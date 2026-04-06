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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMakar Saptahik Rashifal 6-12 April 2026: मकर राशि के लिए शानदार सप्ताह! करियर, धन और रिश्तों में खुशियां

Makar Saptahik Rashifal 6-12 April 2026: मकर राशि के लिए शानदार सप्ताह! करियर, धन और रिश्तों में खुशियां

Makar Weekly Horoscope 2026 (6 to 12 April 2026): मकर राशि के लिए अप्रैल का नया सप्ताह यानी 6-12 अप्रैल करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 06 Apr 2026 02:17 PM (IST)
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Makar Weekly Horoscope 2026 (6 to 12 April 2026): अप्रैल 2026 महीने का यह नया सप्ताह 6 से 12 अप्रैल का समय मकर राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मकर राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

मकर साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope)

  • मकर राशि के लिए अप्रैल माह का पहला सप्ताह अनुकूल साबित होगा. इस सप्ताह आपको कई मामलों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं. लंबे समय से जिन कार्यों को लेकर आप चिंतित थे, उनमें अब धीरे-धीरे सुधार होता नजर आएगा. परिवार और कार्यक्षेत्र दोनों जगह परिस्थितियां पहले से अधिक अनुकूल दिखाई देंगी.
  • जो लोग लंबे समय से रोजगार की तलाश में थे, उनके लिए सप्ताह की शुरुआत शुभ साबित होगी. यदि आपने कहीं नौकरी के लिए आवेदन किया हुआ है या इंटरव्यू दिया है तो उससे जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है. मित्रों और शुभचिंतकों का सहयोग इस समय आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा और उनके मार्गदर्शन से आप कई उलझे हुए कामों को आसानी से सुलझा पाएंगे.
  • कार्यक्षेत्र में स्थिति पहले से बेहतर रहेगी. जो परेशानियां या अड़चनें पहले आपके काम में बाधा बन रही थीं, वे अब धीरे-धीरे कम होती नजर आएंगी. आपको वरिष्ठों से आशीर्वाद और कनिष्ठों से सहयोग प्राप्त होगा. सहकर्मियों के साथ भी आपका तालमेल अच्छा बना रहेगा.
  • व्यापार से जुड़े जिन लोगों का पैसा बाजार में फंसा हुआ है वह इस सप्ताह अप्रत्याशित रूप से निकल सकता है. पूर्व में किसी योजना में किए गए निवेश से आपको लाभ मिल सकता है. यह लाभ आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और भविष्य में नई योजनाओं पर काम करने के लिए प्रेरित करेगा.
  • भूमि-भवन से जुड़े विवाद में फैसला आपके पक्ष में हो सकता है. यदि किसी संपत्ति या जमीन से जुड़ा मामला लंबे समय से चल रहा है तो उसमें सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. इससे आपके मन को शांति और संतोष मिलेगा.
  • सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिलेगा. तीर्थ स्थान की यात्रा का संयोग भी बन सकता है. यह यात्रा आपके लिए आध्यात्मिक अनुभव लेकर आ सकती है और आपके मन को संतुलन प्रदान कर सकती है.
  • लव लाइफ में एक-दूसरे पर संदेह करने की बजाय बातचीत के जरिए मतभेदों और आशंकाओं को दूर करने का प्रयास करें. रिश्तों में विश्वास और समझ बनाए रखना बहुत जरूरी होगा. यदि आप अपने साथी के साथ खुलकर संवाद करेंगे तो कई गलतफहमियां आसानी से दूर हो सकती हैं. पति-पत्नी के बीच भावनात्मक लगाव बढ़ने से दांपत्य जीवन खुशहाल रहेगा. कुल मिलाकर यह सप्ताह मकर राशि वालों के लिए सकारात्मक परिणाम और राहत देने वाला साबित हो सकता है.

ये भी पढ़ें: Dhanu Saptahik Rashifal 6-12 April 2026: धनु राशि के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव, मुश्किलें होंगी आसान
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 06 Apr 2026 01:51 PM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Makar Rashi Capricorn Horoscope 2026 Makar Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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