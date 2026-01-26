हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kumbh Weekly Horoscope 2026: कुंभ राशि सप्ताहफल, करियर में सराहना, बिजनेस में लाभ और रिश्तों में मिठास

Kumbh Weekly Horoscope 2026: कुंभ राशि सप्ताहफल, करियर में सराहना, बिजनेस में लाभ और रिश्तों में मिठास

Kumbh Weekly Horoscope 26 January to 1 February 2026: कुंभ राशि के लिए 26 जनवरी- 1 फरवरी करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कुंभ साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 26 Jan 2026 08:30 AM (IST)
Kumbh Weekly Horoscope 26 January to 1 February 2026: कुंभ राशि के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य से भरा रहेगा. करियर में मेहनत का फल मिलेगा और सम्मान के योग बनेंगे. शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता के संकेत हैं. बिजनेस में ग्रोथ और लाभदायक डील संभव है. पारिवारिक मतभेद दूर होंगे. प्रेम और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. कुंभ राशि वाले ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली जी से जानें 26 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक अपना साप्ताहिक राशिफल.

करियर- मिड वीक एंप्लॉयड पर्सन के लिए शुभ साबित होगा. सीनियर्स आपके कार्यों से खुश नजर आएंगे. आपकी मेहनत एवं अच्छे कार्यों की प्रशंसा होगी. आपको कार्य विशेष के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है. हालांकि इस बीच आपको उन लोगों से भी खूब सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी जो अक्सर रंग में भंग डालने की कोशिश करते हैं.

शिक्षा सफलता- वीक स्टार्टिंग शुभता और सौभाग्य को लिए हुए है. लाइफ में आने वाली छोटी-मोटी बाधाओं के बावजूद आपको मनचाही सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी. हायर एजुकेशन के लिए प्रयासरत तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुटे कॉम्पिटिटर्स के लिए समय अनुकूल है. वीकेंड पर उन्हें कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है.

बिजनेस- बिजनेसमैन के लिए समय ज्यादा शुभ रहने वाला है. बिज़नेस रिलेटेड ट्रेवलिंग हो सकती है. बिज़नेस रिलेटेड कोई बड़ी डील करने से बिज़नेस की ग्रोथ में इजाफा होगा और आपका मन हर्षित रहेगा. प्रॉपर्टी और फोर व्हीलर सुख की प्राप्ति भी संभव है.

परिवार और प्रेम जीवन- यदि आपकी घर-परिवार के किसी सदस्य के साथ अनबन चल रही है तो किसी वरिष्ठ व्यक्ति की हेल्प से गलतफहमी से दूर होंगी और आपके रिलेशन एक बार फिर से ट्रैक पर आ जाएंगे. यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने सोच रहे हैं तो ऐसा करने पर आपकी बात बन सकती है. पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे. खट्टी-मीठी तकरार के साथ मैरिड लाइफ सुखमय बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 26 Jan 2026 08:30 AM (IST)
Aquarius Kumbh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
Embed widget