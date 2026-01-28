हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Libra February Horoscope 2026: तुला फरवरी मासिक राशिफल, सरकारी मदद से अटके काम पूरे होंगे

Libra February Horoscope 2026: तुला फरवरी मासिक राशिफल, सरकारी मदद से अटके काम पूरे होंगे

Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह के बारे में बताया जाता है. जानिए फरवरी 2026 का महीना तुला राशि (Tula Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 28 Jan 2026 06:05 PM (IST)
Tula February horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं, फरवरी (February 2026) का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Tula Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि फरवरी का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

तुला राशि के जातकों के लिए फरवरी के उत्तरार्ध का थोड़ा समय यदि इग्नोर कर दें तो पूरा माह शुभता और सौभाग्य लिए हुए है. इस माह आपकी कई बड़ी कामनाएं पूरी हो सकती है. सत्ता-सरकार से जुड़े प्रभावी लोगों के साथ जुड़ाव होगा. जिनकी मदद से आपको लाभ की योजनाओं से जुड़ने का अवसर मिलेगा. फरवरी माह की शुरुआत करियर-कारोबार से जुड़ी किसी शुभ सूचना के साथ होगी.

इस दौरान कार्य विशेष के लिए की गई यात्रा सुखद, सफल एवं लाभप्रद साबित होगी. कार्यक्षेत्र में आपके कामकाज की तारीफ होगी. विदेश से जुड़े काम करने वालों को माह के दूसरे सप्ताह में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है. आर्थिक दृष्टि से पूरा माह आपके पक्ष में रहने वाला है.इस माह आप कारोबार में मनचाहा लाभ कमाएंगे.

नौकरीपेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे. धन-संपत्ति में वृद्धि होगी. भूमि-भवन के क्रय-विक्रय से लाभ होगा. पत्रकारिता एवं कला जगत से जुड़े लोगों को विशेष लाभ एवं सफलता मिलने का योग बनेगा. मान-सम्मान में वृद्धि होगी. कार्य विशेष के लिए पुरस्कृत किया जा सकता है. अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको माह के मध्य तक मनचाहा रोजगार मिल सकता है.

नौकरीपेशा लोगों को माह के इस सप्ताह में परिश्रम और प्रयास के मुकाबले कम प्रशंसा मिलने से मन थोड़ा दुखी रहेगा. इस दौरान व्यवसाय में मध्यम लाभ होगा. रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह पूरा माह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है. लव लाइफ और मैरीड लाइफ दोनों ही खुशनुमा बनी रहेगी. माह के अंत में जीवनसाथी से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है.

उपाय: श्रीसूक्त का पाठ करें.

Leo February Horoscope 2026: सिंह फरवरी मासिक राशिफल, लक्ष्मी जी रहेंगी मेहरबान, धन-कद दोनों बढ़ेगा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 28 Jan 2026 06:05 PM (IST)
Horoscope 2026 Masik Rashifal 2026 Monthly Horoscope 2026
