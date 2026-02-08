हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMeen February Rashifal 2026: मीन फरवरी राशिफल, करियर, हेल्थ, धन, शिक्षा के मामले में कैसा रहेगा ये महीना

Meen February Rashifal 2026: मीन फरवरी राशिफल, करियर, हेल्थ, धन, शिक्षा के मामले में कैसा रहेगा ये महीना

Meen February Rashifal 2026: मीन राशि वालों के लिए फरवरी 2026 का महीना करियर, बिजनेस, लव, रिश्कतोंरियर और बिजनेस के लिहाज ये महीना नए अवसरों से भरा रहेगा. पढ़े मिथुन राशि का मासिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 08 Feb 2026 05:13 PM (IST)
Preferred Sources

बिजनेस

  1. 02 फरवरी तक बुध एकादश भाव में रहते सप्तम भाव से नवम-पंचम सम्बध रहने से बिजनेस में फायनेंशियली सिचुएशन को देखते हुए पुनः मूल्यांकन करने और सेविंग पर फोकस करने का अच्छा समय है.
  2. 05 फरवरी से द्वादश भाव में बुध-शुक्र का लक्ष्मीनारायण योग रहने से बिजनेस मीटिंग में आपका संवाद आपके लिए धन लाभ के द्वार खोलेगा.
  3. न्यू व्हिकल, इक्यूपमेंट परचेज, रिनोवेशन या कोई बड़ी डील करने जा रहे है, तो 5,6,7,13,14,15,16,22 तारीख आपके लिए उत्तम रहेगी, आप इन अवसरों का फायदा उठाने में सफल होंगे.
  4. 13 फरवरी से द्वादश भाव में सूर्य-बुध का बुधादित्य योग रहने से जितना आप अपने बिज़नेस एरिया में नोलेज को बढ़ाएंगे तो कम अनुभव में भी आप फायदे की स्थिति में बने रह सकते हैं.
  5. आपकी राशि में विराजित शनि की सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पर होने से चल रहे बिजनेस के अलावा कोई अन्य पेरलल बिजनेस करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी संभावना बन सकती है कि उसमें आपको सफलता शायद कम ही मिले.
  6. 23 फरवरी से द्वादश भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, राहु की युति होने से यदि आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं तो पार्टनर आपको हर संभव सहायता करेगा, दोनों के साथ काम करने से दोनों को ही अच्छा लाभमिलेगा.
  7. 26 फरवरी से बिजनस के कारक बुध द्वादश भाव में वक्री रहेगे जिससे बिजनेसमैन के एक्सपेंडिचर में सडनली वृद्धि हो सकती है.

जॉब एंड प्रॉफेशन

  1. महीने की शुरूआत से 12 फरवरी तक एकादश भाव में सूर्य-मंगल का पराक्रम योग रहने से टीम मैनजेमेंट बेहतर होने से आपके लास्ट मंथ के अटके प्रॉजेक्ट इस माह में आगे बढ़ेंगे.
  2. 13 फरवरी से सूर्य द्वादश भाव में रहते सातवीं दृष्टि षष्ठ भाव पर होने से एंप्लॉयड पर्सन को गवर्नमेंट द्वारा बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया जा सकता है.
  3. एंप्लॉयड पर्सन अगर दूसरी या न्यू जॉब जॉइन करने जा रहे, है तो 7,13,14,15,16,22 तारीख उनके लिए बेहतर रहेगी.
  4. गुरु चतुर्थ भाव में रहते षष्ठ भाव से 3-11 का सम्बध रहने व गुरू की सातवीं दृष्टि दशम भाव पर होने से प्रोफेशनल लेवल पर आपके कुछ खास डिसीजन आपको औरों से आगे और डिफरेंट रखेंगे.
  5. 22 फरवरी तक मंगल-केतु का षडाष्टक सम्बध रहने से एंप्लॉयड पर्सन को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, वो स्मार्ट तरिके से कार्य करें.
  6. शनि की राशि में रहते दशवीं दृष्टि दशम भाव पर होने से कठोर मेहनत करके ही आप कुछ हद तक फेवरेबल रिजल्ट्स पा सकते हैं, स्मार्ट वर्किंग चलन में है, समय रहते अपना लीजिए.
  7. 23 फरवरी से द्वादश भाव में मंगल-राहु का अंगारक दोष रहने से एंप्लॉयड पर्सन को कार्य के मध्य समय निकालकर थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि यही थकान आपको फीजिकली एंड मंटली रूप से अनेक परेशानियों में डाल सकती है.
  8. आपका एक्स्ट्रा आर्डिनरी वर्क इंटरेस्ट आपकी हर टास्क को बिफोर टाइम कम्पलीट करवाएगा.

फेमिली लाइफ, लव लाइफ एंड रिलेशनशिप

  1. 03 फरवरी से सप्तम भाव के लॉर्ड बुध द्वादश भाव में राहु के साथ जड़त्व दोष बनाएगे जिससे आपका पारिवारिक जीवन अधिक अनुकूल नहीं रहने की संभावना है.
  2. 04 फरवरी तक शुक्र एकादश भाव में रहते सप्तम भाव से नवम-पंचम सम्बध रहने से बात करें लव लाइफ की तो आप पुरानी बातों को भुला कर लव लाइफ का आनन्द लेंगे.
  3. 05 फरवरी से शुक्र द्वादश भाव में रहते गुरू से नवम-पंचम सम्बध रहने से किसी पुराने मुद्दे पर पड़ौसी से तीखी नोंक-झोंक को आपस में बैठकर बातचीत से सॉल्व कर सकते हैं.
  4. 13 फरवरी से द्वादश भाव में सूर्य, बुध, शुक्र की युति होने से लव एंड मैरिड लाइफ में हो रहे विवादों के सुलझने से हो रही गलतफहमियां दूर होगी.
  5. 5,6,7, 13, 14, 15, 16 तारीख को फैमिली में धार्मिक कार्यक्रम की प्लानिंग बन सकती है.
  6. 23 फरवरी से मंगल द्वादश भाव में रहते आठवीं दृष्टि सप्तम भाव पर होने से किसी के प्रति अट्रेक्शन बढ़ेगा बात गिफ्ट आदान-प्रदान तक जा सकती है.
  7. आपके मन में सद्भाव की भावना जागृत होगी जो आपको आपके कार्यों की ओर ले जाएगी.

स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स

  1. 03 फरवरी से बुध द्वादश भाव में रहते गुरू से नवम-पंचम सम्बध रहने से कुछ निराश लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सेस की गारंटी उनकी मेहनत ही दे सकती है, ऐसा एहसास उन्हें हो सकता है.
  2. महीने की शुरूआत से 12 फरवरी तक एकादश भाव में सूर्य-मंगल का पराक्रम योग रहते सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर होने से स्पोर्ट्स पर्सन की कोई नई रुचि दूसरों को आपकी नकल करने पर मजबूर करेगी जिससे आपका सर्किल बढ़ेगा.
  3. 6,7,13,14,15,16,25,26 तारीख को स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप या किसी कोर्स के लिए एनरॉल कर सकते है.
  4. 13 फरवरी से द्वादश भाव में सूर्य-बुध-शुक्र की युति होने से स्टूडेंट्स को किसी टॉप कॉलेज में एडमिशन की चाह रखने वालों को गुड न्यूज मिल सकती है.
  5. गुरू चतुर्थ भाव में रहते पंचम भाव से 2-12 का सम्बध रहने से स्टूडेंट्स की स्टडी में समस्याएं और बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं.

हेल्थ एंड ट्रेवल

  1. 03 फरवरी से द्वादश भाव में बुध-राहु का जड़त्व दोष व 13 फरवरी से सूर्य-राहु का ग्रहण दोष रहने से यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो अलर्ट हो जाए.
  2. 22 फरवरी तक मंगल एकादश भाव में रहते आठवीं दृष्टि षष्ठ भाव पर होने से हेल्थकेयर के लिए अंधे होकर सबकुछ नहीं आज़मा सकते हैं, आप ऐसा कुछ तय कर पाएंगे जो ज़रूरी और बढ़िया फिटनेस के लिए प्रॉपर रिजल्ट दे सके.
  3. 13 फरवरी के बाद फैमिली के साथ पिलग्रिमेज टूर की प्लानिंग बन सकती है.
  4. सेहत के मामले में हैल्थी डाइट, विटामिन्स और मिनरल्स के साथ डिस्पलीन लाइफस्टाइल जरूरी है, ये आप जान चुके हैं.

उपाय

09 फरवरी सीताअष्टमी पर माता सीता को केले का भोग लगाएं व ऊँ जानकी रामाय नमः मंत्र का जाप करे.

15 फरवरी महाशिवरात्रि पर- शिवलिंग पर शहद, दही और दूध अर्पित करते हुए ऊँ शंकराय नमः मंत्र का जाप करें. गौशाला में अन्न और हरी घास दान करें.

27 फरवरी आमलकी एकादशी पर भगवान विष्णु को पीले पुष्प की माला, पीले फल अर्पित कर खीर का भोग लगाए. आंवले में केसर का तिलक करके इसका दान श्री विष्णु मंदिर में करें.

Kumbh February Rashifal 2026: कुंभ फरवरी राशिफल, करियर, धन, हेल्थ के मामले में कैसा रहेगा ये महीना

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 08 Feb 2026 05:13 PM (IST)
Tags :
February Rashifal 2026 Meen Weekly Rashifal 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अफगानिस्तान में जंग और जम्मू में मचाया आतंक... किश्तवाड़ एनकाउंटर में मारा गया जैश आतंकी आदिल था अफगान रिटर्न
अफगानिस्तान में जंग, जम्मू में आतंक... किश्तवाड़ एनकाउंटर में मारा गया आतंकी था अफगान रिटर्न
महाराष्ट्र
'वह कांग्रेस से हैं', BJP ने रितु तावडे को बनाया BMC मेयर उम्मीदवार, तो संजय राउत ने किया बड़ा दावा
'वह कांग्रेस से हैं', BJP ने रितु तावडे को बनाया BMC मेयर उम्मीदवार, तो संजय राउत ने किया बड़ा दावा
बॉलीवुड
'मैं बहुत रोमांटिक हूं...' तलाक के 7 साल बाद इस एक्ट्रेस को हुआ दोबारा प्यार? फिर बनेंगी दुल्हन!
तलाक के 7 साल बाद इस एक्ट्रेस को हुआ दोबारा प्यार? फिर बनेंगी दुल्हन!
इंडिया
'गौरव गोगोई, एलिजाबेथ और PAK के बीच गहरा रिश्ता', 44 पेजों की SIT रिपोर्ट के बाद हिमंता बोले- MHA करेगा जांच
'गोगोई, एलिजाबेथ और PAK के बीच गहरा रिश्ता', SIT रिपोर्ट के बाद CM हिमंता बोले- MHA करेगा जांच
Advertisement

वीडियोज

अब India का Most Complex Fighter Jet Private Sector संभालेगा? | Paisa Live
Piyush Goyal ने बताया कैसे Trade Deal से देश की किसानों को नहीं होगा नुकसान | Paisa Live
Budget 2026: Government Land Acquisition में मिलने वाले मुआवजे पर अब Tax-Free नियम | Paisa Live
Top News: दोपहर की बड़ी खबरें | PM Modi In Malaysia | UP Budget 2026 | Surajkund Mela |Trump Tariff
Surajkund Mela Accident: झूला हादसे में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार । Haryana News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अफगानिस्तान में जंग और जम्मू में मचाया आतंक... किश्तवाड़ एनकाउंटर में मारा गया जैश आतंकी आदिल था अफगान रिटर्न
अफगानिस्तान में जंग, जम्मू में आतंक... किश्तवाड़ एनकाउंटर में मारा गया आतंकी था अफगान रिटर्न
महाराष्ट्र
'वह कांग्रेस से हैं', BJP ने रितु तावडे को बनाया BMC मेयर उम्मीदवार, तो संजय राउत ने किया बड़ा दावा
'वह कांग्रेस से हैं', BJP ने रितु तावडे को बनाया BMC मेयर उम्मीदवार, तो संजय राउत ने किया बड़ा दावा
बॉलीवुड
'मैं बहुत रोमांटिक हूं...' तलाक के 7 साल बाद इस एक्ट्रेस को हुआ दोबारा प्यार? फिर बनेंगी दुल्हन!
तलाक के 7 साल बाद इस एक्ट्रेस को हुआ दोबारा प्यार? फिर बनेंगी दुल्हन!
इंडिया
'गौरव गोगोई, एलिजाबेथ और PAK के बीच गहरा रिश्ता', 44 पेजों की SIT रिपोर्ट के बाद हिमंता बोले- MHA करेगा जांच
'गोगोई, एलिजाबेथ और PAK के बीच गहरा रिश्ता', SIT रिपोर्ट के बाद CM हिमंता बोले- MHA करेगा जांच
क्रिकेट
T20 World Cup: टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बनी
टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बनी
इंडिया
Mohan Bhagwat statement: 'सिर्फ ब्राह्मण होने से नहीं...', मोहन भागवत ने संघ प्रमुख बनने को लेकर दिया बड़ा बयान, जानें क्या-क्या कहा
'सिर्फ ब्राह्मण होने से नहीं...', मोहन भागवत ने संघ प्रमुख बनने को लेकर दिया बड़ा बयान
नौकरी
PNB में 5138 पदों पर निकलीं बंपर भर्तियां, आज ही फटाफट कर दें अप्लाई वरना...
PNB में 5138 पदों पर निकलीं बंपर भर्तियां, आज ही फटाफट कर दें अप्लाई वरना...
जनरल नॉलेज
इस देश ने किया ऊंटों का पासपोर्ट बनाने का ऐलान, जानें क्यों उठाया जा रहा यह कदम?
इस देश ने किया ऊंटों का पासपोर्ट बनाने का ऐलान, जानें क्यों उठाया जा रहा यह कदम?
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget