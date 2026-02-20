हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Meen Weekly Rashifal 2026: फरवरी के आखिरी हफ्ते मीन राशि पर रहेगा कामकाज का बोझ, पढ़ें राशिफल

Meen Weekly Rashifal 2026: फरवरी के आखिरी हफ्ते मीन राशि पर रहेगा कामकाज का बोझ, पढ़ें राशिफल

Meen Weekly Rashifal 2026 (22 to 28 February): मीन राशि के लिए फरवरी का नया सप्ताह यानी 22 से 28 फरवरी करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 20 Feb 2026 05:25 PM (IST)
Meen Weekly Rashifal 2026 (22 to 28 February): फरवरी 2026 महीने का आखिरी सप्ताह 22 से 28 फरवरी का समय मीन राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मीन राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना भविष्यफल, यहां पढ़ें पूरा साप्ताहिक राशिफल.

मीन साप्ताहिक राशिफल

मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह जीवन से जुड़े बड़े बदलावों का सामना करना पड़ सकता है. नौकरीपेशा लोगों पर सप्ताह की शुरुआत में कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है अथवा उनके कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है. इस दौरान अनचाही जगह पर तबादले और अनचाही जिम्मेदारी मिलने के कारण मन खिन्न रहेगा. मीन राशि के जातकों को इस पूरे सप्ताह कार्यक्षेत्र से जुड़ी नीतियों और नियमों का पालन सही तरीके से करने का प्रयास करना चाहिए अन्यथा वे अपने उच्च अधिकारियों के गुस्से का शिकार हो सकते हैं.

खुद को परिस्थितियों के अनुरूप ढालने में ही भलाई रहेगी. निजी जीवन में भी किसी भी प्रकार का शार्टकट लेने से बचें. इस सप्ताह छात्र वर्ग का मन अध्ययन की बजाय अन्य गतिविधियों में लग सकता है, जिसके चलते उनकी पढ़ाई-लिखाई प्रभावित हो सकती है. सप्ताह के उत्तरार्ध में शत्रुपक्ष की कूटनीतिक चालों से बच कर रहें.

प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए एकदूसरे की भावनाओं का आदर करें. इस सप्ताह जीवनसाथी किे साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है. संतानपक्ष की उन्नति को लेकर मन चिंतित रह सकता है. ऐसे में धैर्य और समझदारी से काम लें तथा परिवार के साथ खुलकर बातचीत करें. सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से समस्याओं का समाधान निकल आएगा और घर का वातावरण फिर से सुखद हो जाएगा.

मेष राशि के लिए उपाय: नारायण कवच का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 20 Feb 2026 05:25 PM (IST)
Tags :
Saptahik Rashifal Pisces Weekly Horoscope Meen Rashifal 2026 Weekly Hororscope 2026 Meen Weekly Horoscope 2026
Embed widget