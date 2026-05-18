Kumbh Weekly Horoscope 2026 (18 to 24 May 2026): मई 2026 महीने का यह नया सप्ताह 18 से 24 मई का समय कुंभ राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कुंभ राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

कुंभ साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope)

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुल मिलाकर शुभता, सौभाग्य और सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है. हालांकि सप्ताह की शुरुआत में कुछ परेशानियां और रुकावटें सामने आ सकती हैं, लेकिन जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा, परिस्थितियां आपके पक्ष में होती चली जाएंगी. यदि आप धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखेंगे तो सप्ताह के उत्तरार्ध तक आपको अपने प्रयासों का अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा.

सप्ताह के शुरुआती दिनों में कामकाज से जुड़ी कुछ दिक्कतें परेशान कर सकती हैं. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपेक्षा के अनुसार सहयोग नहीं मिल पाएगा. सीनियर और जूनियर दोनों के साथ तालमेल बैठाने में थोड़ी परेशानी महसूस हो सकती है. ऐसे समय में किसी भी विवाद या बहस में पड़ने से बचें और अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें. आपकी छोटी-सी लापरवाही विरोधियों को मौका दे सकती है.

व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी सप्ताह का पूर्वार्ध थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. धन लाभ और उन्नति के अवसर सामने आने के बावजूद उनका पूरा फायदा उठाने में कठिनाई महसूस हो सकती है. कुछ योजनाएं अधूरी रह सकती हैं या निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति बन सकती है. ऐसे में जल्दबाजी से बचें और अनुभवी लोगों की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें.

इस दौरान आपको अपने विरोधियों और उन लोगों से विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत होगी, जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करते हैं. कुछ लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या कर सकते हैं और आपके काम में बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं. इसलिए अपनी योजनाओं और महत्वपूर्ण बातों को ज्यादा लोगों के साथ साझा करने से बचें.

सप्ताह के मध्य से परिस्थितियों में बड़ा और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे और आपको लगेगा कि जिंदगी एक बार फिर सही दिशा में आगे बढ़ रही है. आपके साहस, मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी और पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन सकते हैं.

आर्थिक दृष्टि से भी यह समय लाभकारी साबित होगा. धन लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे और रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है. व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यात्रा के योग बन रहे हैं. यह यात्रा न सिर्फ सुखद बल्कि भविष्य के लिए लाभदायक साबित हो सकती है. नए संपर्क बनेंगे और व्यापार विस्तार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं.

घर और बाहर दोनों जगह आपके निर्णयों और कार्यशैली की प्रशंसा होगी. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और लोग आपकी बातों को महत्व देंगे. परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलने से मानसिक शांति बनी रहेगी. जीवनसाथी आपके हर निर्णय में साथ खड़ा नजर आएगा और दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी.

प्रेम संबंधों के लिए भी यह सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है. प्रेम संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे और लव पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी. यदि किसी बात को लेकर पहले तनाव चल रहा था तो वह दूर हो सकता है. विवाहित लोगों का वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा और परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा.

स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह सामान्य रहेगा. शुरुआती दिनों में थोड़ी थकान या तनाव महसूस हो सकता है, लेकिन बाद में स्थिति बेहतर होती चली जाएगी.

उपाय: शनिवार के दिन श्रद्धा भाव से चींटियों को आटा डालें और शनिदेव की पूजा करें.

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