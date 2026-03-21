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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMakar Saptahik Rashifal 22-28 March 2026: संवाद से बनेंगे बिगड़ेंगे काम, पढ़ें मकर राशि का वीकली राशिफल

Makar Saptahik Rashifal 22-28 March 2026: संवाद से बनेंगे बिगड़ेंगे काम, पढ़ें मकर राशि का वीकली राशिफल

Makar Saptahik Rashifal 22 to 28 March 2026: मकर राशि (Capricorn) के लिए 22 से 28 मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मकर साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 21 Mar 2026 11:30 AM (IST)
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Makar Saptahik Rashifal 22 to 28 March 2026: मकर राशि वालों के लिए 22 से 28 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मकर राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

मकर साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope 2026)

सप्ताह की शुरुआत

वीक स्टार्टिंग संवाद और नए संपर्कों का जाल बिछाने वाला साबित होगा जिसमें आपकी वाकपटुता आपको मुश्किल से मुश्किल हालातों से बाहर निकाल लेगी. इस समय आपकी बातचीत की शैली और समझदारी लोगों को प्रभावित करेगी. नए लोगों से संपर्क बढ़ाने और पुराने रिश्तों को मजबूत करने के लिए यह समय काफी अनुकूल रहेगा.

बिजनेस और व्यापार

बिज़नेस मैन और वुमन के लिए नई डील्स साइन करने और मार्केटिंग के काम में तेजी लाने के लिए यह समय सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि आपकी बातों का जादू क्लाइंट्स पर चलेगा जिससे बड़े ऑर्डर्स मिलने की संभावना है. यदि आप अपनी रणनीति को सही तरीके से लागू करेंगे तो व्यापार में नई संभावनाएं खुल सकती हैं. यह समय नेटवर्किंग बढ़ाने और नए ग्राहकों से जुड़ने का भी है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र

एंप्लॉयड पर्सन और प्राइवेट एम्प्लोयी को ऑफिस में मल्टी-टास्किंग करनी पड़ सकती है लेकिन आपकी कार्यक्षमता को देखकर बॉस आपसे काफी प्रभावित होंगे और आपको कोई बोनस भी मिल सकता है. आपकी मेहनत और जिम्मेदारी निभाने की क्षमता आपको कार्यक्षेत्र में अलग पहचान दिला सकती है.

कामकाजी महिलाओं के लिए संकेत

वर्किंग वुमन के लिए यह हफ्ता थोड़ा व्यस्तता भरा रहेगा क्योंकि उन्हें घर और दफ्तर के बीच संतुलन बनाने के लिए काफी भागदौड़ करनी पड़ेगी. हालांकि आपकी मेहनत और धैर्य से आप दोनों जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाने में सफल रहेंगी.

आर्थिक स्थिति

फाइनेंसियल सिचुएशन स्टेबल रहेगी और आप भविष्य के लिए किसी बड़ी योजना में निवेश करने का मन बना सकते हैं. इस समय सोच-समझकर लिया गया आर्थिक निर्णय आपको लंबे समय में अच्छा लाभ दे सकता है.

मित्र और यात्रा

मिड-वीक में पुराने बिछड़े मित्रों से मुलाकात हो सकती है और किसी पिल्ग्रिमेज टूर या धार्मिक स्थल की यात्रा की प्लानिंग अचानक बन सकती है. यह मुलाकात आपको पुरानी यादों से जोड़ सकती है और मानसिक सुकून भी दे सकती है.

शिक्षा और युवा

स्टूडेंट्स और कॉम्पिटिटर्स का ध्यान सोशल मीडिया की वजह से थोड़ा भटक सकता है इसलिए उन्हें अनुशासन बनाए रखने की जरूरत होगी. यदि वे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

लव लाइफ में पार्टनर के साथ छोटी-मोटी गलतफहमी हो सकती है इसलिए बातचीत का रास्ता खुला रखें. यदि आप धैर्य से बात करेंगे तो गलतफहमियां आसानी से दूर हो सकती हैं. मैरिड लाइफ में आपसी विश्वास और गहरा होगा और जीवनसाथी का सहयोग भी मिलेगा.

सेहत और सावधानी

सेहत के मामले में आपको मानसिक तनाव और नींद की कमी से बचना होगा वरना सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है. नियमित दिनचर्या, योग और पर्याप्त आराम आपको पूरे सप्ताह स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेंगे.

ये भी पढ़ें: Dhanu Saptahik Rashifal 22-28 March 2026: धनु राशि के करियर को मिलेगी नई उड़ान, रुका पैसा भी आएगा वापिस
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Mar 2026 11:30 AM (IST)
Tags :
Capricorn Weekly Horoscope Makar Rashifal 2026 Makar Weekly Horoscope
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