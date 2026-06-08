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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMesh Saptahik Rashifal 8-14 June 2026: नौकरी और बिजनेस दोनों में फायदा, लेकिन रिश्तों में बढ़ सकता है तनाव

Mesh Saptahik Rashifal 8-14 June 2026: नौकरी और बिजनेस दोनों में फायदा, लेकिन रिश्तों में बढ़ सकता है तनाव

Mesh Saptahik Rashifal 8 to 14 June 2026: मेष राशि के लिए जून का दूसरा सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मेष साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 08 Jun 2026 08:40 AM (IST)
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Mesh Saptahik Rashifal 8 to 14 June 2026: मेष राशि वालों के लिए 8 से 14 जून 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मेष राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

मेष साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Horoscope 2026)

व्यापार और आर्थिक स्थिति- वीक स्टार्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस में पारदर्शिता रखें, नहीं तो 9-10 जून के आसपास वित्तीय मतभेद हो सकते हैं. किसी भी तरह के निवेश, लेन-देन या नए समझौते करते समय सभी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच-पड़ताल करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. पुश्तैनी व्यापार में बुजुर्गों की सलाह से रुका हुआ धन वापस मिलेगा. परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का अनुभव इस समय आपके लिए मार्गदर्शक साबित होगा और उनके सुझावों से व्यापार में नई दिशा भी मिल सकती हैय जो कारोबारी देश-विदेश या एक्सपोर्ट-इंपोर्ट से जुड़े हैं, उन्हें नए आर्डर मिलेंगे. इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और भविष्य के लिए नए अवसर भी खुलेंगे.

नौकरी और करियर- बैंक से जुड़े काम, चेक क्लियरेंस या लोन प्रक्रिया में थोड़ी सावधानी बरतें, कागजी गड़बड़ी से काम अटक सकता है. किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें. सरकारी और कानूनी मामलों में कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला आपके पक्ष में आने के संकेत हैं. धैर्य बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा. जो लोग घर से दूर या विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, उन्हें इस हफ्ते वर्क लोड ज्यादा रहेगा. कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आपकी मेहनत भी अधिकारियों की नजर में आएगी. सैलरी इंक्रीमेंट या प्रमोशन की बात आगे बढ़ेगी, लेकिन ट्रांसफर की इच्छा रखने वालों को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा. वीकेंड ऑफिशियल ट्रैवलिंग के योग बन रहे हैं, जिससे नए क्लाइंट्स मिलेंगे और प्रोफेशनल नेटवर्क मजबूत होगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन- लव लाइफ में कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए पार्टनर पर शक करने से बचें. बातचीत के जरिए रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. संतान की तरफ से कोई सुखद समाचार मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. ससुराल पक्ष से किसी बात पर अनबन हो सकती है, वाणी पर नियंत्रण रखें. भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा और पारिवारिक मामलों में उनका साथ आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

शिक्षा और प्रतिभा- कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों को अधिक मेहनत करनी होगी, ध्यान भटक सकता है. समय का सही प्रबंधन करना सफलता के लिए आवश्यक रहेगा. आर्टिस्ट, लर्नर्स और खिलाड़ियों के लिए समय अच्छा है, आपकी प्रतिभा को सही मंच मिलेगा और उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं.

स्वास्थ्य और यात्रा- यात्रा के दौरान खान-पान का ध्यान रखें, पेट खराब हो सकता है. वाहन चलाते समय लापरवाही न बरतें, चोट लगने की आशंका है. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना और नियमित दिनचर्या अपनाना इस सप्ताह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा. यात्रा संबंधी योजनाओं में सावधानी और सतर्कता बनाए रखना बेहतर रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 Jun 2026 08:40 AM (IST)
Tags :
Aries Weekly Horoscope Aries Horoscope 2026 Mesh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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