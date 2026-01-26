हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMeen Weekly Horoscope 2026: मीन साप्ताहिक राशिफल, नौकरी में सावधानी लेकिन बिजनेस में जबरदस्त लाभ

Meen Weekly Horoscope 2026: मीन साप्ताहिक राशिफल, नौकरी में सावधानी लेकिन बिजनेस में जबरदस्त लाभ

Meen Weekly Horoscope 26 January to 1 February 2026: मीन राशि के लिए 26 जनवरी से 1 फरवरी करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मीन साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 26 Jan 2026 11:12 AM (IST)
Meen Weekly Horoscope 26 January to 1 February 2026: यह सप्ताह मीन राशि वालों के लिए मिला-जुला रहेगा. नौकरी में सावधानी जरूरी है, जबकि बिजनेस और निवेश से लाभ के योग बन रहे हैं. आय के नए स्रोत खुल सकते हैं. परिवार और प्रेम जीवन में सुधार होगा और रिश्तों में मजबूती आएगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस तनाव से बचें. मीन राशि वाले ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली जी से जानें 26 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक अपना साप्ताहिक राशिफल.

करियर- वीक की शुरुआत मिलाजुली रहेगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए समय मध्यम बना हुआ है. ऑफिस में छोटी-मोटी बातों को तूल देने से बचें और अपने काम पर पूरा फोकस रखें. सहकर्मियों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. इस दौरान अनचाही जगह पर ट्रांसफर या अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिलने के योग बन रहे हैं. धैर्य और सजगता से काम लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

व्यवसाय- बिजनेसमैन के लिए यह सप्ताह अत्यंत शुभ साबित होगा. बाजार में आई तेजी का पूरा लाभ उठाने में आप सफल रहेंगे. पूर्व में किए गए निवेश से बड़ा लाभ मिलने के संकेत हैं. लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होंगे और आय से जुड़ी समस्याएं दूर होती नजर आएंगी.

धन- आर्थिक दृष्टि से सप्ताह अनुकूल रहेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत बन सकते हैं. संचित धन में वृद्धि के योग बन रहे हैं और फाइनेंशियल प्रेशर में कमी आएगी.

परिवरिक रिश्ते- परिवार से जुड़ी समस्याएं, जो बीते कुछ समय से चिंता का कारण बनी हुई थीं, अब काफी हद तक सुलझेंगी. घर का माहौल बेहतर होगा और अपनों का सहयोग मिलेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन- प्रेम-प्रसंग के लिए समय अनुकूल रहेगा. लव पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.

सेहत- स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन काम के दबाव के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम करें और तनाव से बचने की कोशिश करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 26 Jan 2026 11:12 AM (IST)
Tags :
Pisces Meen Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
