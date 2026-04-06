हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKumbh Saptahik Rashifal 6-12 April 2026:कुंभ साप्ताहिक राशिफल, आलस्य और घमंड पड़ सकता है भारी

Kumbh Saptahik Rashifal 6-12 April 2026:कुंभ साप्ताहिक राशिफल, आलस्य और घमंड पड़ सकता है भारी

Kumbh Weekly Horoscope 2026 (6 to 12 April 2026): कुंभ राशि के लिए अप्रैल का नया सप्ताह यानी 6-12 अप्रैल करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 06 Apr 2026 02:06 PM (IST)
Preferred Sources

Kumbh Weekly Horoscope 2026 (6 to 12 April 2026): अप्रैल 2026 महीने का यह नया सप्ताह 6 से 12 अप्रैल का समय कुंभ राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कुंभ राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

कुंभ साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope)

  • कुंभ राशि को अप्रैल के पहले सप्ताह में आलस्य और घमंड से बचना होगा. यह समय आपके लिए सतर्क रहने और अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाने का संकेत दे रहा है. यदि आप इस सप्ताह लापरवाही या टालमटोल की प्रवृत्ति अपनाते हैं तो कई अच्छे अवसर आपके हाथ से निकल सकते हैं. इसलिए जरूरी है कि आप अपने काम के प्रति सजग रहें और पूरी लगन के साथ अपने दायित्वों को निभाने का प्रयास करें.
  • किसी भी काम को कल पर टालने की आदत आपके लिए बड़े नुकसान का कारण बन सकती है, ऐसे में अपने सभी काम समय पर पूरा करने का प्रयास करें. यदि आप समय का सही उपयोग करेंगे तो कई मुश्किल काम भी आसानी से पूरे हो सकते हैं. यह सप्ताह आपको अनुशासन और समय प्रबंधन का महत्व समझाने वाला साबित हो सकता है. अपने काम की प्राथमिकताओं को तय करें और उसी के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें.
  • साथ ही घर हो या कार्यस्थल, लोगों को एक साथ रखें. आपके व्यवहार और नेतृत्व क्षमता का असर आपके आसपास के लोगों पर पड़ेगा. यदि आप सभी को साथ लेकर चलेंगे तो कई कार्य आसानी से पूरे हो जाएंगे. परिवार और सहकर्मियों के साथ मधुर संबंध बनाए रखना इस समय आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा.
  • साथ में कारोबार करने वाले लोगों को अपना कारोबार दूसरों के हाथों में छोड़ने से बचना चाहिए. व्यापार से जुड़े निर्णय खुद लें और हर काम पर अपनी नजर बनाए रखें. यदि आप बिना देखरेख के काम दूसरों पर छोड़ देंगे तो आगे चलकर परेशानी हो सकती है. इसलिए इस समय अपने व्यवसाय पर विशेष ध्यान देना आपके लिए जरूरी होगा.
  • सप्ताह के दूसरे भाग में कुंभ राशि वालों को अचानक कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. यह जिम्मेदारी आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन यदि आप पूरे आत्मविश्वास और मेहनत के साथ इसे निभाएंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. इसे पूरा करने के लिए उन्हें अतिरिक्त प्रयास और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होगी. यह समय आपके कौशल और क्षमता को साबित करने का अवसर भी लेकर आ सकता है.
  • परीक्षा और प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्रों को सप्ताह के अंत में कोई अच्छी खबर मिल सकती है. यदि आपने मेहनत और लगन के साथ तैयारी की है तो उसका सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बन सकती है. यह खबर आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाने का काम करेगी और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी.
  • सप्ताह के दूसरे भाग में अपनी सेहत और रिश्ते दोनों का ध्यान रखें. अधिक काम या तनाव के कारण थकान महसूस हो सकती है, इसलिए समय-समय पर आराम करना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी होगा. इस दौरान अपने परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह और भावनाओं को नजरअंदाज करने से बचें. उनकी सलाह आपके लिए मार्गदर्शन का काम कर सकती है.
  • लव लाइफ में विवाद की बजाय बातचीत से गलतफहमियां दूर करें। यदि किसी बात को लेकर मतभेद हो तो उसे शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करें. रिश्तों में संवाद और विश्वास बहुत जरूरी होता है. अपने वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए जीवनसाथी के लिए समय निकालें.

ये भी पढ़ें: Makar Saptahik Rashifal 6-12 April 2026: मकर राशि के लिए शानदार सप्ताह! करियर, धन और रिश्तों में खुशियां
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read More
Published at : 06 Apr 2026 02:06 PM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Kumbh Rashi Aquarius Horoscope 2026 Kumbh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026

Frequently Asked Questions

अप्रैल 2026 के पहले सप्ताह में कुंभ राशि वालों को किन बातों से बचना चाहिए?

अप्रैल 2026 के पहले सप्ताह में कुंभ राशि वालों को आलस्य और घमंड से बचना चाहिए। लापरवाही या टालमटोल करने से अच्छे अवसर हाथ से निकल सकते हैं।

व्यापार में कुंभ राशि वालों को इस सप्ताह क्या करना चाहिए?

जो लोग कारोबार में हैं, उन्हें अपना काम दूसरों के हाथों में छोड़ने से बचना चाहिए। व्यापार से जुड़े निर्णय स्वयं लें और हर काम पर अपनी नजर बनाए रखें।

क्या कुंभ राशि वालों को सप्ताह के दूसरे भाग में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है?

हाँ, सप्ताह के दूसरे भाग में कुंभ राशि वालों को अचानक कोई बड़ी और चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। इसे आत्मविश्वास से निभाने पर अच्छे परिणाम मिलेंगे।

परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

परीक्षा और प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्रों को सप्ताह के अंत में अच्छी खबर मिल सकती है। मेहनत और लगन से तैयारी का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है।

कुंभ राशि वालों को अपनी सेहत और रिश्तों के बारे में क्या ध्यान रखना चाहिए?

सप्ताह के दूसरे भाग में अपनी सेहत और रिश्तों दोनों का ध्यान रखें। अधिक काम से थकान हो सकती है, इसलिए आराम करें और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह को नजरअंदाज न करें।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Kumbh Saptahik Rashifal 6-12 April 2026:कुंभ साप्ताहिक राशिफल, आलस्य और घमंड पड़ सकता है भारी
Kumbh Saptahik Rashifal 6-12 April 2026:कुंभ साप्ताहिक राशिफल, आलस्य और घमंड पड़ सकता है भारी
ऐस्ट्रो
Makar Saptahik Rashifal 6-12 April 2026: मकर राशि के लिए शानदार सप्ताह! करियर, धन और रिश्तों में खुशियां
Makar Saptahik Rashifal 6-12 April 2026: मकर राशि के लिए शानदार सप्ताह! करियर, धन और रिश्तों में खुशियां
ऐस्ट्रो
Dhanu Saptahik Rashifal 6-12 April 2026: धनु राशि के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव, मुश्किलें होंगी आसान
Dhanu Saptahik Rashifal 6-12 April 2026: धनु राशि के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव, मुश्किलें होंगी आसान
ऐस्ट्रो
Vrishchik Saptahik Rashifal 6-12 April 2026: अचानक धनलाभ से बनेगी बात, वश्चिक राशि को मिलेंगे करियर में नए मौके
Vrishchik Saptahik Rashifal 6-12 April 2026: अचानक धनलाभ से बनेगी बात, वश्चिक राशि को मिलेंगे करियर में नए मौके
Advertisement

वीडियोज

धुरंधर: द रिवेंज, पंछी 2, रहमान डकैत, कॉमेडी और पंजाबी फिल्मों पर Prince Kanwaljit से खास बातचीत
Sansani: महाजंग में ‘शब्दों का प्रहार’ ! | Iran-israel War | Middle East War | Iranattackisrael
Delhi News: दिल्ली में 1.20 लाख नकली गोलियों का जखीरा बरामद! | Fake Madicine | Operation Health
Iran US Israel War: ईरान पर अमेरिका के बड़े ऑर्डर, अब होगा महायुद्ध शुरू | Mojtaba Khamenei | Hormuz
Janhit: अंतिम चेतावनी, 24 घंटे में तय होगा जंग का भविष्य | Iran US Israel War | Trump | Netanyahu
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
युद्ध के बीच ईरान को बड़ा झटका , यूएस-इजरायल हमले में मारे गए IRGC इंटेलिजेंस चीफ
युद्ध के बीच ईरान को बड़ा झटका , यूएस-इजरायल हमले में मारे गए IRGC इंटेलिजेंस चीफ
दिल्ली NCR
दिल्ली में कथित शराब घोटाले के मामले में पेशी से पहले अरविंद केजरीवाल बोले- अभी कुछ बोलना ठीक नहीं...
कथित शराब घोटाले के मामले में पेशी से पहले अरविंद केजरीवाल बोले- अभी कुछ बोलना ठीक नहीं...
विश्व
'भारत तोड़ सकता है अमेरिका का...', जंग के बीच मशहूर अर्थशास्त्री की भविष्यवाणी, बताया इंडिया कौन सा प्लान करे लागू
'भारत तोड़ सकता है अमेरिका का...', जंग के बीच मशहूर अर्थशास्त्री की भविष्यवाणी, बताया इंडिया कौन सा प्लान करे लागू
क्रिकेट
RCB Vs CSK: सरफराज खान ने आईपीएल में रचा इतिहास, तूफानी पारी खेलकर बनाया ये रिकॉर्ड
RCB Vs CSK: सरफराज खान ने आईपीएल में रचा इतिहास, तूफानी पारी खेलकर बनाया ये रिकॉर्ड
ओटीटी
'एक रात के लिए 50 लाख', बिजनेसमैन ने मेल पर की गंदी डिमांड, चंद्रिका दीक्षित बोलीं- मेरे पास सबूत है
'एक रात के लिए 50 लाख', बिजनेसमैन ने मेल पर की गंदी डिमांड, चंद्रिका दीक्षित का छलका दर्द
विश्व
Explained: जब मिस्र ने बंद किया था सुएज कैनाल... US-ब्रिटेन की बदौलत नेहरू ने चुना था यह रास्ता? कैसे 70 साल बाद दोहरा रहा इतिहास?
जब मिस्र ने बंद किया था सुएज... नेहरू ने किसका दिया था साथ? कैसे 70 साल बाद दोहरा रहा इतिहास
हेल्थ
Protein Rich Rice: क्या चावल खाने से डरते हैं? CSIR की नई खोज से बदलेगी आपकी थाली, आयरन-विटामिन की नहीं होगी कमी
क्या चावल खाने से डरते हैं? CSIR की नई खोज से बदलेगी आपकी थाली, आयरन-विटामिन की नहीं होगी कमी
नौकरी
UP Teacher Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को मिली रफ्तार, ई-अधियाचन पोर्टल मंजूर; 24 हजार से ज्यादा पदों पर जल्द होगी भर्ती
उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को मिली रफ्तार, ई-अधियाचन पोर्टल मंजूर; 24 हजार से ज्यादा पदों पर जल्द होगी भर्ती
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget