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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMeen Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: मीन राशि वाले भावनाओं के बजाय लॉजिक से लें काम, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Meen Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: मीन राशि वाले भावनाओं के बजाय लॉजिक से लें काम, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Meen Saptahik Rashifal 12 to 18 April 2026: मीन राशि के लिए अप्रैल का यह नया सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मीन साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 12 Apr 2026 11:48 AM (IST)
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Meen Saptahik Rashifal 12 to 18 April 2026: मीन राशि वालों के लिए 12 से 18 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें क रियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मीन राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

बिजनेस  साप्ताहिक राशिफल

मीन राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत कल्पनाशीलता और आध्यात्मिकता के साथ व्यावहारिक सफलता पाने का है. व्यापार में आपकी अंतरात्मा की आवाज आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी. इस दौरान आप अपने अनुभव और अंतर्ज्ञान के दम पर ऐसे फैसले लेंगे जो भविष्य में लाभदायक साबित होंगे. नया बिजनेस शुरू करने के लिए यह समय मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से शुभ है और पुश्तैनी व्यापार में कुछ पारंपरिक बदलाव लाना आपके लिए उन्नति के द्वार खोलेगा. हालांकि पार्टनरशिप में भावनाओं के बजाय लॉजिक से काम लें और पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें. ताकि नेगेटिविटी का असर आपके काम पर न पड़े.

नौकरी पेशा साप्ताहिक राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर उनकी वफादारी और मेहनत के लिए सम्मानित किया जा सकता है, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपके कार्यों की सराहना होगी. बेरोजगारों को परामर्श या फ्रीलांसिंग के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे, जिससे वे अपने करियर की नई दिशा तय कर सकते हैं. जबकि वर्किंग वुमन के लिए यह सप्ताह अपनी वर्क-लाइफ बैलेंस को सुधारने का है, जिससे वे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन बना पाएंगी.

पारिवारिक साप्ताहिक राशिफल

परिवार में प्रेम और करुणा का भाव रहेगा और आप अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे. घर का माहौल शांत और सकारात्मक बना रहेगा. लव लाइफ में एक-दूसरे के प्रति गहरी समझ विकसित होगी, जिससे रिश्तों में अटूट विश्वास बढ़ेगा और आपसी संबंध और मजबूत होंगे. संतान की आध्यात्मिक रुचि और उनकी सफलता आपको आत्मिक शांति और वास्तविक संतान सुख प्रदान करेगी, जिससे मन संतुष्ट रहेगा.

शिक्षा और करियर साप्ताहिक राशिफल

स्टूडेंट्स को कला और साहित्य के क्षेत्र में विशेष रुचि रहेगी और वे अपनी क्रिएटिविटी को निखारने में सफल रहेंगे. आर्टिस्ट की कलाकृतियां रिकॉर्ड कीमत पर बिक सकती हैं, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ के साथ-साथ पहचान भी मिलेगी. जबकि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए यह सप्ताह मानसिक मजबूती हासिल करने का है और उन्हें अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना होगा.

सेहत में काफी सुधार होगा और आप खुद को पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे. फिर भी नियमित दिनचर्या और संतुलित आहार बनाए रखना जरूरी होगा. धार्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं, जो आपके मन को शांति देंगी और आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाएंगी. समाज सेवा में आपका निस्वार्थ भाव लोगों को बहुत प्रभावित करेगा और आपकी छवि समाज में मजबूत होगी. राजनीति में आपकी सौम्य और ईमानदार छवि आपको बड़े पदों की ओर ले जाएगी और आप लोगों का विश्वास जीतने में सफल रहेंगे.

ये भी पढ़ें: Kumbh Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: चमकेगा कुंभ राशि का भाग्य, करियर और लव लाइफ में मिलेंगे शानदार मौके
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Apr 2026 11:48 AM (IST)
Tags :
Pisces Weekly Horoscope Saptahik Rashifal Pisces Horoscope 2026 Meen Rashifal 2026

Frequently Asked Questions

मीन राशि वालों के लिए 12 से 18 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह व्यवसाय के लिए कैसा रहेगा?

सप्ताह की शुरुआत कल्पनाशीलता और आध्यात्मिकता के साथ व्यावहारिक सफलता दिलाएगी। आप अपने अनुभव और अंतर्ज्ञान से लाभदायक निर्णय लेंगे।

मीन राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

कार्यस्थल पर आपकी वफादारी और मेहनत के लिए सम्मान मिल सकता है। बेरोजगारों को परामर्श या फ्रीलांसिंग में अच्छे अवसर मिलेंगे।

पारिवारिक जीवन और प्रेम संबंध के लिहाज से यह सप्ताह कैसा रहेगा?

परिवार में प्रेम और करुणा का भाव रहेगा, रिश्ते मजबूत होंगे। लव लाइफ में गहरी समझ और अटूट विश्वास बढ़ेगा।

शिक्षा और करियर के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए क्या खास है?

विद्यार्थियों की कला और साहित्य में विशेष रुचि रहेगी। आर्टिस्ट की कलाकृतियां रिकॉर्ड कीमत पर बिक सकती हैं।

मीन राशि वालों की सेहत और सामाजिक जीवन के बारे में क्या कहा गया है?

सेहत में सुधार होगा और आप अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। समाज सेवा और राजनीति में आपकी छवि मजबूत होगी।

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