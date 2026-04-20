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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMeen Saptahik Rashifal 20-26 April 2026: मीन राशि के लिए संतुलन, समझदारी और सकारात्मक बदलावों का सप्ताह

Meen Saptahik Rashifal 20-26 April 2026: मीन राशि के लिए संतुलन, समझदारी और सकारात्मक बदलावों का सप्ताह

Meen Saptahik Rashifal 20 to 26 April 2026: मीन राशि के लिए अप्रैल का यह नया सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मीन साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 20 Apr 2026 11:29 AM (IST)
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Meen Saptahik Rashifal 20 to 26 April 2026: मीन राशि वालों के लिए 20 से 26 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें क रियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मीन राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

बिजनेस  साप्ताहिक राशिफल

मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह संतुलन, समझदारी और सकारात्मक बदलावों का संकेत दे रहा है. सप्ताह की शुरुआत आपको भावनात्मक और व्यापारिक दोनों स्तर पर संतुलन बनाए रखने की सीख देगी. बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए यह समय खास है, क्योंकि पार्टनरशिप में चल रहे पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं, जो आपके लिए पॉजिटिव साबित होंगे. इससे काम में गति आएगी और मुनाफे के नए रास्ते खुलेंगे. हालांकि, पुश्तैनी व्यवसाय में बाहरी लोगों की दखलंदाजी परेशानी का कारण बन सकती है, इसलिए ऐसे मामलों में सतर्क रहना जरूरी है.

बिजनेस वुमन के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास के दम पर आगे बढ़ने का है. आपकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता आपको सफलता दिला सकती है. यह समय खुद पर भरोसा रखने और अपने लक्ष्य की ओर मजबूती से कदम बढ़ाने का है.

नौकरीपेशा लोगों और वर्किंग वुमन के लिए यह सप्ताह मेहनत का पूरा फल देने वाला रहेगा. आपके प्रयासों को पहचान मिलेगी और कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी. यह समय करियर में आगे बढ़ने और अपनी पहचान बनाने का है.

परिवार और रिलेशन साप्ताहिक राशिफल

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस सप्ताह खुशहाली बनी रहेगी. विवाहित लोगों के लिए यह समय रोमांस और आपसी समझ को बढ़ाने वाला रहेगा. आप अपने जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे, जिससे रिश्ते में मधुरता आएगी. वहीं अविवाहित लोगों के लिए विवाह की चर्चा घर में तेज हो सकती है, जिससे जीवन में नई शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं.

छात्रों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए यह सप्ताह अपनी स्किल्स को अपडेट करने का है. यदि आप नई चीजें सीखने और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे, तो भविष्य में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. यह समय अपने टैलेंट को निखारने का है.

राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह सम्मान दिलाने वाला रहेगा. समाज सेवा के क्षेत्र में आपके कार्यों को सरकारी स्तर पर पहचान मिल सकती है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

सेहत साप्ताहिक राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन सिरदर्द या मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं. अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें और पर्याप्त आराम करें. इस दौरान यात्रा के योग बन रहे हैं, जो आपके लिए सुखद और आरामदायक साबित होगी.

ये भी पढ़ें: Kumbh Saptahik Rashifal 20-26 April 2026: कुंभ राशि को नए आइडिया से मिलेगी तरक्की, पढ़ें वीकली राशिफल
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 Apr 2026 11:29 AM (IST)
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