हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMeen Saptahik Rashifal 14 to 20 June 2026: मीन वाले जल्दबाजी से बचें, चुनौतियों के बीच मिलेगा आत्मविश्वास

Meen Saptahik Rashifal 14 to 20 June 2026: मीन वाले जल्दबाजी से बचें, चुनौतियों के बीच मिलेगा आत्मविश्वास

Meen Saptahik Rashifal 14 to 20 June 2026: : मीन राशि के लिए जून का नया सप्ताह यानी 14 से 20 जून करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 13 Jun 2026 07:30 AM (IST)
Preferred Sources

Meen Saptahik Rashifal 14 to 20 June 2026: जून 2026 महीने का यह नया सप्ताह मीन राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मीन राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आत्मिक शांति, भावनात्मक मजबूती और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. इस दौरान आप अपने अनुभव और धैर्य के बल पर कई परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने में सफल रहेंगे. जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने की आपकी क्षमता आपको नई उपलब्धियों की ओर ले जा सकती है. यदि आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर असमंजस में हैं, तो जल्दबाजी करने के बजाय सोच-समझकर कदम उठाना बेहतर रहेगा.

कार्यक्षेत्र में आपको कुछ नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी सहनशीलता, समझदारी और व्यावहारिक सोच से वे आसानी से हल हो जाएंगी. नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप कुशलता से पूरा करने में सफल रहेंगे. वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास जीतने का अवसर मिलेगा और आपके काम की सराहना भी हो सकती है. व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए नए अवसर सामने आ सकते हैं, लेकिन किसी भी नए सौदे से पहले सभी पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी होगा.

आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं और आय के नए स्रोत बनने की संभावना भी दिखाई दे रही है. पहले किए गए प्रयासों का लाभ मिल सकता है, लेकिन खर्चों में संयम रखना आवश्यक होगा. अनावश्यक खरीदारी या बिना योजना के धन खर्च करने से बचें. यदि आप बचत और दीर्घकालिक निवेश पर ध्यान देंगे तो भविष्य में आर्थिक स्थिरता और मजबूत हो सकती है.

पारिवारिक जीवन में प्रेम, सौहार्द्र और आपसी सहयोग बढ़ेगा. घर का माहौल सकारात्मक रहेगा और परिवार के सदस्यों के साथ संबंध पहले से अधिक मधुर होंगे. यदि किसी रिश्ते में पहले कोई दूरी या गलतफहमी थी, तो उसे दूर करने का अच्छा अवसर मिल सकता है. बड़े-बुजुर्गों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी रहेगा और परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक संतोष देगा.

स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, विशेष रूप से पाचन तंत्र पर ध्यान दें. अनियमित खानपान और बाहर के भोजन से बचना बेहतर रहेगा. संतुलित आहार, पर्याप्त पानी और नियमित व्यायाम आपकी सेहत को बेहतर बनाए रखेंगे. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करना लाभदायक सिद्ध हो सकता है.

यात्रा के योग बन रहे हैं और ये यात्राएं कार्य, शिक्षा या धार्मिक उद्देश्य से लाभदायक साबित हो सकती हैं. प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव और आपसी समझ पहले से अधिक मजबूत होगी. जीवनसाथी या प्रेमी के साथ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. अविवाहित लोगों के लिए भी नए संबंध बनने की संभावना है. सप्ताह के अंत तक कोई शुभ समाचार या सकारात्मक अवसर आपके आत्मविश्वास और उत्साह को नई ऊर्जा प्रदान कर सकता है.

उपाय : किसी मंदिर में दूध या जल अर्पित करें.

ये भी पढ़ें: Summer Holiday: गर्मी की छुट्टियों में आध्यात्म और सैर का संगम, जरूर घूम आएं पहाड़ों में बसे ये मंदिर

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read More
Published at : 13 Jun 2026 07:30 AM (IST)
Tags :
Pisces Horoscope 2026 Meen Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Meen Saptahik Rashifal 14 to 20 June 2026: मीन वाले जल्दबाजी से बचें, चुनौतियों के बीच मिलेगा आत्मविश्वास
Meen Saptahik Rashifal 14 to 20 June 2026: मीन वाले जल्दबाजी से बचें, चुनौतियों के बीच मिलेगा आत्मविश्वास
ऐस्ट्रो
Kumbh Weekly Horoscope 14-20 June 2026: नई सोच दिलाएगी सफलता, करियर और रिश्तों में प्रगति के योग
Kumbh Weekly Horoscope 14-20 June 2026: नई सोच दिलाएगी सफलता, करियर और रिश्तों में प्रगति के योग
ऐस्ट्रो
Makar Saptahik Rashifal 14-20 June 2026: मकर राशि वालों खर्चों पर रखे कंट्रोल, हो सकती है दिक्कत!
Makar Saptahik Rashifal 14-20 June 2026: मकर राशि वालों खर्चों पर रखे कंट्रोल, हो सकती है दिक्कत!
अंक शास्त्र
Numerology: मूलांक के अनुसार जानें जून में जन्मे लोग रिश्तों और साझेदारी में कितने सफल होते हैं
मूलांक के अनुसार जानें जून में जन्मे लोग रिश्तों और साझेदारी में कितने सफल होते हैं
Advertisement

वीडियोज

TMC Crisis | Mamata | Mahadangal: अभिषेक बनर्जी का 'भतीजा प्रेम' ममता पर पड़ा भारी!
Chaar Ki Chaal: योगी का 'राम बाण'! | UP Election 2027 | CM Yogi | Akhilesh Yadav | UP Politics
Sansani:कॉमेडी शो में लेडी डॉक्टर का अश्लील कांड !
Market ने Reject किया, Car Lovers ने नहीं! 6 Iconic Cars of India #autolive
Maserati GranCabrio India review: Best looking convertible? #maserati #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
'समझौते के करीब ईरान और US'..., तेहरान के विदेश मंत्री के पोस्ट को ट्रंप ने किया शेयर, पीस डील को लेकर बढ़ी उम्मीदें
'समझौते के करीब ईरान और US'..., तेहरान के विदेश मंत्री के पोस्ट को ट्रंप ने किया शेयर, पीस डील को लेकर बढ़ी उम्मीदें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में नोएडा-वाराणसी समेत 25 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, लखनऊ में कैसा रहेगा मौसम, IMD ने दिया अपडेट
यूपी में नोएडा-वाराणसी समेत 25 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, लखनऊ में कैसा रहेगा मौसम; जानें अपडेट
बॉलीवुड
Disha Patani Success Story: जेब में 500 लेकर मुंबई आई थीं बरेली की ये बेटी, 'धोनी' की वजह से रातों-रात बनी बॉलीवुड स्टार
जेब में 500 लेकर मुंबई आई थीं बरेली की ये बेटी, 'धोनी' की वजह से रातों-रात बनी बॉलीवुड स्टार
क्रिकेट
IND vs AFG: अफगानिस्तान के इन 5 खिलाड़ियों से टीम इंडिया को रहना होगा सावधान, वरना हो सकता है उलटफेर
अफगानिस्तान के इन 5 खिलाड़ियों से टीम इंडिया को रहना होगा सावधान, वरना हो सकता है उलटफेर
इंडिया
MP-MLAs को खरीदकर नहीं झुका सकता… TMC में टूट पर अभिषेक की दो टूक, केस की टाइमिंग पर उठाए सवाल
MP-MLAs को खरीदकर नहीं झुका सकता… TMC में टूट पर अभिषेक की दो टूक, केस की टाइमिंग पर उठाए सवाल
विश्व
आपके हथियारों से हम बन रहे शिकार, रूस संग दोस्ती पर घेरने वाले यूरोप को जयशंकर ने कराया चुप
आपके हथियारों से हम बन रहे शिकार, रूस संग दोस्ती पर घेरने वाले यूरोप को जयशंकर ने कराया चुप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी की इस सीट के बदले BJP को 10 सीट देगी सुभासपा, ओपी राजभर के बेटे ने किया बड़ा ऐलान
यूपी की इस सीट के बदले BJP को 10 सीट देगी सुभासपा, ओपी राजभर के बेटे ने किया बड़ा ऐलान
विश्व
दाने-दाने को मोहताज पाकिस्तान चला मुकाबला करने..., डिफेंस बजट बढ़ाया, जानें भारत के मुकाबले कहां
दाने-दाने को मोहताज पाकिस्तान चला मुकाबला करने..., डिफेंस बजट बढ़ाया, जानें भारत के मुकाबले कहां
ENT LIVE
'मैं वापस आऊंगा' में इम्तियाज़ अली ने फिर छुआ मोहब्बत का जादू
'मैं वापस आऊंगा' में इम्तियाज़ अली ने फिर छुआ मोहब्बत का जादू
ENT LIVE
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
ENT LIVE
'Bandar' की कहानी और Bobby Deol की एक्टिंग छोड़ती है गहरा असर
'Bandar' की कहानी और Bobby Deol की एक्टिंग छोड़ती है गहरा असर
ENT LIVE
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमेडी ने जीता दिल
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
MLM स्कैम की सच्चाई दिखाती है TVF की 'The Pyramid Scheme', दर्शकों को आ रही पसंद
MLM स्कैम की सच्चाई दिखाती है TVF की 'The Pyramid Scheme', दर्शकों को आ रही पसंद
Embed widget