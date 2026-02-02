हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMeen Weekly Horoscope 2026: मीन साप्ताहिक राशिफल, ससुराल पक्ष से मिलेगा धन सहयोग

Meen Weekly Horoscope 2026: मीन साप्ताहिक राशिफल, ससुराल पक्ष से मिलेगा धन सहयोग

Meen Weekly Horoscope 2 to 8 February 2026: मीन राशि के लिए 2 से 8 फरवरी करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मीन साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 02 Feb 2026 12:08 PM (IST)
Meen Weekly Horoscope 2 to 8 February 2026: वीक स्टार्टिंग अनचाहे खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर के चलते कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। आपकी सेहत भी आपकी चिंता का बड़ा विषय बन सकती है। यदि आप पूर्व में किसी रोग के चलते पीडि़त रहे हैं तो इस दौरान उसके उभरने की आशंका बनी रहेगी.

  • ऐसे में इस दौरान आपको आपको अपने खान-पान और दिनचर्या का विशेष ख्याल रखने की जरूरत बनी रहेगी.
  • ऑफिस या फिर बिज़नेस में अपेक्षित परिणाम न मिल पाने पर आपका मन खिन्न रह सकता है.
  • आपके जीवन में कुछ बाधाएं आएंगी लेकिन ये सभी अस्थायी रहेंगी.
  • मिड वीक आप अपने विवेक और शुभचिंतकों की मदद से इन्हें दूर करने में अंतत: कामयाब हो जाएंगे.
  • जीवन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में आपका लव पार्टनर या फिर आपका लाइफ पार्टनर काफी मददगार साबित हो सकता है.
  • कठिनाई के समय आपका ससुराल पक्ष भी आपके साथ खड़ा नजर आएगा.
  • लोगों की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य पर फोकस करेंगे तो नई उपलब्धि मिल सकती है.
  • इस सप्ताह की गई यात्राओं से आपको सफलता प्राप्त होंगी। कार्यक्षेत्र में आप जो भी मेहनत करेंगे इस सप्ताह उसका सकारात्मक परिणाम सामने आएगा.
  • यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुटे हैं तो आपको इसमें जरा भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए क्योंकि कठिन परिश्रम से ही मनचाही सफलता प्राप्त होगी.
  • लाइफ पार्टनर एंड फैमिली के साथ तीर्थ यात्रा के योग बनेंगे. इस दौरान आपका अधिकांश समय धार्मिक-सामाजिक कार्यों में बीतेगा.

Makar Weekly Horoscope 2026: पुरानी बीमारी मानसिक और शारीरिक तौर पर करेगी परेशान

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 02 Feb 2026 12:08 PM (IST)
Tags :
Pisces Meen Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
