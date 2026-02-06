हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Makar Weekly Rashifal 2026: मकर साप्ताहिक राशिफल, जल्दबाजी और लापरवाही से बिगड़ सकते हैं काम

Makar Weekly Rashifal 2026: मकर साप्ताहिक राशिफल, जल्दबाजी और लापरवाही से बिगड़ सकते हैं काम

Makar Weekly Rashifal 2026 (8 to 14 February): मकर राशि के लिए फरवरी का नया सप्ताह यानी 8 से 14 फरवरी करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 06 Feb 2026 09:11 PM (IST)
Preferred Sources

Makar Weekly Rashifal 2026 (8 to 14 February): फरवरी 2026 महीने का दूसरा सप्ताह 8 से 14 फरवरी का समय मकर राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मकर राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना भविष्यफल, यहां पढ़ें पूरा साप्ताहिक राशिफल.

मकर साप्ताहिक राशिफल

मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फल देने वाला रह सकता है. सप्ताह की शुरुआत में व्यर्थ के कार्यों में समय, ऊर्जा और धन खर्च होने से मन थोड़ा खिन्न रह सकता है. घरेलू समस्याओं का असर आपके करियर और कारोबार पर भी पड़ सकता है, इसलिए निजी और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा.

नौकरीपेशा लोगों को इस सप्ताह हर कदम सोच-समझकर उठाने की सलाह है. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें और कनिष्ठ सहयोगियों के प्रति भी व्यवहार सकारात्मक रखें. किसी भी तरह की लापरवाही, अनावश्यक बहस या निजी संबंधों का दिखावा आपके मान-सम्मान को प्रभावित कर सकता है, इसलिए संयम और प्रोफेशनल रवैया बनाए रखें.

व्यवसाय से जुड़े लोगों को सप्ताह के पूर्वार्ध में जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए. कोई बड़ा कारोबारी फैसला लेने से पहले अनुभवी लोगों या शुभचिंतकों की सलाह लेना लाभकारी रहेगा. धैर्य और विवेक से लिए गए निर्णय आगे चलकर सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं.

पारिवारिक जीवन में छोटे भाई-बहनों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद होने की आशंका है. ऐसे में धैर्य और समझदारी से काम लें. पारिवारिक मामलों को सुलझाते समय माता-पिता या बुजुर्गों की सलाह को महत्व देना लाभकारी रहेगा. इन चुनौतियों भरे समय में जीवनसाथी का सहयोग और भावनात्मक समर्थन आपके लिए संबल बनेगा, जिससे आप परिस्थितियों का बेहतर ढंग से सामना कर पाएंगे.

मकर राशि के लिए उपाय: मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए नियमित रूप से शिवाष्टकं का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 06 Feb 2026 09:11 PM (IST)
