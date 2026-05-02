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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKumbh Saptahik Rashifal 3-9 May 2026: कुंभ राशि के लिए तरक्की वाले रहेंगे 7 दिन, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Kumbh Saptahik Rashifal 3-9 May 2026: कुंभ राशि के लिए तरक्की वाले रहेंगे 7 दिन, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Kumbh Saptahik Rashifal 3 to 9 May 2026: कुंभ राशि के लिए मई का पहला सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 02 May 2026 10:24 AM (IST)
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  • आईटी/तकनीकी व्यापार में नवाचार से लाभ, डिजिटल प्लेटफॉर्म से विस्तार होगा।
  • कार्यस्थल पर रचनात्मकता से बॉस खुश, विदेश में नौकरी के अवसर बढ़ेंगे।
  • छात्रों के लिए एआई/आधुनिक विषय सीखने, कलाकारों के लिए पहचान बनाने का समय।
  • स्वास्थ्य उत्तम, रिश्तों में मधुरता, सामाजिक प्रभाव और आर्थिक सुधार होगा।

Kumbh Saptahik Rashifal 3 to 9 May 2026: कुंभ राशि वालों के लिए 3 से 9 मई 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. कुंभ राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

कुंभ साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope 2026)

बिजनेस साप्ताहिक राशिफल: वीक स्टार्टिंग नवाचार और नई सोच से करियर संवारने का है, आईटी या तकनीकी क्षेत्र के बिजनेस में अपार लाभ होगा. नए बिजनेस की शुरुआत के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना बहुत फायदेमंद रहेगा. इस समय आपकी अलग सोच और नए आइडियाज आपको भीड़ से अलग पहचान दिलाएंगे. जो लोग ऑनलाइन या टेक से जुड़े काम कर रहे हैं, उन्हें नए क्लाइंट्स और बड़े अवसर मिल सकते हैं, जिससे उनका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा और आय के नए स्रोत भी बनेंगे.

नौकरी पेशा साप्ताहिक राशिफल: ऑफिस में आपकी क्रिएटिविटी बॉस को बहुत पसंद आएगी और जूनियर्स आपके साथ काम करने के लिए लालायित रहेंगे. विदेश में नौकरी कर रहे लोगों के लिए यह समय नेटवर्किंग बढ़ाने और बड़ी उपलब्धियां हासिल करने का है. कार्यस्थल पर आपकी सोच और काम करने का तरीका दूसरों को प्रेरित करेगा और आप टीम के लिए एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरेंगे. आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप अपनी समझदारी और कौशल से सफलतापूर्वक निभाएंगे.

शिक्षा साप्ताहिक राशिफल: स्टूडेंट्स के लिए एआई और आधुनिक विषयों को सीखने का यह सही समय है. कलाकारों की प्रदर्शनी सफल रहेगी. शिक्षा के क्षेत्र में आपकी जिज्ञासा और सीखने की इच्छा आपको आगे बढ़ाएगी और आप नए-नए विषयों में महारत हासिल करने का प्रयास करेंगे. यह समय भविष्य की जरूरतों के अनुसार खुद को तैयार करने का है, जिससे आपको आगे चलकर बड़े अवसर मिल सकते हैं. कलाकारों के लिए भी यह समय अपनी प्रतिभा को दिखाने और पहचान बनाने का बेहतरीन अवसर लेकर आएगा.

सेहत साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा. आप मानसिक रूप से काफी रिलैक्स महसूस करेंगे. लव लाइफ में नया उत्साह और रोमांच रहेगा. संतान के साथ मित्रवत व्यवहार से घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा और छोटी यात्राएं मनोरंजन प्रदान करेंगी. आपकी सकारात्मक ऊर्जा और संतुलित जीवनशैली आपको हर काम में सफलता दिलाने में मदद करेगी. परिवार के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक शांति देगा और रिश्तों को और मजबूत बनाएगा.

यह सप्ताह आपके लिए नए अवसरों और संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है. सामाजिक जीवन में भी आपका प्रभाव बढ़ेगा और आप नए लोगों से जुड़ेंगे, जिससे आपके संपर्क मजबूत होंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आप भविष्य के लिए बेहतर योजनाएं बना पाएंगे. कुल मिलाकर, यह सप्ताह आपके लिए प्रगति, नवाचार और खुशियों से भरपूर रहने वाला है. जहां हर क्षेत्र में आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे.

ये भी पढ़ें: Makar Saptahik Rashifal 3-9 May 2026: मकर राशि के लिए टफ वीक, जरा सी चूक करा सकती है बड़ा नुकसान
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 02 May 2026 10:24 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Saptahik Rashifal Aquarius Horoscope 2026 Kumbh Rashifal 2026
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