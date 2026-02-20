हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKumbh Weekly Rashifal 2026: 22 से 28 फरवरी के बीच आज सकता है कोई बड़ा खर्च, कुंभ वाले पढ़ें राशिफल

Kumbh Weekly Rashifal 2026: 22 से 28 फरवरी के बीच आज सकता है कोई बड़ा खर्च, कुंभ वाले पढ़ें राशिफल

Kumbh Weekly Rashifal 2026 (22 to 28 February): कुंभ राशि के लिए फरवरी का नया सप्ताह यानी 22 से 28 फरवरी करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 20 Feb 2026 05:18 PM (IST)
Preferred Sources

Kumbh Weekly Rashifal 2026 (22 to 28 February): फरवरी 2026 महीने का चौथा सप्ताह 22 से 28 फरवरी का समय कुंभ राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कुंभ राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना भविष्यफल, यहां पढ़ें पूरा साप्ताहिक राशिफल.

कुंभ साप्ताहिक राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायक रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत में व्यर्थ के कार्यों में आपका अधिकांश समय बर्बाद हो सकता है. इस सप्ताह लोगों के द्वारा समय पर सहयोग न मिलने के कारण आपका मन खिन्न रहेगा. कार्यक्षेत्र में अपनी छवि को बेहतर बनाए रखने की चिंता सताएगी. यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो इस सप्ताह आपको अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है.

कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने से बचते हुए शरीर का विशेष ख्याल रखना होगा. किसी भी पुरानी बीमारी के उभरने अथवा मौसमी बीमारी को नजरंदाज न करें अन्यथा आपको शारीरिक और मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ सकती है. सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है, जिसे पूरा करने के लिए आपको उधार भी लेना पड़ सकता है.

रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको कोई भी ऐसा वादा नहीं करना चाहिए जिसे पूरा करना आपके लिए मुश्किल का सबब बन जाए. किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी के कारण लव पार्टनर के साथ आपके प्रेम संबंध बिगड़ सकते हैं. ऐसे में अपने रिश्ते से जुड़ी बातों को निजी रखने का प्रयास करें और आपसी संवाद को मजबूत बनाएं. धैर्य और समझदारी से काम लेने पर परिस्थितियां आपके पक्ष में होती नजर आएंगी.

कुंभ राशि के लिए उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें.

ये भी पढ़ें: Makar Weekly Rashifal 2026: मकर राशि के लिए चेतावनी, सेहत और संबंधों पर ध्यान देने की जरूरत

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 20 Feb 2026 05:18 PM (IST)
Tags :
Aquarius Weekly Horoscope Saptahik Rashifal 2026 Kumbh Weekly Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Kumbh Weekly Rashifal 2026: 22 से 28 फरवरी के बीच आज सकता है कोई बड़ा खर्च, कुंभ वाले पढ़ें राशिफल
22 से 28 फरवरी के बीच आज सकता है कोई बड़ा खर्च, कुंभ वाले पढ़ें राशिफल
ऐस्ट्रो
Makar Weekly Rashifal 2026: मकर राशि के लिए चेतावनी, सेहत और संबंधों पर ध्यान देने की जरूरत
Makar Weekly Rashifal 2026: मकर राशि के लिए चेतावनी, सेहत और संबंधों पर ध्यान देने की जरूरत
ऐस्ट्रो
Dhanu Weekly Rashifal 2026: धनु राशि के लिए फरवरी का आखिरी सप्ताह रहेगा आपाधापी भरा, लेकिन...
धनु राशि के लिए फरवरी का आखिरी सप्ताह रहेगा आपाधापी भरा, लेकिन...
ऐस्ट्रो
Vrishchik Weekly Rashifal 2026: वृश्चिक राशि वालों के वाणी-व्यवहार से प्रभावित होंगे लोग, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
वृश्चिक राशि वालों के वाणी-व्यवहार से प्रभावित होंगे लोग, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
Advertisement

वीडियोज

Board of Peace में भारत बना OBSERVER, इसका क्या मतलब? INSIDE STORY | ABPLIVE
Tumse Tum Tak: 😱Mandap में Mohit ने ठुकराई Anu, Aryavardhan रह गया देखता #sbs
Bollywood News: हॉलीवुड ने किया बॉलीवुड कॉपी? मार्गोट रॉबी में दिखा करीना की गीत वाला स्टाइल फ्लेवर
Board of Peace की मीटिंग में Shehbaz Sharif की हुई ऐसी बेइज्जती कि पूरी दुनिया हुई लोट-पोट | ABPLIVE
Rocky Bhai की वापसी! Toxic Teaser ने मचाया सिनेमाघरों में तूफान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Attack Iran: ईरान-अमेरिका के बीच छिड़ेगी जंग? ट्रंप का 10 दिन वाला अल्टीमेटम...ब्रिटेन का एयरबेस देने से इनकार | Top Points
ईरान-अमेरिका के बीच छिड़ेगी जंग? ट्रंप का 10 दिन वाला अल्टीमेटम...ब्रिटेन का एयरबेस देने से इनकार | Top Points
दिल्ली NCR
AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर कुमार विश्वास बोले, 'देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ये...'
AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर कुमार विश्वास बोले , 'विपक्ष के मुद्दाहीन नंगपन का प्रदर्शन'
इंडिया
US- Pax Silica Alliance: अमेरिका संग 'पैक्स सिलिका' में शामिल हो गया भारत, क्या है ये, कैसे नया किंग बनेगा इंडिया?
अमेरिका संग 'पैक्स सिलिका' में शामिल हो गया भारत, क्या है ये, कैसे नया किंग बनेगा इंडिया?
क्रिकेट
अपने बर्थडे पर माहिका ने सरेआम हार्दिक पांड्या पर लुटाया प्यार, सेलिब्रेशन का खास वीडियो आया सामने
अपने बर्थडे पर माहिका ने सरेआम हार्दिक पांड्या पर लुटाया प्यार, देखें वीडियो
मूवी रिव्यू
Do Deewane Seher Mein Review: ये क्यूट लव स्टोरी काफी ज्यादा रिलेटेबल है, सिद्धांत चतुर्वेदी-मृणाल ठाकुर ने दिखाया डर के आगे जीत है 
दो दीवाने शहर में रिव्यू: सिद्धांत चतुर्वेदी-मृणाल ठाकुर ने दिखाया डर के आगे जीत है 
इंडिया
AI समिट में विदेशी डेलीगेशन के सामने क्यों किया प्रोटेस्ट? यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने abp न्यूज़ को बताई वजह
AI समिट में विदेशी डेलीगेशन के सामने क्यों किया प्रोटेस्ट? यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने abp न्यूज़ को बताई वजह
यूटिलिटी
DDA ने बढ़ाई प्रीमियम हाउसिंग स्कीम की डेट, MIC-LIG से लेकर जनता फ्लैट के लिए हो रहे रजिस्ट्रेशन; जानें प्रोसेस
DDA ने बढ़ाई प्रीमियम हाउसिंग स्कीम की डेट, MIC-LIG से लेकर जनता फ्लैट के लिए हो रहे रजिस्ट्रेशन; जानें प्रोसेस
शिक्षा
यूपी बोर्ड परीक्षा से नदारद स्टूडेंट्स, दो दिन में 3 लाख से ज्यादा ने छोड़ा एग्जाम
यूपी बोर्ड परीक्षा से नदारद स्टूडेंट्स, दो दिन में 3 लाख से ज्यादा ने छोड़ा एग्जाम
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Embed widget