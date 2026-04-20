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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMakar Saptahik Rashifal 20-26 April 2026: काम का बढ़ेगा बोझ, करियर में भी संघर्ष, पढ़ें मकर वीकली राशिफल

Makar Saptahik Rashifal 20-26 April 2026: काम का बढ़ेगा बोझ, करियर में भी संघर्ष, पढ़ें मकर वीकली राशिफल

Makar Saptahik Rashifal 20 to 26 April 2026: मकर राशि (Capricorn) के लिए 20 से 26 अप्रैल करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मकर साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 20 Apr 2026 11:00 AM (IST)
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  • सप्ताह की शुरुआत में काम का बोझ और थकान का अनुभव होगा।
  • व्यापार में लाभ के संकेत, पर पुराने कर्ज चुकाने की नौबत आ सकती है।
  • कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, नौकरीपेशा और व्यापारिक महिलाओं को अधिक मेहनत करनी होगी।
  • पारिवारिक माहौल में सुधार, रिश्तों में सहयोग मिलेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

Makar Saptahik Rashifal 20 to 26 April 2026: मकर राशि वालों के लिए 20 से 26 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मकर राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

मकर साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope 2026)

मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह जिम्मेदारियों और चुनौतियों से भरा रहने वाला है, लेकिन सही रणनीति और धैर्य से आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं. सप्ताह की शुरुआत काम के अधिक बोझ के साथ होगी, जिससे आपको मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की थकान महसूस हो सकती है. बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए स्थिति मिश्रित रहेगी. पार्टनरशिप में काम करने वालों को लाभ मिलने के संकेत हैं. जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है. हालांकि, जो लोग पुश्तैनी व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें पुराने कर्ज को चुकाने की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट साबित हो सकता है.

बिजनेस वुमन के लिए यह सप्ताह प्रतिस्पर्धा से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपको अपने प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर मिल सकती है, जिससे आपको खुद को साबित करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी. यह समय हार मानने का नहीं, बल्कि अपने कौशल और आत्मविश्वास को मजबूत करने का है.

नौकरीपेशा लोगों और वर्किंग वुमन के लिए भी यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा. ऑफिस में अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं. कार्यस्थल पर राजनीति या प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाना जरूरी होगा. अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें और अनावश्यक विवादों से दूर रहें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन में इस सप्ताह कुछ राहत मिल सकती है. पहले जो तनाव चल रहा था, उसमें कमी आएगी और माहौल धीरे-धीरे सामान्य होगा. विवाहित लोगों को अपने जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, जिससे आप कठिन परिस्थितियों का सामना बेहतर तरीके से कर पाएंगे. वहीं अविवाहित लोगों को विवाह के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें.

छात्रों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए यह समय अपनी प्रतिभा को निखारने का है. यदि आप किसी विशेषज्ञ या गुरु की सलाह लेते हैं, तो आपको बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा और आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच पाएंगे. यह समय सीखने और खुद को बेहतर बनाने का है.

राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक रहेगा. आपके सामाजिक कार्यों की सराहना होगी और आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आप लोगों के बीच अपनी मजबूत पहचान बनाने में सफल रहेंगे.

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह थोड़ा सतर्क रहने का है. लापरवाही आपकी परेशानी बढ़ा सकती है, इसलिए समय पर आराम करें और संतुलित आहार लें. इस दौरान यात्रा को टालना बेहतर होगा, क्योंकि जल्दबाजी या थकान के कारण समस्या उत्पन्न हो सकती है.

ये भी पढ़ें: Dhanu Saptahik Rashifal 20-26 April 2026: धनु राशि के लिए भाग्योदय का समय, लव लाइफ में बढ़ेगी गहराई
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 Apr 2026 11:00 AM (IST)
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