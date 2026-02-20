Meen Weekly Rashifal 2026: फरवरी के आखिरी हफ्ते मीन राशि पर रहेगा कामकाज का बोझ, पढ़ें राशिफल

Meen Weekly Rashifal 2026 (22 to 28 February): फरवरी 2026 महीने का आखिरी सप्ताह 22 से 28 फरवरी का समय मीन राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मीन राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना भविष्यफल, यहां पढ़ें पूरा साप्ताहिक राशिफल.

मीन साप्ताहिक राशिफल

मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह जीवन से जुड़े बड़े बदलावों का सामना करना पड़ सकता है. नौकरीपेशा लोगों पर सप्ताह की शुरुआत में कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है अथवा उनके कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है. इस दौरान अनचाही जगह पर तबादले और अनचाही जिम्मेदारी मिलने के कारण मन खिन्न रहेगा. मीन राशि के जातकों को इस पूरे सप्ताह कार्यक्षेत्र से जुड़ी नीतियों और नियमों का पालन सही तरीके से करने का प्रयास करना चाहिए अन्यथा वे अपने उच्च अधिकारियों के गुस्से का शिकार हो सकते हैं.

खुद को परिस्थितियों के अनुरूप ढालने में ही भलाई रहेगी. निजी जीवन में भी किसी भी प्रकार का शार्टकट लेने से बचें. इस सप्ताह छात्र वर्ग का मन अध्ययन की बजाय अन्य गतिविधियों में लग सकता है, जिसके चलते उनकी पढ़ाई-लिखाई प्रभावित हो सकती है. सप्ताह के उत्तरार्ध में शत्रुपक्ष की कूटनीतिक चालों से बच कर रहें.

प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए एकदूसरे की भावनाओं का आदर करें. इस सप्ताह जीवनसाथी किे साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है. संतानपक्ष की उन्नति को लेकर मन चिंतित रह सकता है. ऐसे में धैर्य और समझदारी से काम लें तथा परिवार के साथ खुलकर बातचीत करें. सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से समस्याओं का समाधान निकल आएगा और घर का वातावरण फिर से सुखद हो जाएगा.

मेष राशि के लिए उपाय: नारायण कवच का पाठ करें.

