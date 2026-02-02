Kumbh Weekly Horoscope 2026: कुंभ राशि बिजनेस में आगे बढ़ने के मिलेंगे ऑफर
Kumbh Weekly Horoscope 2 to 8 February 2026: कुंभ राशि के लिए 2 से 8 फरवरी 2026 करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कुंभ साप्ताहिक राशिफल.
Kumbh Weekly Horoscope 2 to 8 February 2026: वीक स्टार्टिंग अपने करियर एंड बिज़नेस को आगे बढ़ाने के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपको अपने बेस्ट फ्रेंड्स एंड वेल विशर का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। बिज़नेस रिलेटेड लंबी या छोटी दूरी की ट्रेवलिंग करनी पड़ सकती है.
- यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी. इस दौरान आपको अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के बड़े ऑफर मिल सकते हैं.
- मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी. यदि आप रोजी-रोजगार की तलाश में टहल रहे हैं तो आपकी यह मनोकामना पूरी हो सकती है.
- मिड वीक आपकी धार्मिक और सामाजिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी. इस दौरान आपको किसी कार्य विशेष के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है.
- वीकेंड आपको संतानपक्ष से जुड़ी कोई शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुटे स्टूडेंट्स के लिए शुभ है.
- नौकरीपेशा लोग अपने प्रोजेक्ट की जानकारी हर किसी से साझा न करें, आपके साथ धोखा हो सकता है. भरोसा टूट सकता है.
- किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से कोई बड़ी समस्या का हल निकल आने पर आप राहत महसूस करेंगे.
- ऑफिस में आपके सीनियर के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे. वर्किंग वुमन के कद और पद में वृद्धि होगी जिससे उनका न सिर्फ ऑफिस में बल्कि घर-परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा.
- प्रेम संबंध की दृष्टि से शुभ साबित होगा. यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं तो आपकी बात बन जाएगी वहीं पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे.
- वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
