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Makar Saptahik Rashifal 27 April-3 May 2026: मकर राशि को धैर्य और रणनीति से मिलेगी सफलता
Makar Saptahik Rashifal 27 april to 3 May 2026: मकर राशि (Capricorn) के लिए यह नया सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मकर साप्ताहिक राशिफल.
Makar Saptahik Rashifal 27 april to 3 May 2026: मकर राशि वालों के लिए 27 अप्रैल से 3 मई 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मकर राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.
मकर साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope 2026)
- वीक स्टॉर्टिंग एन्सेस्ट्राल बिजनेस में स्थिरता रहेगी लेकिन पार्टनरशिप में चल रहे कार्यों में पारदर्शिता न होने से थोड़ा लॉस उठाना पड़ सकता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में वार टैरिफ के चलते बिजनेस वुमन को अपनी इन्वेंट्री और स्टॉक का मैनेजमेंट बहुत सावधानी से करना होगा ताकि आपूर्ति बाधित न हो.
- वर्किंग वुमन और एम्प्लॉयड लोगों के लिए ऑफिस की पॉलिटिक्स सरदर्द बन सकती है, लेकिन नई जॉइनिंग की तलाश पूरी होगी और आपको बेहतर पैकेज मिलेगा. परिवार में संपत्ति को लेकर बहस हो सकती है जिसे धैर्य से सुलझाएं और संतान की संगत पर नजर रखें.
- छात्रों और लर्नर्स के लिए यह समय कठिन परिश्रम का है, वहीं खिलाड़ी और कलाकार अपनी तकनीक में सुधार कर भविष्य का लाभ पक्का करेंगे. स्वास्थ्य के मामले में त्वचा संबंधी रोग या एलर्जी हो सकती है और व्यापारिक यात्राओं के दौरान अपने दस्तावेजों को सुरक्षित रखें.
- अब इस सप्ताह की परिस्थितियों को गहराई से समझें तो यह समय मकर राशि के लिए सावधानी और रणनीतिक सोच का है. विशेष रूप से पुश्तैनी व्यवसाय में जहां स्थिरता बनी रहेगी, वहीं साझेदारी के मामलों में स्पष्टता की कमी नुकसान का कारण बन सकती है. इसलिए किसी भी दस्तावेज या समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी तरह जांच-पड़ताल करना आवश्यक होगा.
- अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े लोगों को वैश्विक बाजार की अस्थिरता का असर झेलना पड़ सकता है. विशेषकर आयात-निर्यात करने वाले व्यवसायियों को स्टॉक मैनेजमेंट और सप्लाई चेन पर विशेष ध्यान देना होगा. किसी भी प्रकार की लापरवाही भविष्य में आर्थिक असंतुलन पैदा कर सकती है.
- नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है क्योंकि ऑफिस की राजनीति और प्रतिस्पर्धा मानसिक दबाव बढ़ा सकती है. लेकिन सकारात्मक पहलू यह है कि नई नौकरी के अवसर बन रहे हैं और आपको बेहतर वेतन या पद मिलने की संभावना है. जो लोग लंबे समय से बदलाव की तलाश में हैं, उनके लिए यह समय उम्मीद लेकर आ सकता है.
- पारिवारिक जीवन में संपत्ति या पैतृक मामलों को लेकर मतभेद उभर सकते हैं. ऐसे मामलों में धैर्य और समझदारी से काम लेना ही उचित रहेगा. संतान की संगत पर ध्यान देना भी आवश्यक होगा, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो.
- शिक्षा और करियर के क्षेत्र में छात्रों के लिए यह समय मेहनत और अनुशासन का है. परिणाम तुरंत भले ही न दिखें, लेकिन आपकी मेहनत भविष्य में बड़े लाभ में बदल सकती है. खिलाड़ी और कलाकार अपनी तकनीक और कौशल को सुधारकर आगे बढ़ेंगे, जिससे आने वाले समय में सफलता के रास्ते खुलेंगे.
- स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. त्वचा संबंधी एलर्जी या छोटे संक्रमण परेशान कर सकते हैं, इसलिए साफ-सफाई और खानपान पर ध्यान देना जरूरी है. साथ ही व्यापारिक यात्राओं के दौरान अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों और कागजात को सुरक्षित रखना आवश्यक होगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
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Source: IOCL