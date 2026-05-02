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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMakar Saptahik Rashifal 3-9 May 2026: मकर राशि के लिए टफ वीक, जरा सी चूक करा सकती है बड़ा नुकसान

Makar Saptahik Rashifal 3-9 May 2026: मकर राशि के लिए टफ वीक, जरा सी चूक करा सकती है बड़ा नुकसान

Makar Saptahik Rashifal 3 to 9 May 2026: मकर राशि (Capricorn) के लिए मई का पहला सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मकर साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 02 May 2026 10:12 AM (IST)
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Makar Saptahik Rashifal 3 to 9 May  2026: मकर राशि वालों के लिए 3 से 9 मई 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मकर राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

मकर साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope 2026)

बिजनेस साप्ताहिक राशिफल: 3 से 9 मई का समय उतार-चढ़ाव और चिंताओं से भरा रहेगा. बिजनेस में हाथ आया बड़ा मौका आपकी एक छोटी गलती या गलत सूचना के कारण निकल सकता है और बिजनेस वुमन को अपनी साख बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा. इस दौरान आपको हर कदम बहुत सावधानी से उठाना होगा, क्योंकि छोटी-सी लापरवाही भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है. किसी भी डील या निवेश से पहले पूरी जानकारी लेना आवश्यक होगा, ताकि आप संभावित नुकसान से बच सकें और स्थिति को संभाल पाएंगे.

नौकरी पेशा साप्ताहिक राशिफल: ऑफिस के भीतर बॉस का सख्त रवैया और जूनियर्स की लापरवाही आपके प्रोजेक्ट को लेट कराएगी, जिससे आपकी छवि पर बुरा असर पड़ सकता है. विदेश जाने की चाह रखने वाले एम्प्लॉयड लोगों को वीजा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा. कार्यस्थल पर आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है, ताकि आप अपने काम को समय पर पूरा कर सकें. इस समय धैर्य और अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि यही आपको कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने में मदद करेगा.

शिक्षा साप्ताहिक राशिफल: प्रतियोगी छात्रों के लिए यह समय बहुत कठिन है क्योंकि प्रतियोगिता का स्तर आपकी तैयारी से कहीं अधिक ऊंचा महसूस होगा, वहीं खिलाड़ियों का प्रदर्शन औसत रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन निरंतर प्रयास ही आपको आगे बढ़ने में सहायक होगा. छोटे-छोटे लक्ष्य निर्धारित कर आप धीरे-धीरे अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं और आत्मविश्वास को बनाए रख सकते हैं.

सेहत साप्ताहिक राशिफल: सेहत में इन्फेक्शन या एलर्जी की समस्या हो सकती है, लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से दरार आ सकती है और संतान के जिद्दी स्वभाव के कारण घर की शांति भंग होगी, इस दौरान लंबी यात्रा करने से बचें. इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और खानपान में सावधानी बरतनी होगी, ताकि बीमारियों से बचा जा सके. परिवार के साथ संवाद बनाए रखना आवश्यक होगा, जिससे गलतफहमियों को दूर किया जा सके और रिश्तों में संतुलन बना रहे.

इसके अलावा, यह सप्ताह आपके लिए धैर्य, सतर्कता और आत्मनियंत्रण की परीक्षा लेने वाला हो सकता है. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेना जरूरी होगा और अनावश्यक खर्चों से बचना आपके लिए लाभकारी रहेगा. कुल मिलाकर, यह समय चुनौतियों से भरा जरूर है, लेकिन यदि आप संयम और समझदारी से काम लेंगे तो धीरे-धीरे परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने में सफल हो सकते हैं.

ये भी पढ़ें: Dhanu Saptahik Rashifal 3-9 May 2026: धनु राशि को मिलेगा मेहनत का मेगा रिटर्न, पढ़ें वीकली राशिफल
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 02 May 2026 10:12 AM (IST)
Tags :
Capricorn Weekly Horoscope Saptahik Rashifal Astrology 2026 Makar Rashifal 2026 Makar Weekly Horoscope

Frequently Asked Questions

मकर राशि वालों के लिए 3 से 9 मई 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल कैसा रहेगा?

यह सप्ताह धैर्य, सतर्कता और आत्मनियंत्रण की परीक्षा लेने वाला हो सकता है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेना जरूरी होगा।

बिजनेस के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

बिजनेस में उतार-चढ़ाव और चिंताओं से भरा रहेगा। बड़ी डील या निवेश से पहले पूरी जानकारी लेना आवश्यक होगा।

नौकरीपेशा मकर राशि वालों के लिए सप्ताह कैसा रहने वाला है?

ऑफिस में बॉस का सख्त रवैया और जूनियर्स की लापरवाही प्रोजेक्ट में देरी करा सकती है। विदेश जाने वालों को वीजा संबंधी समस्या हो सकती है।

मकर राशि के छात्रों के लिए यह सप्ताह कैसा है?

प्रतियोगी छात्रों के लिए यह समय कठिन है क्योंकि प्रतियोगिता का स्तर ऊंचा महसूस होगा। पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण रहेगा।

मकर राशि वालों को सेहत के मामले में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

सेहत में इन्फेक्शन या एलर्जी की समस्या हो सकती है। खानपान में सावधानी बरतनी होगी और लंबी यात्रा से बचना चाहिए।

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