रिश्तों में नई ऊर्जा आएगी. संतान पक्ष से भी कोई बड़ी उपलब्धि या शुभ समाचार मिलने की संभावना है. बच्चों की शिक्षा, करियर या प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी सफलता पूरे परिवार को खुशी दे सकती है.

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह एकाग्रता बनाए रखने की चुनौती लेकर आ सकता है. मन बार-बार भटक सकता है, इसलिए समय का सही प्रबंधन करना जरूरी होगा. कला, संगीत, लेखन या डिजिटल कंटेंट से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कोई नया मंच या अवसर मिल सकता है. वहीं खेल जगत से जुड़े खिलाड़ियों को अभ्यास के दौरान विशेष सावधानी बरतनी होगी और गर्मी के प्रभाव से बचने के लिए पर्याप्त पानी तथा संतुलित आहार लेना होगा.

स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यधिक गर्मी के कारण सिरदर्द, थकान, डिहाइड्रेशन और लू जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. इसलिए खानपान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें. सप्ताह के दौरान यात्रा के भी योग बन रहे हैं, लेकिन लंबी दूरी की यात्राओं में दोपहर के समय सफर करने से बचें. साथ ही यात्रा के दौरान अपने कीमती सामान और जरूरी दस्तावेजों की सुरक्षा स्वयं करें. 
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Jun 2026 05:30 AM (IST)
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Aries Mesh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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