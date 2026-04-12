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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMakar Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: मकर राशि को मिलेगा मेहनत का फल, प्रमोशन और धन लाभ के योग

Makar Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: मकर राशि को मिलेगा मेहनत का फल, प्रमोशन और धन लाभ के योग

Makar Saptahik Rashifal 12 to 18 April 2026: मकर राशि के लिए अप्रैल का यह नया सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मकर साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 12 Apr 2026 11:27 AM (IST)
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Makar Saptahik Rashifal 12 to 18 April 2026: मकर राशि वालों के लिए 12 से 18 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें क रियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मकर राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

बिजनेस साप्ताहिक राशिफल

मकर राशि के लिए सप्ताह की शुरुआ कठोर, परिश्रम और अनुशासन के साथ लक्ष्यों को पाने का है. व्यापार में आपकी मेहनत का मीठा फल मिलने का समय आ गया है. इस दौरान आप अपने पुराने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम देख पाएंगे, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलेगी. बिजनेस वुमन को अपनी प्रशासनिक क्षमता के कारण व्यापार में व्यवस्थित वृद्धि देखने को मिलेगी और वे अपने कार्यों को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगी. साथ ही फॉरेन बिजनेस में नई नीतियों और टैरिफ व्यवस्था को समझने से आपके खर्चों में कमी आएगी और मुनाफा बढ़ेगा, जिससे आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत होगी.

नौकरी पेशा साप्ताहिक राशिफल

नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति के साथ-साथ वेतन वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं, जिससे कार्यस्थल पर आपकी स्थिति मजबूत होगी और आपके काम की सराहना भी होगी. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारियां आपके करियर को नई दिशा दे सकती हैं. बेरोजगारों को सरकारी क्षेत्र में अवसर मिलने की संभावना है, इसलिए प्रयासों में निरंतरता बनाए रखें. जबकि वर्किंग वुमन के लिए यह सप्ताह अपनी स्किल को अपडेट करने और नया कोर्स जॉइन करने के लिए बेहतरीन है, जिससे भविष्य में बेहतर अवसर प्राप्त हो सकते हैं.

पारिवारिक साप्ताहिक राशिफल

परिवार में जिम्मेदारी का भाव बढ़ेगा और आप अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाने की कोशिश करेंगे. परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा और घर का माहौल सकारात्मक बना रहेगा. लव लाइफ में स्थिरता आएगी, जिससे आपके रिश्ते और भी परिपक्व होंगे और आपसी समझ बेहतर होगी. जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके बीच विश्वास और गहराई बढ़ेगी. संतान की मेहनत और उनके अचीवमेंट्स आपको समाज में एक सफल माता-पिता के रूप में स्थापित करेंगे, जिससे आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी और मन में गर्व की भावना बनी रहेगी.

शिक्षा और करियर साप्ताहिक राशिफल

स्टूडेंट्स के लिए यह समय सिलेबस को रिवाइज करने का है और उन्हें अपने कमजोर विषयों पर अधिक ध्यान देना चाहिए. मेहनत और एकाग्रता से अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. आर्टिस्ट को अपनी पुरानी कलाकृतियों से धन लाभ हो सकता है और उन्हें अपने टैलेंट को नए प्लेटफॉर्म पर दिखाने का अवसर मिलेगा. जबकि खिलाड़ियों को अपनी सहनशक्ति बढ़ाने पर ध्यान देना होगा, नियमित अभ्यास और अनुशासन उन्हें सफलता के करीब ले जाएगा.

सेहत साप्ताहिक राशिफल

सेहत के प्रति सचेत रहें, विशेषकर जोड़ों के दर्द से सावधान रहें और अपनी दिनचर्या में हल्का व्यायाम और संतुलित आहार शामिल करें. मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं. यात्राएं केवल जरूरी होने पर ही करें, क्योंकि अनावश्यक यात्रा से थकान बढ़ सकती है.

ये भी पढ़ें: Dhanu Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: धनु साप्ताहिक राशिफल, भाग्य देगा साथ, करियर-कारोबार में बड़ी सफलता

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Apr 2026 11:27 AM (IST)
Tags :
Capricorn Weekly Horoscope Saptahik Rashifal Capricorn Horoscope 2026 Makar Rashifal 2026

Frequently Asked Questions

मकर राशि वालों के लिए 12 से 18 अप्रैल 2026 तक का व्यापार साप्ताहिक राशिफल कैसा रहेगा?

इस सप्ताह व्यापार में आपकी मेहनत का मीठा फल मिलेगा। फॉरेन बिजनेस में नई नीतियों से खर्चों में कमी आएगी और मुनाफा बढ़ेगा।

मकर राशि के नौकरीपेशा जातकों के लिए इस सप्ताह क्या संकेत हैं?

नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति और वेतन वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारियां करियर को नई दिशा दे सकती हैं।

पारिवारिक जीवन और लव लाइफ के लिहाज से यह सप्ताह मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

परिवार में जिम्मेदारी का भाव बढ़ेगा और सदस्यों का सहयोग मिलेगा। लव लाइफ में स्थिरता आएगी और आपसी समझ बेहतर होगी।

छात्रों और कलाकारों के लिए 12 से 18 अप्रैल 2026 का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

स्टूडेंट्स को सिलेबस रिवाइज करने और कमजोर विषयों पर ध्यान देने की सलाह है। कलाकारों को अपनी कलाकृतियों से धन लाभ हो सकता है।

मकर राशि वालों को इस सप्ताह सेहत के मामले में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

जोड़ों के दर्द से सावधान रहें और दिनचर्या में हल्का व्यायाम व संतुलित आहार शामिल करें। मानसिक तनाव के लिए योग और ध्यान लाभकारी हो सकते हैं।

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