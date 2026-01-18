हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Meen Weekly Love Horoscope 2026: मीन राशि प्रेम राशिफल, इस सप्ताह रोमांस और भावनात्मक संतुलन का योग

Meen Weekly Love Horoscope 2026: मीन राशि प्रेम राशिफल, इस सप्ताह रोमांस और भावनात्मक संतुलन का योग

Meen Weekly Love Horoscope 19-25 January 2026: जनवरी का यह सप्ताह मीन राशि की लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा. रिश्तों में बढ़ेगी नजदीकी या होगी परीक्षा. जानें 19-25 जनवरी तक मीन का साप्ताहिक लव राशिफल.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 18 Jan 2026 10:28 PM (IST)
Preferred Sources

Meen Weekly Love Horoscope 19 to 25 January 2026:जनवरी 2026 का यह सप्ताह प्रेम और रिश्तों के लिहाज से कई अहम संकेत लेकर आ रहा है. 19 जनवरी से 25 जनवरी 2026 के बीच ग्रहों की चाल प्रेम संबंधों में भावनात्मक स्पष्टता, पुराने मतभेदों के समाधान और नए रिश्तों की शुरुआत का संकेत दे रही है.

यह सप्ताह खास तौर पर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा जो अपने रिश्ते को लेकर असमंजस में थे या जिनके जीवन में हाल ही में कोई नया व्यक्ति आया है. यह साप्ताहिक लव राशिफल आपको बताएगा कि आने वाले सात दिन आपके प्रेम जीवन, रिलेशनशिप, शादीशुदा जीवन और भावनात्मक फैसलों के लिए कितने अनुकूल हैं. अगर आप जानना चाहते हैं कि यह सप्ताह आपके प्यार के लिए क्या संदेश लेकर आया है, तो आगे पढ़ें अपना पूरा लव राशिफल.

मीन राशि साप्ताहिक राशिफल (Pisces Saptahik Rashifal)

मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम जीवन में रोमांस, भावनात्मक गहराई और संतुलन लेकर आएगा. इस दौरान आप अपने पार्टनर के साथ भावनात्मक रूप से अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे और रिश्ते में अपनापन बढ़ेगा. एक-दूसरे की भावनाओं को समझने और साझा करने से प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी.

विवाहित जातकों के लिए यह समय रिश्ते को और मजबूत बनाने वाला रहेगा. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक सहयोग और भरोसा बढ़ेगा, जिससे दांपत्य जीवन में स्थिरता और सुख का अनुभव होगा. साथ समय बिताने से आपसी संबंधों में नई ऊर्जा आएगी.

अविवाहित मीन राशि वालों के लिए किसी खास व्यक्ति से भावनात्मक कनेक्शन बनने के योग हैं. यह जुड़ाव धीरे-धीरे गहराएगा, लेकिन इस दौरान भावनाओं में बहने से पहले वास्तविकता को समझना जरूरी होगा. जल्दबाजी या अत्यधिक कल्पनाओं से बचें.

इस सप्ताह प्रेम जीवन में विश्वास की भावना मजबूत होगी और रिश्तों में संतुलन बना रहेगा. सप्ताह के अंत तक मन को संतोष, मानसिक शांति और प्रेम से जुड़ी खुशियों का अनुभव होगा.

  • शुभ नंबर- 12
  • शुभ रंग- हल्का नीला
  • उपाय- गुरुवार को विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Published at : 18 Jan 2026 10:28 PM (IST)
Meen Saptahik Rashifal Love Horoscope 2026 Horoscope 2026 Saptahik Rashifal 2026 Pisces Weekly Love Horoscope 2026
