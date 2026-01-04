Meen Weekly Love Horoscope 5 to 11 January 2026: नया सप्ताह प्रेम संबंधों के लिए कई मायनों में खास रहने वाला है. ग्रहों की चाल इस दौरान भावनाओं को और अधिक गहराई दे रही है, जिससे रिश्तों में कोमलता, अपनापन और समझ बढ़ सकती है. कुछ राशियों को प्रेम जीवन में नई शुरुआत का अवसर मिलेगा, वहीं कुछ लोगों को अपने पार्टनर की भावनाओं को और बेहतर ढंग से समझने की जरूरत पड़ेगी. पुराने गिले-शिकवे दूर होने और दिल की बात खुलकर कहने के योग बन रहे हैं. आइए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा जी से जानते हैं मीन राशि का साप्ताहिक लव राशिफल.

मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम के लिहाज से बेहद भावुक और रोमांटिक रहने वाला है. आप स्वभाव से ही संवेदनशील और भावनाओं में गहराई से जीने वाले होते हैं और इस सप्ताह आपकी यही खूबी आपके रिश्ते को और मजबूत करेगी. एक-दूसरे की भावनाओं को समझने और बिना कहे भी मन की बात जान लेने जैसी स्थिति बन सकती है. रोमांटिक बातचीत और साथ बिताया गया समय रिश्ते में नई मिठास घोलेगा.

शादीशुदा मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह सुकून और अपनत्व से भरा रहेगा. जीवनसाथी के साथ पुरानी यादें ताजा हो सकती हैं या किसी खास पल को दोबारा जीने का मौका मिल सकता है. यदि बीते समय में किसी बात को लेकर मन में दुख या नाराजगी थी, तो अब उसे भुलाकर आगे बढ़ने का सही समय है. संवाद और भरोसा आपके रिश्ते को और गहराई देगा.

जो मीन राशि के लोग सिंगल हैं, उनके लिए यह सप्ताह खास संकेत लेकर आ रहा है. किसी नए व्यक्ति से मुलाकात दिल को सुकून दे सकती है. यह रिश्ता धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा और भावनात्मक स्तर पर आपको संतुष्टि देगा. सप्ताह के अंत में किसी शुभ समाचार या सुखद अनुभव की संभावना है, जो आपके मन को खुशी से भर देगा.

शुभ रंग- आसमानी

उपाय- गुरुवार के दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और प्रेम जीवन में शांति व मधुरता की कामना करें।