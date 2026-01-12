Makar Weekly Love Rashifal 2026: इस हफ्ते मकर राशि का लव जोन होगा एक्टिव, जीवन में आएगा बदलाव

Makar Weekly Love Horoscope 12 to 18 January 2026: प्रेम और रोमांस हमेशा हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं और सही समय पर सही दिशा में कदम उठाना रिश्तों को मजबूत बनाता है. 12 जनवरी से 18 जनवरी 2026 तक का यह साप्ताहिक लव राशिफल आपके लिए बताएगा कि इस सप्ताह आपके प्रेम जीवन में कौन से नए मौके आपके इंतजार में हैं, किन रिश्तों में गहराई और समझदारी बढ़ेगी और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

अविवाहित और रिलेशनशिप में जुड़े दोनों जातकों के लिए यह सप्ताह रोमांस, नजदीकियों और भावनात्मक संतुलन से भरा रहेगा. जानिए, ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मकर राशि के लिए कौन सा रंग और नंबर लाएगा खुशियों की बहार और कौन सा उपाय बनाएगा आपके रिश्तों को और भी मजबूत.

मकर राशि साप्ताहिक लव राशिफल (Capricorn Saptahik Rashifal)

इस सप्ताह मकर राशि के प्रेम जीवन में रोमांस, सकारात्मकता और भावनात्मक जुड़ाव देखने को मिलेगा. आपके रिश्तों में एक नई गर्माहट और अपनापन महसूस होगा. अविवाहित जातकों के लिए किसी नए व्यक्ति से मुलाकात प्रेम की शुरुआत का संकेत दे सकती है, जिससे दिल की धड़कनें तेज होंगी.

जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए यह सप्ताह साथी के साथ घनिष्ठता और आपसी समझ बढ़ाने वाला रहेगा. सप्ताह के मध्य में अपने दिल की बातें खुलकर साझा करना आपके रिश्ते को और मजबूत करेगा. परिवार और प्रेम जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा, ताकि किसी तरह का दबाव या तनाव न बने. सप्ताह के अंत में पार्टनर से मिलने वाला कोई रोमांटिक सरप्राइज या प्यार भरा इशारा आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगा और रिश्ते में नई मिठास भर देगा.

मकर राशि का शुभ नंबर- 5, 18

5, 18 मकर राशि का शुभ रंग- सफेद

सफेद मकर राशि के लिए उपाय- प्रेम और रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए मंगलवार को अपने घर में शंख बजाएं.