हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMeen Weekly Rashifal 2026: मीन राशि साप्ताहिक राशिफल, करियर में मौका रिश्तों में सावधानी जरूरी

Meen Weekly Rashifal 2026: मीन राशि साप्ताहिक राशिफल, करियर में मौका रिश्तों में सावधानी जरूरी

Meen Weekly Rashifal 2026 (8 to 14 February): मीन राशि के लिए फरवरी का नया सप्ताह यानी 8 से 14 फरवरी करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 06 Feb 2026 09:46 PM (IST)
Meen Weekly Rashifal 2026 (8 to 14 February): फरवरी 2026 महीने का दूसरा सप्ताह 8 से 14 फरवरी का समय मीन राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मीन राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना भविष्यफल, यहां पढ़ें पूरा साप्ताहिक राशिफल.

मीन साप्ताहिक राशिफल

मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह करियर और कारोबार में आंशिक सुधार का संकेत दे रहा है. सप्ताह की शुरुआत में आपको लगेगा कि परिस्थितियां पहले जैसी ही बनी हुई हैं, लेकिन जैसे-जैसे सप्ताह मध्य की ओर बढ़ेगा, चीजें धीरे-धीरे आपकी योजना और मेहनत के अनुसार बदलती हुई नजर आएंगी. इस दौरान आप पहले की अपेक्षा अधिक जोश और आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करते हुए सफल होंगे.

सप्ताह के मध्य का समय नौकरीपेशा जातकों के लिए शुभ रहने वाला है. कार्यक्षेत्र से जुड़ी कोई बड़ी दिक्कत दूर होने पर आप राहत की सांस लेंगे. इस दौरान सीनियर और जूनियर दोनों ही आपकी मदद करते हुए नजर आएंगे, जिससे कामकाज में आसानी होगी और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

सप्ताह का उत्तरार्ध व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है. बाजार में अपनी साख बनाए रखने के लिए आपको प्रतियोगियों के साथ कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है. आर्थिक दृष्टि से यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा. अनावश्यक खर्च होने के कारण मन खिन्न रह सकता है. इस दौरान अपने पैसों और निवेश पर विशेष ध्यान रखें.

रिश्तों और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा. स्वजनों की छोटी-छोटी बातों या गलत व्यवहार की अनदेखी करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. प्रेम संबंधों में ईमानदारी बनाए रखें, अन्यथा झूठ पकड़ जाने पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है. सुखी वैवाहिक जीवन के लिए जीवनसाथी की भावनाओं और इच्छाओं का सम्मान करना आवश्यक है.

उपाय: मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए नियमित रूप से नारायण कवच का पाठ करें।

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 06 Feb 2026 09:46 PM (IST)
