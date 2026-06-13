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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMakar Saptahik Rashifal 14-20 June 2026: मकर राशि वालों खर्चों पर रखे कंट्रोल, हो सकती है दिक्कत!

Makar Saptahik Rashifal 14-20 June 2026: मकर राशि वालों खर्चों पर रखे कंट्रोल, हो सकती है दिक्कत!

Makar Saptahik Rashifal 14 to 20 June 2026: मकर राशि (Capricorn) के लिए जून का यह सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मकर साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 13 Jun 2026 07:20 AM (IST)
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Makar Saptahik Rashifal 14 to 20 June 2026: जून 2026 महीने का यह नया सप्ताह मकर राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मकर राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मेहनत और संयम का है. कार्यक्षेत्र में आपकी लगन और समर्पण से बड़े काम पूरे होंगे. लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति आएगी और आपके प्रयासों का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है. यदि आप किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो इस दौरान आपकी जिम्मेदारी और कार्यशैली वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी.

कार्यक्षेत्र में किसी बड़े अधिकारी या वरिष्ठ से सहयोग मिलेगा, जिससे आपके लिए आगे बढ़ने के नए अवसर बन सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जबकि व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए भी योजनाबद्ध तरीके से काम करना लाभदायक रहेगा. किसी नए अवसर को स्वीकार करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना बेहतर होगा.

आर्थिक दृष्टि से थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है. अनावश्यक खर्च से बचें और बजट के अनुसार ही धन का उपयोग करें. यदि आप किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं, तो जल्दबाजी न करें. सोच-समझकर लिया गया फैसला भविष्य में बेहतर परिणाम दे सकता है. पुराने लेन-देन से जुड़ी कोई सकारात्मक खबर भी मिल सकती है.

परिवार में मेलजोल अच्छा रहेगा और घर का वातावरण सामान्य रूप से सुखद बना रहेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा, लेकिन बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा. उनके साथ समय बिताना और जरूरत पड़ने पर उचित देखभाल करना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा. किसी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है.

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर शारीरिक मेहनत अधिक न करें. लगातार काम का दबाव थकान बढ़ा सकता है, इसलिए पर्याप्त आराम और संतुलित दिनचर्या बनाए रखें. नियमित व्यायाम और पौष्टिक भोजन आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

प्रेम जीवन में नए उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें. छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद करने से बचें और अपने साथी के साथ खुलकर बातचीत करें. आपसी विश्वास बनाए रखने से रिश्ते मजबूत होंगे और गलतफहमियां दूर होंगी.

सामाजिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जो आपके व्यक्तित्व को निखारेंगी. किसी सामाजिक या धार्मिक गतिविधि में भाग लेने का अवसर मिल सकता है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि होगी. सप्ताह के अंत तक आपके प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है और आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत होगा.

उपाय : तेल का दीपक जलाएं और गरीबों को भोजन करवाएं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 13 Jun 2026 07:20 AM (IST)
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Weekly Horoscope Saptahik Rashifal Makar Rashifal 2026 Makar Weekly Horoscope
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