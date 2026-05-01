इस महीने धन खर्च में अधिकता रहेगी. हालांकि, नए पार्टनर के जुड़ने से पूंजी में बड़ी वृद्धि हो सकती है और पुश्तैनी काम को शहर से बाहर विस्तार देने का अच्छा समय है.
Leo Monthly Horoscope May 2026: मई में सिंह राशि का लक रहेगा पावरफुल, जॉब और बिजनेस में दबदबा
Leo Monthly Horoscope May 2026: सिह (Singh) के लिए मई माह बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिष से सिंह का मासिक राशिफल (Masik Rashifal).
- व्यापार में विदेशी बाजार में दबदबा बढ़ेगा, पार्टनरशिप में लाभ होगा।
- नौकरी में बॉस प्रसन्न होंगे, सहकर्मियों का मिलेगा सहयोग।
- प्रेम संबंधों में उत्साह, वैवाहिक जीवन में सुख-वैभव बढ़ेगा।
- छात्रों को परीक्षा में सफलता, विदेश में अध्ययन के अवसर।
- सेहत अच्छी रहेगी, पर बीपी-हृदय संबंधी सावधानी बरतें।
Leo Rashifal May 2026: सिंह राशि वालों के लिए मई 2026 का महीना अच्छा रहेगा. ग्रह-नक्षत्रों की चाल में बदलाव और इससे बनने वाले योग आपको प्रगति की ओर ले जाएंगे. हालांकि इस माह धन खर्च में अधिकता राहेगी.
आइए विख्यात ज्योतिषी (Famous Astrologer) से जानते हैं सिंह राशि (Singh Zodiac) वालों के नौकरी, बिजेनस, शिक्षा, यात्रा, सेहत, प्रेम और परिवार के मामले में कैसा रहेगा मई का महीना.
सिंह राशि मई 2026 मासिक राशिफल (Leo May 2026 Horoscope)
बिजनेस और वेल्थ
- महीने की शुरुआत से 10 मई तक मंगल अष्टम भाव में शनि के साथ द्वंद दोष व अंगारक योग बनाएंगे, जिससे विदेशी बाज़ारों में आपका दबदबा बढ़ेगा और निर्यात के काम में बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. आयात के समय टैरिफ की नई दरों को जांच लें, वरना मुनाफा कम हो सकता है.
- 13 मई तक बुध नवम भाव में रहते शनि के साथ 2-12 का संबंध रहने से पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वे व्यापारिक लाभ को प्रभावित नहीं करेंगे. नए पार्टनर के जुड़ने से पूंजी में बड़ी वृद्धि होगी.
- 14 से 28 मई तक बुध-शुक्र का परिवर्तन योग रहने से एन्सेस्ट्रल बिजनेस में पुराने नाम और शोहरत का पूरा फायदा मिलेगा. पुश्तैनी काम को शहर से बाहर विस्तार देने के लिए समय पूरी तरह अनुकूल है.
- एकादश भाव में विराजित गुरु की पांचवीं, सातवीं व नौवीं दृष्टि तृतीय भाव, पंचम भाव व सप्तम भाव पर होने से एडमिनिस्ट्रेशन और लीडरशिप में आपकी कड़क आवाज़ और सही समय पर लिए गए फैसले आपको शीर्ष पर ले जाएंगे.
- शनि-केतु का षडाष्टक संबंध होने से वैश्विक युद्ध की खबरों से मार्केट में घबराहट हो सकती है. टैरिफ बढ़ने से पहले जरूरी माल का स्टॉक करना इस महीने की सबसे बड़ी समझदारी होगी.
- 19 मई से 25 मई तक बुध रोहिणी नक्षत्र में होने व 29 मई से बुध एकादश भाव में स्वगृही होकर विराजित रहने से सत्ता में बैठे लोगों से आपकी गहरी जान-पहचान होगी, जिससे बिजनेसमैन को सरकारी टेंडर मिलने में आसानी होगी. आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में चार चांद लगेंगे.
जॉब और प्रोफेशन
- महीने की शुरुआत से 13 मई तक शुक्र दशम भाव में स्वगृही होकर मालव्य योग बनाएंगे, जिससे बॉस आपके काम करने के अंदाज़ के मुरीद होंगे. उनके सामने अपनी बात निडरता से रखें, वे आपकी प्रशंसा ही करेंगे.
- एंप्लॉयड पर्सन और न्यू एंप्लॉयड पर्सन अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो 5, 6, 7, 15, 18, 24, 27 तारीख आपके लिए बेहतर रहेगी. आप लाल रंग का टीका लगाकर निकलें और इंटरव्यू के समय आँखों में संपर्क बनाए रखें.
- 14 मई तक सूर्य नवम भाव में उच्च के होकर विराजित रहने से आपके जूनियर आपका बहुत सम्मान करेंगे और काम में पूरा सहयोग देंगे. सीनियर्स से आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है.
- 15 मई से सूर्य दशम भाव में रहते षष्ठ भाव से नवम-पंचम संबंध रहने से ऑफिस की राजनीति में आप विजेता बनकर उभरेंगे. सहकर्मियों के साथ तालमेल रहेगा, लेकिन किसी की ईर्ष्या का शिकार भी हो सकते हैं.
- 29 मई से एकादश भाव में बुध, गुरु, शुक्र की युति होने से ऑफिस में आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे. पुराने मित्र करियर में आगे बढ़ने के लिए कोई बड़ा रास्ता दिखा सकते हैं.
- 25 से 31 मई तक सूर्य रोहिणी नक्षत्र में होने से क्रोध और अहंकार एंप्लॉयड पर्सन के बनते काम बिगाड़ सकता है. शांत रहकर निर्णय लेना ही आपकी हर समस्या का एकमात्र समाधान है.
फैमिली लाइफ, लव लाइफ एंड रिलेशनशिप
- महीने की शुरुआत से 13 मई तक शुक्र दशम भाव में स्वगृही होकर मालव्य योग बनाएंगे, जिससे प्रेम संबंधों में उत्साह और नयापन रहेगा. पार्टनर के साथ किसी लग्जरी ट्रिप पर जाने का प्लान बन सकता है.
- 6, 7, 15, 18, 19, 20, 24, 27 तारीख को संपत्ति को लेकर चल रहे पुराने विवाद का हल आपके पक्ष में निकलेगा. कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत मिलने की संभावना है.
- एकादश भाव में विराजित गुरु की पांचवीं, सातवीं व नौवीं दृष्टि तृतीय भाव, पंचम भाव व सप्तम भाव पर होने से संतान की ओर से कोई गौरवशाली समाचार मिलेगा. उनके करियर या शिक्षा में बड़ी उन्नति देखकर मन प्रसन्न रहेगा.
- 14 मई से एकादश भाव में गुरु-शुक्र का शंख योग रहने से मैरिड लाइफ में सुख और वैभव बढ़ेगा. लाइफ पार्टनर के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा, जिससे घर का माहौल सकारात्मक होगा.
- 14 से 28 मई तक बुध-शुक्र का परिवर्तन योग रहने से घर के युवा सदस्य किसी बड़ी प्रतियोगिता में नाम रोशन करेंगे. उनकी नई सोच से परिवार की आय में वृद्धि हो सकती है.
स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स
- महीने की शुरुआत से 14 मई तक सूर्य नवम भाव में रहते पंचम भाव से नवम-पंचम संबंध रहने से आर्टिस्ट को कोई सरकारी सम्मान या बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है. अपनी विशिष्ट शैली के कारण आप चर्चा में रहेंगे.
- 11 मई से मंगल नवम भाव में स्वगृही होकर विराजित होने से खेल के मैदान में स्पोर्ट्स पर्सन का प्रदर्शन रिकॉर्ड तोड़ने वाला हो सकता है. कोई बड़ा मेडल या ट्रॉफी आपके नाम होने के योग हैं.
- एकादश भाव में विराजित गुरु की सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर होने से इस महीने होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएं आपके पक्ष में रहेंगी. परीक्षा केंद्र पर केसरिया रुमाल साथ रखें.
- 14 से 28 मई तक बुध-शुक्र का परिवर्तन योग रहने से विदेश में पढ़ रहे छात्रों को पार्ट-टाइम जॉब के अच्छे ऑफर मिल सकते हैं. वीजा संबंधी दस्तावेज समय पर तैयार रखें.
सेहत और यात्रा
- महीने की शुरुआत से 10 मई तक मंगल अष्टम भाव में शनि के साथ द्वंद दोष व अंगारक योग बनाएंगे और 15 मई से सूर्य-गुरु का 2-12 का संबंध रहेगा, जिससे कुल मिलाकर सेहत अच्छी रहेगी. लेकिन बीपी और हृदय संबंधी सावधानी बरतें, अधिक तली-भुनी चीजों से परहेज करें.
- 15 तारीख को किसी शादी या पारिवारिक उत्सव की यात्रा यादगार रहेगी. रिश्तेदारों के साथ संबंधों में नई मिठास आएगी.
सिंह राशि के लिए उपाय
16 मई शनि जयंती पर- आप प्रातः काल स्नानादि से निवृत्त होकर शनि महाराज का ध्यान करते हुए शमी या पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें और “ऊँ वरेण्याय नमः” मंत्र की एक माला का जाप करें. अपनी श्रद्धानुसार काले गुलाब जामुन का भोग लगाकर गरीब व्यक्तियों में बांट दें.
25 मई श्री गंगा दशहरा पर- आप 10 ब्राह्मणों को भोजन कराएं व 16 मुट्ठी जौ और तिल दक्षिणा में दें. ऐसा करने से आपको कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी. साथ ही गंगा चालीसा का पाठ करें.
ये भी पढ़ें: Cancer Monthly Horoscope May 2026: कर्क के लिए मई बनेगा गेमचेंजर, लव लाइफ में होगी नई शुरुआत
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
मई 2026 में सिंह राशि वालों के लिए धन के मामले में क्या उम्मीद की जा सकती है?
सिंह राशि वालों के करियर के लिए मई 2026 में क्या खास है?
नौकरी में बॉस आपके काम से खुश रहेंगे और प्रशंसा करेंगे. ऑफिस की राजनीति में आप विजेता बनकर उभरेंगे. सत्ता में बैठे लोगों से जान-पहचान से सरकारी टेंडर मिलने में आसानी होगी.
मई 2026 में सिंह राशि वालों के पारिवारिक और प्रेम संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
प्रेम संबंधों में उत्साह और नयापन रहेगा, साथ ही लग्जरी ट्रिप पर जाने का प्लान बन सकता है. विवाहित जीवन में सुख-वैभव बढ़ेगा और संतान की ओर से गौरवशाली समाचार मिलेगा.
विद्यार्थियों के लिए मई 2026 कैसा रहेगा?
कलाकारों को सरकारी सम्मान या बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है. खेल के मैदान में खिलाड़ियों का प्रदर्शन रिकॉर्ड तोड़ सकता है. प्रतियोगी परीक्षाएं आपके पक्ष में रहेंगी.
मई 2026 में सिंह राशि वालों की सेहत कैसी रहेगी?
कुल मिलाकर सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन बीपी और हृदय संबंधी सावधानी बरतें. अधिक तली-भुनी चीजों से परहेज करें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL