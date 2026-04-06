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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMeen Saptahik Rashifal 6-12 April 2026: मीन राशि के लिए खुशखबरी! अप्रैल में हो सकता इंक्रीमेंट

Meen Saptahik Rashifal 6-12 April 2026: मीन राशि के लिए खुशखबरी! अप्रैल में हो सकता इंक्रीमेंट

Meen Weekly Horoscope 2026 (6 to 12 April 2026): मीन राशि के लिए अप्रैल का नया सप्ताह यानी 6-12 अप्रैल करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 06 Apr 2026 02:27 PM (IST)
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Meen Weekly Horoscope 2026 (6 to 12 April 2026): अप्रैल 2026 महीने का यह नया सप्ताह 6 से 12 अप्रैल का समय मीन राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मीन राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

मीन साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Horoscope)

  • मीन राशि के लिए अप्रैल माह का पहला सप्ताह मेहनत और व्यस्तता से भरा रहने वाला है. कई महत्वपूर्ण काम आपके सामने आ सकते हैं, जिनके लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे. यदि आप धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आती दिखाई देंगी.
  • अप्रैल माह के पहले सप्ताह में मीन राशि वालों को सोचे हुए काम समय पर पूरा करने के लिए अधिक मेहनत और भागदौड़ करनी पड़ेगी. कुछ कार्य ऐसे हो सकते हैं जिनमें अपेक्षा से अधिक समय और प्रयास लग सकते हैं.
  • कुल मिलाकर इस सप्ताह आपको तब तक अपेक्षित सफलता नहीं मिलेगी जब तक आप अपने समय और ऊर्जा दोनों का ठीक से प्रबंधन नहीं करेंगे. इसलिए जरूरी है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें और उसी के अनुसार अपने कार्यों की योजना बनाएं. अनावश्यक कार्यों में समय नष्ट करने से बचें और महत्वपूर्ण कामों पर अधिक ध्यान दें.
  • आपका प्रमोशन का इंतजार खत्म हो सकता. लंबे समय से जिस अवसर की आप प्रतीक्षा कर रहे थे, वह अब आपके सामने आ सकता है. यह समय आपके करियर के लिए एक नई शुरुआत का संकेत दे सकता है. अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे थे तो इस हफ्ते आपको कहीं से बड़ा ऑफर मिल सकता है. यह ऑफर आपके भविष्य के लिए लाभदायक साबित हो सकता है और आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा.
  • सप्ताह के मध्य में नौकरीपेशा लोगों के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे. किसी साइड प्रोजेक्ट, अतिरिक्त काम या नई जिम्मेदारी के जरिए आपको अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती है. हालांकि, आय के साथ-साथ व्यय की भी अधिकता रहेगी. अचानक कुछ खर्चे सामने आ सकते हैं, जिससे आपका बजट थोड़ा प्रभावित हो सकता है. इसलिए आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.
  • संपत्ति से जुड़े मामलों में जल्दबाजी करना भविष्य में परेशानी का कारण बन सकता है. ऐसी कोई भी डील करते समय अपने शुभचिंतकों से सलाह जरूर लें. अनुभवी लोगों की सलाह आपके लिए सही निर्णय लेने में मददगार साबित हो सकती है.
  • सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपने परिवार के साथ खुशी के पल बिताने के अवसर मिलेंगे। घर का माहौल सकारात्मक और आनंदमय रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने से आपके मन को शांति और सुकून मिलेगा. किसी पारिवारिक कार्यक्रम या छोटी-मोटी यात्रा का भी योग बन सकता है.
  • लव लाइफ के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है. अपने साथी के साथ आपका रिश्ता और अधिक मजबूत होगा. लव पार्टनर से कोई सरप्राइज गिफ्ट पाकर आप खुश होंगे. यह पल आपके रिश्ते में नई खुशियां और उत्साह लेकर आ सकता है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, फिर भी बेहतर रहेगा कि आप अपनी दिनचर्या और खान-पान का ध्यान रखें.

ये भी पढ़ें: Kumbh Saptahik Rashifal 6-12 April 2026:कुंभ साप्ताहिक राशिफल, आलस्य और घमंड पड़ सकता है भारी
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 06 Apr 2026 02:27 PM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Meen Rashi Pisces Horoscope 2026 Meen Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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