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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMakar Saptahik Rashifal 27 April-3 May 2026: मकर राशि को धैर्य और रणनीति से मिलेगी सफलता

Makar Saptahik Rashifal 27 April-3 May 2026: मकर राशि को धैर्य और रणनीति से मिलेगी सफलता

Makar Saptahik Rashifal 27 april to 3 May 2026: मकर राशि (Capricorn) के लिए यह नया सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मकर साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 27 Apr 2026 05:30 AM (IST)
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Makar Saptahik Rashifal 27 april to 3 May  2026: मकर राशि वालों के लिए 27 अप्रैल से 3 मई 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मकर राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

मकर साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope 2026)

  • वीक स्टॉर्टिंग एन्सेस्ट्राल बिजनेस में स्थिरता रहेगी लेकिन पार्टनरशिप में चल रहे कार्यों में पारदर्शिता न होने से थोड़ा लॉस उठाना पड़ सकता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में वार टैरिफ के चलते बिजनेस वुमन को अपनी इन्वेंट्री और स्टॉक का मैनेजमेंट बहुत सावधानी से करना होगा ताकि आपूर्ति बाधित न हो.
  • वर्किंग वुमन और एम्प्लॉयड लोगों के लिए ऑफिस की पॉलिटिक्स सरदर्द बन सकती है, लेकिन नई जॉइनिंग की तलाश पूरी होगी और आपको बेहतर पैकेज मिलेगा. परिवार में संपत्ति को लेकर बहस हो सकती है जिसे धैर्य से सुलझाएं और संतान की संगत पर नजर रखें.
  • छात्रों और लर्नर्स के लिए यह समय कठिन परिश्रम का है, वहीं खिलाड़ी और कलाकार अपनी तकनीक में सुधार कर भविष्य का लाभ पक्का करेंगे. स्वास्थ्य के मामले में त्वचा संबंधी रोग या एलर्जी हो सकती है और व्यापारिक यात्राओं के दौरान अपने दस्तावेजों को सुरक्षित रखें.
  • अब इस सप्ताह की परिस्थितियों को गहराई से समझें तो यह समय मकर राशि के लिए सावधानी और रणनीतिक सोच का है. विशेष रूप से पुश्तैनी व्यवसाय में जहां स्थिरता बनी रहेगी, वहीं साझेदारी के मामलों में स्पष्टता की कमी नुकसान का कारण बन सकती है. इसलिए किसी भी दस्तावेज या समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी तरह जांच-पड़ताल करना आवश्यक होगा.
  • अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े लोगों को वैश्विक बाजार की अस्थिरता का असर झेलना पड़ सकता है. विशेषकर आयात-निर्यात करने वाले व्यवसायियों को स्टॉक मैनेजमेंट और सप्लाई चेन पर विशेष ध्यान देना होगा. किसी भी प्रकार की लापरवाही भविष्य में आर्थिक असंतुलन पैदा कर सकती है.
  • नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है क्योंकि ऑफिस की राजनीति और प्रतिस्पर्धा मानसिक दबाव बढ़ा सकती है. लेकिन सकारात्मक पहलू यह है कि नई नौकरी के अवसर बन रहे हैं और आपको बेहतर वेतन या पद मिलने की संभावना है. जो लोग लंबे समय से बदलाव की तलाश में हैं, उनके लिए यह समय उम्मीद लेकर आ सकता है.
  • पारिवारिक जीवन में संपत्ति या पैतृक मामलों को लेकर मतभेद उभर सकते हैं. ऐसे मामलों में धैर्य और समझदारी से काम लेना ही उचित रहेगा. संतान की संगत पर ध्यान देना भी आवश्यक होगा, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो.
  • शिक्षा और करियर के क्षेत्र में छात्रों के लिए यह समय मेहनत और अनुशासन का है. परिणाम तुरंत भले ही न दिखें, लेकिन आपकी मेहनत भविष्य में बड़े लाभ में बदल सकती है. खिलाड़ी और कलाकार अपनी तकनीक और कौशल को सुधारकर आगे बढ़ेंगे, जिससे आने वाले समय में सफलता के रास्ते खुलेंगे.
  • स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. त्वचा संबंधी एलर्जी या छोटे संक्रमण परेशान कर सकते हैं, इसलिए साफ-सफाई और खानपान पर ध्यान देना जरूरी है. साथ ही व्यापारिक यात्राओं के दौरान अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों और कागजात को सुरक्षित रखना आवश्यक होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Apr 2026 05:30 AM (IST)
Tags :
Capricorn Weekly Horoscope Saptahik Rashifal Astrology 2026 Makar Rashifal 2026 Makar Weekly Horoscope
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