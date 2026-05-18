Makar Weekly Horoscope 2026 (18 to 24 May): मई 2026 महीने का यह नया सप्ताह 18 से 24 मई का समय मकर राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मकर राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

मकर साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope)

मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह धैर्य, समझदारी और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का संदेश लेकर आया है. इस दौरान आपको “हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम” का मंत्र हमेशा याद रखना होगा. परिस्थितियां कभी-कभी आपके धैर्य की परीक्षा ले सकती हैं, लेकिन यदि आप बिना घबराए शांत मन और विवेक से काम लेंगे तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकालने में सफल रहेंगे.

सप्ताह की शुरुआत कुछ चुनौतियों और जिम्मेदारियों के साथ हो सकती है. कार्यक्षेत्र या कारोबार में अचानक कोई बड़ी अड़चन सामने आ सकती है, जिसके कारण मन थोड़ा परेशान रहेगा. हालांकि राहत की बात यह है कि इस कठिन समय में आपका कोई करीबी मित्र, शुभचिंतक या अनुभवी व्यक्ति आपकी मदद के लिए आगे आएगा. उनकी सलाह और सहयोग से आप समस्याओं का समाधान निकालने में सफल रहेंगे.

इस दौरान लंबी या छोटी दूरी की यात्रा के भी योग बन रहे हैं. यह यात्रा कार्य, व्यवसाय या पारिवारिक कारणों से हो सकती है. यात्रा थोड़ी थकान देने वाली जरूर रहेगी, लेकिन भविष्य के लिए लाभकारी साबित हो सकती है. नए लोगों से संपर्क बनने और पुराने संबंध मजबूत होने के संकेत हैं.

सप्ताह भर घर और बाहर दोनों जगह जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा हुआ महसूस होगा. परिवार और कार्यक्षेत्र की अपेक्षाओं को पूरा करने में आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. हालांकि अच्छी बात यह रहेगी कि इस दौरान आपको लोगों का सहयोग और समर्थन भी भरपूर मिलेगा. परिवार के सदस्य, मित्र और सहकर्मी आपके साथ खड़े नजर आएंगे, जिससे आपका मनोबल बना रहेगा.

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह मेहनत और धैर्य का रहेगा. कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, लेकिन यदि आप अपने काम को पूरी लगन और अनुशासन के साथ करेंगे तो वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में आपकी छवि मजबूत होगी. छात्र वर्ग के लिए भी यह समय मेहनत का है. आलस्य और टालमटोल की आदत नुकसान पहुंचा सकती है. यदि विद्यार्थी पूरी एकाग्रता और परिश्रम के साथ पढ़ाई करेंगे तभी उन्हें मनचाहा परिणाम प्राप्त होगा.

व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह का उत्तरार्ध काफी लाभकारी साबित हो सकता है. सप्ताह के शुरुआती दिनों में कुछ उतार-चढ़ाव और रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में होने लगेंगी. इस दौरान आप करियर और कारोबार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं, जिनका भविष्य में सकारात्मक और लाभदायक परिणाम देखने को मिलेगा. नए निवेश या योजनाओं पर विचार करने के लिए भी समय अनुकूल रहेगा.

पारिवारिक जीवन की बात करें तो घरेलू महिलाओं का मन धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में अधिक लगेगा. घर में पूजा-पाठ या धार्मिक आयोजन का माहौल बन सकता है. भाई-बहनों का व्यवहार सहयोगात्मक रहेगा और उनसे आपको मानसिक व भावनात्मक समर्थन मिलेगा.

प्रेम संबंधों में यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है. प्रेम जीवन में छोटी-मोटी नोकझोंक या खट्टी-मीठी तकरार हो सकती है, लेकिन रिश्तों में प्रेम और अपनापन बना रहेगा. विवाहित लोगों को सप्ताह के उत्तरार्ध में ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग और सम्मान मिलने की संभावना है. जीवनसाथी का साथ भी कठिन समय में आपका मनोबल बढ़ाएगा.

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक भागदौड़ और तनाव के कारण थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम और संतुलित दिनचर्या बनाए रखना जरूरी होगा.

उपाय: प्रतिदिन श्रद्धा भाव से शिव महिम्नस्तोत्र का पाठ करें और भगवान शिव की पूजा करें.

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