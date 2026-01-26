हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMakar Weekly Horoscope 2026: पुराने मुद्दों का निकलेगा समाधान, मकर राशि के लिए शुभ रहेगा सप्ताह

Makar Weekly Horoscope 2026: पुराने मुद्दों का निकलेगा समाधान, मकर राशि के लिए शुभ रहेगा सप्ताह

Makar Weekly Horoscope 26 January to 1 February 2026: मकर राशि के लिए 26 जनवरी से 1 फरवरी करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मकर साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 26 Jan 2026 08:15 AM (IST)
Makar Weekly Horoscope 26 January to 1 February 2026: मकर राशि के लिए यह सप्ताह अत्यंत शुभ और फलदायक रहेगा. सौभाग्य और प्रयास से विभिन्न क्षेत्रों में सफलता मिलेगी. पुराने मुद्दों का समाधान निकलने से राहत मिलेगी. धन और कारोबार में लाभ के अवसर बनेंगे. परिवार, रिश्ते और प्रेम जीवन में अनुकूलता रहेगी. ऑफिस और कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा. धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रमों में भाग लेने का समय उत्तम है. मकर राशि वाले ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली जी से जानें 26 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक अपना साप्ताहिक राशिफल.

करियर-कारोबार- वीक स्टार्टिंग सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा. आपको विभिन्न क्षेत्रों में मनचाही सफलता मिलती हुई नजर आएगी. लंबे समय से चली समस्या का समाधान निकल आने से आप राहत की सांस लेंगे. एंप्लॉयड पर्सन को कोवर्कर्स और सीनियर से मनचाहा सहयोग और समर्थन मिलेगा. आपके भीतर योजना बनाकर कार्य करने की प्रवृत्ति रहेगी.

प्रेम जीवन- रिश्ते-नाते की दृष्टि से आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है. अपोजिट जेंडर के प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़ सकता है. प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी. लव पार्टनर के साथ सुखद पल बिताने के अवसर मिलेंगे. मैरिड लाइफ सुखमय बनी रहेगी.

कारोबार- आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं. बिजनेसमैन के लिए यह समय उत्तम साबित होगा और वे मनचाहा लाभ प्राप्त करने में कामयाब होंगे. फॉरेन बिजनेसमैन को विशेष लाभ की प्राप्ति के योग बनेंगे.

सामाजिक जीवन- फ्रेंड्स और रिलेटिव का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा. पॉलिटिशियन से नजदीकियां बढ़ेंगी. प्रॉपर्टी आदि से जुड़े मामलों का बातचीत के जरिए समाधान निकलेगा. कोर्ट-कचहरी में यदि आपका कोई मामला लम्बित है, तो उसमें फैसला आपके हक में आ सकता है.

पारिवारिक जीवन- मकर राशि के लिए इस सप्ताह पारिवारिक जीवन अत्यंत अनुकूल रहेगा. रिश्ते-नाते मजबूत रहेंगे और घर में सुख-शांति बनी रहेगी. फ्रेंड्स और रिलेटिव का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे किसी भी पुराने मतभेद या विवाद का समाधान आसान हो जाएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 26 Jan 2026 08:15 AM (IST)
Capricorn Makar Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
