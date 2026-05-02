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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMeen Saptahik Rashifal 3-9 May 2026: मीन राशि का गोल्डन टाइम शुरू, करियर में तरक्की और रिश्तों में गहराई

Meen Saptahik Rashifal 3-9 May 2026: मीन राशि का गोल्डन टाइम शुरू, करियर में तरक्की और रिश्तों में गहराई

Meen Saptahik Rashifal 3 to 9 May 2026: मीन राशि के लिए मई पहला सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मीन साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 02 May 2026 10:36 AM (IST)
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Meen Saptahik Rashifal 3 to 9 May 2026: मीन राशि वालों के लिए 3 से 9 मई 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें क रियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मीन राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

मीन साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Horoscope 2026)

बिजनेस साप्ताहिक राशिफल: वीक स्टार्टिंग आध्यात्मिक शांति और पेशेवर सफलता का संगम है. बिजनेस में आपकी अंतरात्मा की आवाज आपको सही निवेश की ओर ले जाएगी और नया बिजनेस ओपन करने के लिए सुबह का समय सबसे शुभ रहेगा. इस दौरान आपका अंतर्ज्ञान बहुत प्रबल रहेगा, जिससे आप सही फैसले लेने में सफल रहेंगे और आर्थिक मामलों में लाभ प्राप्त करेंगे. जो लोग अपने काम में बदलाव या विस्तार की सोच रहे हैं. उनके लिए यह समय सकारात्मक संकेत लेकर आएगा.

नौकरी पेशा साप्ताहिक राशिफल: ऑफिस में आपकी नम्रता और काम के प्रति समर्पण आपको सबका चहेता बना देगा, सीनियर्स आपको विशेष छूट दे सकते हैं. विदेश में कार्यरत लोगों को परिवार से जुड़ने का मौका मिलेगा. कार्यस्थल पर आपकी विनम्रता और सहयोगी स्वभाव आपको अलग पहचान दिलाएगा और आप अपने काम से सभी को प्रभावित करेंगे. आपको ऐसे अवसर मिल सकते हैं, जो आपके करियर को नई दिशा देंगे और आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ को बढ़ावा देंगे.

करियर- शिक्षा साप्ताहिक राशिफल: चिकित्सा और मनोविज्ञान के छात्रों के लिए यह समय बहुत श्रेष्ठ है. कलाकारों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बेहतरीन मौका मिलेगा. शिक्षा के क्षेत्र में आपकी रुचि और समझ बढ़ेगी, जिससे आप अपने विषयों में गहराई तक जा पाएंगे. यह समय सीखने और खुद को बेहतर बनाने का है, जिससे भविष्य में आपको बड़े लाभ मिल सकते हैं. कलाकार अपनी रचनात्मकता के माध्यम से लोगों के दिलों को छूने में सफल रहेंगे.

सेहत साप्ताहिक राशिफल: सेहत की दृष्टि से आप बहुत हल्का महसूस करेंगे और पुरानी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी. लव लाइफ में आत्मिक जुड़ाव महसूस होगा. संतान से सुख मिलेगा और उनके साथ बिताए पल यादगार रहेंगे. यात्राएं शांति और नई ऊर्जा देने वाली होंगी. इस दौरान आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति संतुलित रहेगी, जिससे आप हर कार्य को उत्साह के साथ पूरा करेंगे. परिवार के साथ बिताया गया समय आपको आंतरिक खुशी देगा और रिश्तों में मधुरता बनाए रखेगा.

यह सप्ताह आपके लिए आत्मिक उन्नति और संतुलन का संदेश लेकर आया है. आप आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर आकर्षित होंगे और इससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी. आर्थिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और आपके संबंधों में भी मजबूती आएगी. कुल मिलाकर, यह सप्ताह आपके लिए शांति, सफलता और संतुलन का प्रतीक बनने वाला है, जहां हर क्षेत्र में आपको संतोषजनक और सुखद अनुभव प्राप्त होंगे.

ये भी पढ़ें: Kumbh Saptahik Rashifal 3-9 May 2026: कुंभ राशि के लिए तरक्की वाले रहेंगे 7 दिन, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 02 May 2026 10:36 AM (IST)
Tags :
Pisces Weekly Horoscope Saptahik Rashifal Astrology 2026 Pisces Horoscope 2026 Meen Rashifal 2026

Frequently Asked Questions

3 से 9 मई 2026 तक मीन राशि के बिजनेस के लिए सप्ताह कैसा रहेगा?

यह सप्ताह आध्यात्मिक शांति और पेशेवर सफलता का संगम है. आपका अंतर्ज्ञान आपको सही निवेश की ओर ले जाएगा और नए बिजनेस के लिए सुबह का समय शुभ रहेगा.

मीन राशि वालों के लिए नौकरी के लिहाज से यह सप्ताह कैसा रहेगा?

ऑफिस में आपकी नम्रता और समर्पण आपको सबका चहेता बनाएगा. विदेश में कार्यरत लोगों को परिवार से जुड़ने का मौका मिलेगा और करियर को नई दिशा मिल सकती है.

मीन राशि के करियर और शिक्षा के क्षेत्र में 3 से 9 मई 2026 तक क्या खास रहेगा?

चिकित्सा और मनोविज्ञान के छात्रों के लिए यह समय बहुत श्रेष्ठ है. कलाकारों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का बेहतरीन मौका मिलेगा और शिक्षा में रुचि बढ़ेगी.

मीन राशि वालों के लिए सेहत के लिहाज से यह सप्ताह कैसा रहेगा?

आप बहुत हल्का महसूस करेंगे और पुरानी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी. आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति संतुलित रहेगी, जिससे आप हर कार्य उत्साह के साथ पूरा करेंगे.

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