हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal: 15 फरवरी महाशिवरात्रि 50 साल बाद मकर राशि में दुर्लभ संयोग, इन राशियों की खुलेगी 'बंद किस्मत', रातों-रात करियर में बड़ा उछाल!

Aaj Ka Rashifal: 50 साल बाद महाशिवरात्रि पर मकर राशि में दुर्लभ राजयोग! इन 5 भाग्यशाली राशियों की किस्मत महादेव आज सोने की तरह चमकाने वाले हैं. नौकरी और व्यापार में अचानक धन लाभ का संकेत, जानें आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 15 Feb 2026 05:22 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal: 15 फरवरी 2026, आज का दिन न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर है, बल्कि ग्रहों की चाल भी बड़े बदलावों का संकेत दे रही है. महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर चंद्रमा आज मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, जिससे कर्म और अनुशासन का भाव जागृत हो रहा है. आज का दिन द्वादशी और त्रयोदशी तिथि के अद्भुत मिलन का है, जो शाम 05:07 PM के बाद शिव साधना के लिए परम फलदायी 'प्रदोष काल' का निर्माण करेगा.

मेष से लेकर मीन राशि तक, आज का आकाश मंडल करियर में प्रतिष्ठा, संबंधों में गहराई और आर्थिक स्थिरता के नए द्वार खोल रहा है. जहाँ अभिजीत मुहूर्त (12:13 PM-12:57 PM) आपके कार्यों में सफलता की गारंटी दे रहा है, वहीं राहु काल (04:47 PM- 06:11 PM) में एक छोटी सी चूक भारी पड़ सकती है.

क्या आज आपकी राशि में राजयोग बन रहा है या आपको आज के दिन सतर्क रहने की जरूरत है? महादेव की कृपा आपके जीवन के किस क्षेत्र में चमत्कार करने वाली है? आइए विस्तार से जानते हैं 15 फरवरी 2026 का संपूर्ण राशिफल, शुभ अंक और भाग्यशाली रंग.

मेष (Aries), 15 February 2026

महाशिवरात्रि की ऊर्जा आज आपके लिए आत्मनियंत्रण और कर्मबल की परीक्षा लेकर आई है. चंद्रमा मकर राशि में आपके दशम भाव को सक्रिय कर रहा है. यह भाव करियर, प्रतिष्ठा, अधिकार और सार्वजनिक छवि का है. इसलिए आज आपका हर निर्णय दिखाई देगा, परखा जाएगा और याद रखा जाएगा.

द्वादशी तिथि शाम 05:07 PM तक अधूरे कार्य पूरे करने का संकेत देती है. उसके बाद त्रयोदशी का प्रभाव आरंभ होगा और रात्रि का समय आध्यात्मिक अनुशासन के लिए विशेष फलदायी होगा. दिन बाहरी जिम्मेदारियों का है, रात आंतरिक संतुलन की.

राहु काल 04:47 PM से 06:11 PM तक रहेगा. इस अवधि में टकराव, इस्तीफा, जोखिमपूर्ण निवेश या कठोर सार्वजनिक बयान से बचें. अभिजीत मुहूर्त 12:13 PM से 12:57 PM तक आपका सबसे मजबूत समय है. वरिष्ठों से बातचीत, प्रस्तुति, इंटरव्यू या प्रशासनिक निर्णय इसी समय रखें.

Career: आज आपके कार्य की सूक्ष्म समीक्षा हो सकती है. प्रतिक्रिया नहीं, परिपक्वता दिखाएं. यदि आप स्थिर रहेंगे तो नेतृत्व मजबूत होगा.
Finance: स्थिर आय बनी रहेगी, लेकिन शाम के समय बड़ा निवेश न करें. अनावश्यक खर्च रोकें.
Love: अहं टकराव की संभावना है. संवाद में नरमी रखें.
Health: घुटनों, पीठ और सिरदर्द की समस्या हो सकती है. देर रात तक जागने से बचें.

Lucky Color. गहरा लाल.
Lucky Number. 9.

वृषभ (Taurus), 15 February 2026

महाशिवरात्रि का दिन आपके लिए धैर्य और दीर्घकालिक दृष्टि को मजबूत करने वाला है. चंद्रमा मकर राशि में आपके नवम भाव को सक्रिय कर रहा है. यह भाग्य, गुरु कृपा और दिशा का भाव है. आज लिए गए निर्णय भविष्य की नींव बन सकते हैं.

द्वादशी तिथि पुराने लक्ष्य की समीक्षा का संकेत देती है. यदि दिशा सही है तो गति बढ़ाएं. यदि भ्रम है तो संशोधन करें. राहु काल 04:47 PM से 06:11 PM तक यात्रा या अनुबंध टालें. अभिजीत 12:13 PM से 12:57 PM तक अत्यंत प्रभावी है. आवेदन, कानूनी कार्य या वरिष्ठ से संवाद इसी समय करें.

Career: पदोन्नति या नई जिम्मेदारी का संकेत मिल सकता है. वरिष्ठ से स्पष्ट संवाद रखें.
Finance: दीर्घकालिक निवेश पर विचार करें, लेकिन राहु काल में नहीं.
Love: स्थिरता और भरोसा संबंध को मजबूत करेगा. आध्यात्मिक चर्चा निकटता बढ़ा सकती है.
Health: गर्दन, कंधे और थायरॉइड क्षेत्र पर ध्यान दें.

Lucky Color. सफेद.
Lucky Number. 6.

मिथुन (Gemini), 15 February 2026

महाशिवरात्रि की साधना आज आपके लिए आंतरिक शुद्धि और मानसिक स्पष्टता का संकेत देती है. चंद्रमा आपके अष्टम भाव में है. यह भाव गहराई, वित्तीय संरचना और मन के छिपे विषयों से जुड़ा है. आज सतही निर्णय लाभकारी नहीं होंगे. द्वादशी तिथि लंबित आर्थिक मामलों को व्यवस्थित करने का संकेत देती है. जो बात टाली गई थी, आज सामने आ सकती है.

राहु काल 04:47 PM से 06:11 PM तक वित्तीय जोखिम या सट्टा टालें. अभिजीत 12:13 PM से 12:57 PM तक बैंकिंग, बीमा या कर संबंधित निर्णय के लिए उपयुक्त है.

Career: पर्दे के पीछे की तैयारी भविष्य में बड़ा लाभ दे सकती है. गोपनीय विषयों में सावधानी रखें.
Finance: जोखिमपूर्ण निवेश से बचें. संरचित योजना अपनाएं.
Love: संदेह संबंध को कमजोर कर सकता है. खुला संवाद रखें.
Health: पाचन और मानसिक तनाव पर ध्यान दें. ध्यान और जप लाभकारी रहेगा.

Lucky Color. हरा.
Lucky Number. 5.

कर्क (Cancer), 15 February 2026

महाशिवरात्रि आज आपके संबंधों और साझेदारी की परीक्षा लेकर आई है. चंद्रमा मकर राशि में आपके सप्तम भाव को सक्रिय कर रहा है. यह दांपत्य, व्यावसायिक साझेदारी और सार्वजनिक व्यवहार का क्षेत्र है. आज कोई महत्वपूर्ण संवाद टल नहीं सकता.

द्वादशी तिथि शाम तक लंबित संबंध विषयों को स्पष्ट करने का संकेत देती है. मौन समाधान नहीं देगा. राहु काल 04:47 PM से 06:11 PM तक बहस से बचें. अभिजीत 12:13 PM से 12:57 PM तक समझौता और स्पष्ट वार्ता के लिए श्रेष्ठ समय है.

Career: टीमवर्क आवश्यक है. अकेले निर्णय से बचें.
Finance: साझेदारी आधारित निर्णय सोचकर लें. दस्तावेज ध्यान से पढ़ें.
Love: भावनात्मक स्पष्टता रखें, लेकिन कठोर शब्दों से बचें.
Health: मानसिक थकान और नींद की कमी हो सकती है. विश्राम आवश्यक है.

Lucky Color. क्रीम.
Lucky Number. 2.

सिंह (Leo), 15 February 2026

महाशिवरात्रि की ऊर्जा आज आपको अनुशासन और आत्मसंयम का गहरा पाठ पढ़ा रही है. चंद्रमा मकर राशि में आपके षष्ठम भाव को सक्रिय कर रहा है. यह भाव कार्य व्यवस्था, प्रतिस्पर्धा, दैनिक जिम्मेदारी, शारीरिक संतुलन और विरोधियों से जुड़ा होता है. आज चमकने से अधिक जरूरी है व्यवस्थित रहना. यदि आप छोटी बातों को हल्के में लेंगे तो वही चुनौती बन सकती है.

द्वादशी तिथि शाम तक अधूरे कार्यों को पूरा करने का दबाव दे रही है. 05:07 PM के बाद त्रयोदशी आरंभ होगी और शिव तत्व का प्रभाव मानसिक स्थिरता बढ़ाएगा. दिन कर्म का है, रात आत्मचिंतन की.

राहु काल 04:47 PM से 06:11 PM तक रहेगा. इस दौरान कार्यालयी विवाद, शिकायत या प्रतिस्पर्धी निर्णय से बचें. अभिजीत मुहूर्त 12:13 PM से 12:57 PM तक प्रभावी है. रिपोर्ट जमा करना, प्रस्तुति देना, वरिष्ठ से चर्चा या प्रशासनिक कार्य इसी समय रखें.

Career: आज आपकी कार्य क्षमता पर ध्यान जाएगा. यदि आप अनुशासन दिखाते हैं तो वरिष्ठ प्रभावित होंगे. अनावश्यक प्रतिक्रिया से बचें.
Finance: नियमित आय स्थिर रहेगी. सट्टा या जोखिमपूर्ण निवेश टालें.
Love: काम का दबाव संबंधों में दूरी ला सकता है. समय दें.
Health: पेट, हृदय क्षेत्र और थकान पर ध्यान दें. योग या ध्यान लाभ देगा.

Lucky Color. सुनहरा.
Lucky Number. 1.

कन्या (Virgo), 15 February 2026

महाशिवरात्रि आपके लिए आंतरिक स्पष्टता और रचनात्मक ऊर्जा का संकेत है. चंद्रमा मकर राशि में आपके पंचम भाव को सक्रिय कर रहा है. यह भाव बुद्धि, संतान, प्रेम, सृजन और आत्मविश्वास से जुड़ा है. आज विचारों को दिशा देना महत्वपूर्ण है.

द्वादशी तिथि संकेत देती है कि जो योजना आपने सोची थी, उसे संरचना दें. संकोच छोड़ें. 05:07 PM के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा गहराएगी. राहु काल 04:47 PM से 06:11 PM तक जोखिमपूर्ण निर्णय टालें. अभिजीत 12:13 PM से 12:57 PM तक महत्वपूर्ण वार्ता या प्रस्तुति के लिए श्रेष्ठ है.

Career: नई योजना या रचनात्मक विचार सराहा जा सकता है. आत्मविश्वास रखें.
Finance: समझदारी से खर्च करें. दीर्घकालिक निवेश पर विचार कर सकते हैं.
Love: भावनात्मक निकटता बढ़ेगी. स्पष्ट संवाद रखें.
Health: नींद और पाचन पर ध्यान दें.

Lucky Color. हरा.
Lucky Number. 5.

तुला (Libra), 15 February 2026

महाशिवरात्रि आज आपको पारिवारिक संतुलन और भावनात्मक अनुशासन की याद दिला रही है. चंद्रमा मकर राशि में आपके चतुर्थ भाव को सक्रिय कर रहा है. घर, संपत्ति, माता और मानसिक शांति से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे.

द्वादशी तिथि घर से जुड़े लंबित निर्णयों को पूरा करने का संकेत देती है. राहु काल 04:47 PM से 06:11 PM तक संपत्ति या वाहन से जुड़ा निर्णय टालें. अभिजीत 12:13 PM से 12:57 PM तक पारिवारिक चर्चा या दस्तावेज के लिए शुभ है.

Career: घर और कार्य के बीच संतुलन बनाना होगा.
Finance: संपत्ति निवेश पर विचार हो सकता है, लेकिन सावधानी रखें.
Love: परिवार के साथ समय बिताना संबंध मजबूत करेगा.
Health: मानसिक तनाव से बचें. ध्यान लाभकारी रहेगा.

Lucky Color. नीला.
Lucky Number. 7.

वृश्चिक (Scorpio), 15 February 2026

महाशिवरात्रि का प्रभाव आपके लिए वाणी और निर्णय में संयम का संकेत है. चंद्रमा मकर राशि में आपके तृतीय भाव को सक्रिय कर रहा है. संचार, साहस, यात्रा और रणनीति से जुड़े विषय प्रमुख होंगे.

द्वादशी तिथि अधूरे संवाद पूरे करने का संकेत देती है. राहु काल 04:47 PM से 06:11 PM तक यात्रा या संवेदनशील चर्चा टालें. अभिजीत 12:13 PM से 12:57 PM तक प्रस्तुति, इंटरव्यू या वार्ता के लिए श्रेष्ठ समय है.

Career: आपकी रणनीति प्रभावी रहेगी. लेकिन शब्दों में संतुलन रखें.
Finance: छोटे लाभ संभव. जोखिम से बचें.
Love: स्पष्ट और शांत संवाद रखें.
Health: गले और कंधों में तनाव संभव.

Lucky Color. मैरून.
Lucky Number. 8.

धनु (Sagittarius), 15 February 2026

महाशिवरात्रि की आध्यात्मिक ऊर्जा आज आपके लिए वाणी और वित्तीय संतुलन का संकेत लेकर आई है. चंद्रमा मकर राशि में आपके द्वितीय भाव को सक्रिय कर रहा है. यह भाव धन, परिवार, वाणी और मूल्यों से जुड़ा है. आज बोले गए शब्द और किए गए आर्थिक निर्णय दोनों दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकते हैं.

द्वादशी तिथि शाम तक वित्तीय मामलों को व्यवस्थित करने का अवसर दे रही है. जो भुगतान लंबित हैं या कोई आर्थिक निर्णय रुका हुआ है, उसे संरचना दें. 05:07 PM के बाद त्रयोदशी का प्रभाव शुरू होगा और रात्रि साधना मन को स्थिर कर सकती है.

राहु काल 04:47 PM से 06:11 PM तक रहेगा. इस समय निवेश, उधार या परिवार में धन को लेकर बहस से बचें. अभिजीत मुहूर्त 12:13 PM से 12:57 PM तक आर्थिक वार्ता या बैंकिंग निर्णय के लिए श्रेष्ठ है.

Career: आय से जुड़ा कोई अवसर मिल सकता है. लेकिन शब्दों की कठोरता कार्यस्थल पर दूरी ला सकती है. संयम रखें.
Finance: धन आगमन संभव है, पर खर्च भी बढ़ सकता है. योजना बनाकर चलें.
Love: परिवार के साथ बैठकर स्पष्ट संवाद करें. संबंधों में पारदर्शिता आवश्यक है.
Health: गला, दांत और पाचन पर ध्यान दें. अधिक मसालेदार भोजन से बचें.

Lucky Color. पीला.
Lucky Number. 3.

मकर (Capricorn), 15 February 2026

महाशिवरात्रि आपके लिए आत्मबल और नेतृत्व की परीक्षा लेकर आई है. चंद्रमा आपकी ही राशि में है. प्रथम भाव सक्रिय है. व्यक्तित्व, निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास आज केंद्र में रहेगा.

द्वादशी तिथि आपको अधूरे व्यक्तिगत निर्णय पूरे करने का संकेत देती है. 05:07 PM के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा और गहरी होगी. यह समय आत्ममंथन के लिए श्रेष्ठ है.

राहु काल 04:47 PM से 06:11 PM तक किसी भी नए उपक्रम की घोषणा टालें. अभिजीत 12:13 PM से 12:57 PM तक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का श्रेष्ठ समय है.

Career: नेतृत्व का अवसर मिलेगा. आपका निर्णय अंतिम माना जा सकता है. स्थिर और निष्पक्ष रहें.
Finance: आय स्थिर रहेगी. अनावश्यक जोखिम से बचें.
Love: आपका व्यवहार कठोर प्रतीत हो सकता है. संवेदनशील संवाद रखें.
Health: थकान और जोड़ों में जकड़न संभव है. विश्राम आवश्यक है.

Lucky Color. ग्रे.
Lucky Number. 4.

कुंभ (Aquarius), 15 February 2026

महाशिवरात्रि की साधना आज आपके लिए आंतरिक शांति और व्यय नियंत्रण का संकेत है. चंद्रमा मकर राशि में आपके द्वादश भाव को सक्रिय कर रहा है. यह भाव खर्च, विदेश, गोपनीय विषय और मानसिक स्थिति से जुड़ा है.

द्वादशी तिथि लंबित व्यय या अधूरे कार्यों को समेटने का अवसर दे रही है. राहु काल 04:47 PM से 06:11 PM तक आर्थिक निर्णय टालें.
अभिजीत 12:13 PM से 12:57 PM तक योजना बनाने का समय श्रेष्ठ है.

Career: पर्दे के पीछे किया गया काम भविष्य में लाभ देगा. गोपनीयता बनाए रखें.
Finance: अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है. बजट संतुलित रखें.
Love: दूरी की भावना आ सकती है. स्पष्ट संवाद रखें.
Health: नींद और मानसिक तनाव पर ध्यान दें. ध्यान लाभकारी रहेगा.

Lucky Color. बैंगनी.
Lucky Number. 8.

मीन (Pisces), 15 February 2026

महाशिवरात्रि आज आपके लिए लाभ और नेटवर्किंग का संकेत लेकर आई है. चंद्रमा मकर राशि में आपके एकादश भाव को सक्रिय कर रहा है. यह भाव लाभ, मित्र, नेटवर्क और भविष्य की योजनाओं से जुड़ा है.

द्वादशी तिथि पुराने लक्ष्य की समीक्षा का अवसर देती है. 05:07 PM के बाद त्रयोदशी की ऊर्जा मानसिक स्पष्टता बढ़ाएगी. राहु काल 04:47 PM से 06:11 PM तक जोखिमपूर्ण निवेश टालें. अभिजीत 12:13 PM से 12:57 PM तक लाभकारी वार्ता या नेटवर्क विस्तार के लिए श्रेष्ठ समय है.

Career: मित्रों या नेटवर्क से सहयोग मिल सकता है. कोई नया अवसर सामने आ सकता है.
Finance: आय वृद्धि का संकेत है, पर योजना बनाकर निवेश करें.
Love: मित्रता से प्रेम में बदलने का संकेत संभव है.
Health: ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन देर रात तक जागने से बचें.

Lucky Color. आसमानी.
Lucky Number. 3.

यह भी पढ़ें- Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर 1, 2 नहीं 3 ग्रहों की बदलेगी चाल, कई राशियों की किस्मत होगी बुलंद

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Published at : 15 Feb 2026 05:22 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
Embed widget