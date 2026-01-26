Kumbh Weekly Horoscope 2026: कुंभ राशि सप्ताहफल, करियर में सराहना, बिजनेस में लाभ और रिश्तों में मिठास
Kumbh Weekly Horoscope 26 January to 1 February 2026: कुंभ राशि के लिए 26 जनवरी- 1 फरवरी करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कुंभ साप्ताहिक राशिफल.
Kumbh Weekly Horoscope 26 January to 1 February 2026: कुंभ राशि के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य से भरा रहेगा. करियर में मेहनत का फल मिलेगा और सम्मान के योग बनेंगे. शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता के संकेत हैं. बिजनेस में ग्रोथ और लाभदायक डील संभव है. पारिवारिक मतभेद दूर होंगे. प्रेम और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. कुंभ राशि वाले ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली जी से जानें 26 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक अपना साप्ताहिक राशिफल.
करियर- मिड वीक एंप्लॉयड पर्सन के लिए शुभ साबित होगा. सीनियर्स आपके कार्यों से खुश नजर आएंगे. आपकी मेहनत एवं अच्छे कार्यों की प्रशंसा होगी. आपको कार्य विशेष के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है. हालांकि इस बीच आपको उन लोगों से भी खूब सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी जो अक्सर रंग में भंग डालने की कोशिश करते हैं.
शिक्षा सफलता- वीक स्टार्टिंग शुभता और सौभाग्य को लिए हुए है. लाइफ में आने वाली छोटी-मोटी बाधाओं के बावजूद आपको मनचाही सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी. हायर एजुकेशन के लिए प्रयासरत तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुटे कॉम्पिटिटर्स के लिए समय अनुकूल है. वीकेंड पर उन्हें कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है.
बिजनेस- बिजनेसमैन के लिए समय ज्यादा शुभ रहने वाला है. बिज़नेस रिलेटेड ट्रेवलिंग हो सकती है. बिज़नेस रिलेटेड कोई बड़ी डील करने से बिज़नेस की ग्रोथ में इजाफा होगा और आपका मन हर्षित रहेगा. प्रॉपर्टी और फोर व्हीलर सुख की प्राप्ति भी संभव है.
परिवार और प्रेम जीवन- यदि आपकी घर-परिवार के किसी सदस्य के साथ अनबन चल रही है तो किसी वरिष्ठ व्यक्ति की हेल्प से गलतफहमी से दूर होंगी और आपके रिलेशन एक बार फिर से ट्रैक पर आ जाएंगे. यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने सोच रहे हैं तो ऐसा करने पर आपकी बात बन सकती है. पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे. खट्टी-मीठी तकरार के साथ मैरिड लाइफ सुखमय बनी रहेगी.
