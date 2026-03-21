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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMeen Saptahik Rashifal 22-28 March 2026: शाही अंदाज में बीतेगा मीन राशि का सप्ताह, नौकरी में रुतबा बढ़ने के संकेत

Meen Saptahik Rashifal 22-28 March 2026: शाही अंदाज में बीतेगा मीन राशि का सप्ताह, नौकरी में रुतबा बढ़ने के संकेत

Meen Saptahik Rashifal 22 to 28 March 2026: मीन राशि (Pisces) के लिए 22 से 28 मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मीन साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 21 Mar 2026 11:51 AM (IST)
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Meen Saptahik Rashifal 22 to 28 March 2026: मीन राशि वालों के लिए 22 से 28 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मीन राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

मीन साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Horoscope 2026)

सप्ताह की शुरुआत

वीक स्टार्टिंग शाही अंदाज और आत्मविश्वास को सातवें आसमान पर ले जाने वाला रहेगा जिससे आप हर कठिन काम को चुटकियों में हल कर लेंगे. इस दौरान आपकी सोच सकारात्मक और ऊर्जा से भरपूर रहेगी. आप जिस भी काम को हाथ में लेंगे उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ पूरा करने की कोशिश करेंगे. आपकी कार्यशैली और व्यक्तित्व से लोग प्रभावित होंगे और कई जगह आपको नेतृत्व करने का अवसर भी मिल सकता है.

बिजनेस और व्यापार

बिज़नेस मैन और वूमेन के लिए नए इन्वेस्टर से जुड़ने और व्यापार विस्तार की योजना बनाने के लिए यह सप्ताह बहुत ही अनुकूल है क्योंकि आपकी नई नीतियां मार्केट में तहलका मचा देंगी. यदि आप अपनी योजनाओं को सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं तो व्यापार में बड़ा विस्तार देखने को मिल सकता है. नए संपर्क और निवेशक आपके कारोबार को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं.

नौकरी और कार्यक्षेत्र

एंप्लॉयड पर्सन और प्राइवेट वर्कर्स को ऑफिस में पद-प्रतिष्ठा का लाभ मिल सकता है और गवर्नमेंट पर्सन को किसी बड़े मिशन की कमान सौंपी जा सकती है जिससे समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा. आपकी मेहनत और समर्पण को देखकर वरिष्ठ अधिकारी भी प्रभावित हो सकते हैं.

कामकाजी महिलाओं के लिए संकेत

वर्किंग वुमन को अपनी कार्यकुशलता और ईमानदारी के लिए सीनियर्स से विशेष रिवॉर्ड या पदोन्नति मिल सकती है जो उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित होगी. यह समय उनके लिए अपने अनुभव और प्रतिभा को साबित करने का है.

आर्थिक स्थिति

फाइनेंसियल सिचुएशन काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी और आप किसी महंगी संपत्ति या वाहन खरीदने की प्लानिंग इस सप्ताह कर सकते हैं. कुछ लोगों के लिए यह समय बड़े निवेश या भविष्य की आर्थिक योजनाएं बनाने का भी हो सकता है.

परिवार और सामाजिक जीवन

मिड-वीक में बेस्ट फ्रेंड्स और फैमिली के साथ किसी आलीशान फंक्शन या पिकनिक की योजना सडनली बन सकती है जो आपकी थकान मिटा देगी. परिवार और दोस्तों के साथ बिताया गया समय आपको खुशी और मानसिक सुकून देगा.

शिक्षा और युवा

कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे कॉम्पिटिटर्स को अपनी पुरानी मेहनत का मीठा फल किसी गुड न्यूज़ के रूप में मिलेगा. मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

लव लाइफ में रोमांस और रोमांच बढ़ेगा और अनमैरिड लोगों के लिए कोई दिलचस्प मुलाकात प्रेम में बदल सकती है. यह समय रिश्तों में नई ऊर्जा और उत्साह लाने का है. मैरिड लाइफ में खुशियां रहेंगी और जीवनसाथी का सहयोग भी मिलेगा.

सेहत और सावधानी

सेहत के मामले में आपको अपने दिल और आंखों के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा. नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और पर्याप्त आराम आपको स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेगा.

ये भी पढ़ें: Kumbh Saptahik Rashifal 22-28 March 2026: कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल, पैसों के मामले में इस हफ्ते रहेंगे टाइट

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Mar 2026 11:51 AM (IST)
Tags :
Pisces Weekly Horoscope Meen Weekly Horoscope Meen Rashifal 2026
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