Makar Weekly Rashifal 2026: सप्ताह की शुरुआत में होगी रिश्तों की परीक्षा, संयम और संतुलन जरूरी

Makar Weekly Rashifal 1 to 7 March 2026: मकर राशि के लिए 1 से 7 मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 01 Mar 2026 10:01 AM (IST)
Preferred Sources

Makar Weekly Rashifal 1 to 7 March 2026: मकर राशि वालों के लिए 1 से 7 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां पढ़ें अपना साप्ताहिर राशिफल-

  • वीक स्टार्टिंग अपने संबंधों और सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी. सप्ताह की शुरुआत में ही आपको यह समझ लेना होगा कि संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है. आप घर-परिवार से जुड़े किसी मसले को सुलझाने को लेकर परेशान रह सकते हैं. पुरानी बातों को लेकर मतभेद उभर सकते हैं, जिन्हें शांतिपूर्वक सुलझाने की आवश्यकता होगी. इस दौरान न सिर्फ पर्सनल लाइफ में बल्कि ऑफिस से जुड़ी कई प्रॉब्लम आपके आसपास चल रही होंगी. जिनका हल निकालने के लिए आपको धैर्य से काम लेना होगा. जल्दबाजी या आवेश में लिया गया निर्णय स्थिति को बिगाड़ सकता है.
  • कठिन समय में आपके बेस्ट फ्रेंड काफी मददगार रहेंगे. उनका सुझाव और भावनात्मक सहयोग आपको सही दिशा दिखाएगा. मिड वीक आपके मैरिड लाइफ में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है. आपको अपनी वाणी और व्यवहार में नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी. छोटी-छोटी बातों को तूल देने से बचें. बिजनेसमैन को इस दौरान मार्किट में मंदी के साथ-साथ अपने कॉम्पिटिटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है. रणनीति में बदलाव और धैर्य से काम लेने पर स्थिति धीरे-धीरे संभलेगी.
  • जीवन से जुड़ी तमाम तरह की चुनौतियों से आपको राहत मिल पाएगी. एम्प्लॉयड पर्सन को अपने ऑफिस में किसी से उलझने की बजाय लोगों को मिलाजुलाकर चलना ही बेहतर रहेगा. फेस्टिवल सीजन पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुटे स्टूडेंट्स का मन स्टडी से भटक सकता है. ध्यान केंद्रित रखने के लिए नियमित दिनचर्या अपनाएं. प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं और उतावलेपन में कोई बड़ी गलती करने से बचें. मैरिड लाइफ में लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर मन चिंतित रह सकता है, इसलिए उनकी देखभाल पर विशेष ध्यान दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 01 Mar 2026 09:47 AM (IST)
Capricorn Makar Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
Embed widget