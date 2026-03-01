एक्सप्लोरर
Kumbh Weekly Rashifal 2026: कुंभ राशि वाले इस सप्ताह रखें टाइम मैनेजमेंट का ध्यान, मिलेगा लाभ
Kumbh Weekly Rashifal 1 to 7 March 2026: कुंभ राशि के लिए 1 से 7 मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.
Kumbh Weekly Rashifal 1 to 7 March 2026: कुंभ राशि वालों के लिए 1 से 7 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां पढ़ें अपना साप्ताहिर राशिफल-
- वीक स्टार्टिंग अपने समय और ऊर्जा का प्रबंधन करने में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें उम्मीद से कहीं ज्यादा सफलता और लाभ प्राप्त हो सकता है. सप्ताह की शुरुआत में ही सही प्राथमिकताएं तय करना आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा. फेस्टिवल सीजन पर कामकाज को किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने की बजाय खुद करने का प्रयास करना चाहिए. स्वयं की निगरानी में किया गया कार्य बेहतर परिणाम देगा.
- आपको करियर-बिजनेस में मनचाही सफलता पाने के लिए अतिरिक्त परिश्रम की आवश्यकता रहेगी. मेहनत और अनुशासन के बल पर आप आगे बढ़ने में सफल होंगे. प्रॉपर्टी रिलेटेड में मनचाही सफलता मिलेगी और आपको लाभ भी प्राप्त होगा. निवेश या खरीद-फरोख्त से जुड़ा निर्णय आपके पक्ष में जा सकता है. अपने पद और कद बढ़ाने के कई अवसर प्राप्त होंगे. ऐसे में इन अवसरों को हाथ से न जानें दे अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है.
- आपको नियम-कानून का उल्लंघन करने से बचना चाहिए तथा कागज संबंधी काम को सही तरीके से सही समय पर निबटाना चाहिए अन्यथा उन्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. किसी भी तरह की लापरवाही भविष्य में परेशानी खड़ी कर सकती है. नई जनरेशन का अधिकांश समय मौज-मस्ती करते हुए बीतेगा. हालांकि उन्हें अपने लक्ष्य से भटकने से बचना चाहिए. वीकेंड किसी प्रिय व्यक्ति के घर में आने से खुशियों का माहौल रहेगा. प्रेम संबंध में आपसी विश्वास बढ़ेगा. दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा और पारिवारिक वातावरण आनंदमय बना रहेगा.
ये भी पढ़ें: Makar Weekly Rashifal 2026: सप्ताह की शुरुआत में होगी रिश्तों की परीक्षा, संयम और संतुलन जरूरी
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
ऐस्ट्रो
Kumbh Weekly Rashifal 2026: कुंभ राशि वाले इस सप्ताह रखें टाइम मैनेजमेंट का ध्यान, मिलेगा लाभ
ऐस्ट्रो
Dhanu Weekly Rashifal 2026: धनु राशि वाले इस सप्ताह लाभ के लालच से बचें! सेहत को लेकर रहें सतर्क
ऐस्ट्रो
Vrishchik Weekly Rashifal 2026: 1-7 मार्च तक वृश्चिक राशि की लाइफ में रहेगी चुनौतियां, खर्च पर रखें खास नजर
ऐस्ट्रो
Tula Weekly Rashifal 2026: तुला राशि वाले डर को हराकर पाएंगे जीत! मेहनत और सूझबूझ से होंगे सक्सेस
Advertisement
ऐस्ट्रो
6 Photos
अमेरिका-ईरान टकराव के बीच वायरल हुई बाबा वेंगा की भविष्यवाणी, सोशल मीडिया पर मचा बवाल!
ऐस्ट्रो
7 Photos
Angarak Yog 2026: 40 दिन का ‘खतरनाक संयोजन’, नौकरी-निवेश और यात्रा में बरतें खास सावधानी!
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL