Meen Weekly Horoscope 2026: मीन साप्ताहिक राशिफल, ससुराल पक्ष से मिलेगा धन सहयोग
Meen Weekly Horoscope 2 to 8 February 2026: मीन राशि के लिए 2 से 8 फरवरी करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मीन साप्ताहिक राशिफल.
Meen Weekly Horoscope 2 to 8 February 2026: वीक स्टार्टिंग अनचाहे खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर के चलते कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। आपकी सेहत भी आपकी चिंता का बड़ा विषय बन सकती है। यदि आप पूर्व में किसी रोग के चलते पीडि़त रहे हैं तो इस दौरान उसके उभरने की आशंका बनी रहेगी.
- ऐसे में इस दौरान आपको आपको अपने खान-पान और दिनचर्या का विशेष ख्याल रखने की जरूरत बनी रहेगी.
- ऑफिस या फिर बिज़नेस में अपेक्षित परिणाम न मिल पाने पर आपका मन खिन्न रह सकता है.
- आपके जीवन में कुछ बाधाएं आएंगी लेकिन ये सभी अस्थायी रहेंगी.
- मिड वीक आप अपने विवेक और शुभचिंतकों की मदद से इन्हें दूर करने में अंतत: कामयाब हो जाएंगे.
- जीवन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में आपका लव पार्टनर या फिर आपका लाइफ पार्टनर काफी मददगार साबित हो सकता है.
- कठिनाई के समय आपका ससुराल पक्ष भी आपके साथ खड़ा नजर आएगा.
- लोगों की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य पर फोकस करेंगे तो नई उपलब्धि मिल सकती है.
- इस सप्ताह की गई यात्राओं से आपको सफलता प्राप्त होंगी। कार्यक्षेत्र में आप जो भी मेहनत करेंगे इस सप्ताह उसका सकारात्मक परिणाम सामने आएगा.
- यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुटे हैं तो आपको इसमें जरा भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए क्योंकि कठिन परिश्रम से ही मनचाही सफलता प्राप्त होगी.
- लाइफ पार्टनर एंड फैमिली के साथ तीर्थ यात्रा के योग बनेंगे. इस दौरान आपका अधिकांश समय धार्मिक-सामाजिक कार्यों में बीतेगा.
Makar Weekly Horoscope 2026: पुरानी बीमारी मानसिक और शारीरिक तौर पर करेगी परेशान
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL