Tula February horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं, फरवरी (February 2026) का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Tula Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि फरवरी का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

तुला राशि के जातकों के लिए फरवरी के उत्तरार्ध का थोड़ा समय यदि इग्नोर कर दें तो पूरा माह शुभता और सौभाग्य लिए हुए है. इस माह आपकी कई बड़ी कामनाएं पूरी हो सकती है. सत्ता-सरकार से जुड़े प्रभावी लोगों के साथ जुड़ाव होगा. जिनकी मदद से आपको लाभ की योजनाओं से जुड़ने का अवसर मिलेगा. फरवरी माह की शुरुआत करियर-कारोबार से जुड़ी किसी शुभ सूचना के साथ होगी.

इस दौरान कार्य विशेष के लिए की गई यात्रा सुखद, सफल एवं लाभप्रद साबित होगी. कार्यक्षेत्र में आपके कामकाज की तारीफ होगी. विदेश से जुड़े काम करने वालों को माह के दूसरे सप्ताह में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है. आर्थिक दृष्टि से पूरा माह आपके पक्ष में रहने वाला है.इस माह आप कारोबार में मनचाहा लाभ कमाएंगे.

नौकरीपेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे. धन-संपत्ति में वृद्धि होगी. भूमि-भवन के क्रय-विक्रय से लाभ होगा. पत्रकारिता एवं कला जगत से जुड़े लोगों को विशेष लाभ एवं सफलता मिलने का योग बनेगा. मान-सम्मान में वृद्धि होगी. कार्य विशेष के लिए पुरस्कृत किया जा सकता है. अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको माह के मध्य तक मनचाहा रोजगार मिल सकता है.

नौकरीपेशा लोगों को माह के इस सप्ताह में परिश्रम और प्रयास के मुकाबले कम प्रशंसा मिलने से मन थोड़ा दुखी रहेगा. इस दौरान व्यवसाय में मध्यम लाभ होगा. रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह पूरा माह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है. लव लाइफ और मैरीड लाइफ दोनों ही खुशनुमा बनी रहेगी. माह के अंत में जीवनसाथी से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है.

उपाय: श्रीसूक्त का पाठ करें.

