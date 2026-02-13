Kumbh Weekly Rashifal 2026 (15 to 21 February): फरवरी 2026 महीने का तीसरा सप्ताह 15 से 21 फरवरी का समय कुंभ राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कुंभ राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना भविष्यफल, यहां पढ़ें पूरा साप्ताहिक राशिफल.

कुंभ साप्ताहिक राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ परिणाम लेकर आएगा. इस सप्ताह आपकी योजनाएं समय पर पूरी होंगी और कई बाधाएं भी दूर होंगी. कार्यक्षेत्र में किसी वरिष्ठ अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति से सकारात्मक संपर्क बन सकता है, जो आपके करियर के लिए लाभकारी साबित हो सकता है.

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय सकारात्मक संकेत लेकर आ सकता है. कार्यक्षेत्र में आपके प्रदर्शन और मेहनत को सराहना मिल सकती है, जिसके चलते प्रमोशन या वेतन वृद्धि के योग बन सकते हैं. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती हैं. जो भविष्य में आपके करियर को मजबूत बनाने में मदद करेंगी.

वहीं व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए भी यह समय प्रगति का संकेत दे रहा है. कारोबार में विस्तार के अवसर मिल सकते हैं और लाभ में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है. आर्थिक दृष्टि से स्थिति पहले से बेहतर रहेगी, आय के नए स्रोत बनने के संकेत हैं और आपकी वित्तीय स्थिति अधिक मजबूत हो सकती है.

इस सप्ताह आपकी सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन अतिरक्ति काम से थकान हो सकती है. परिवार के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा और घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा. प्रेम संबंधों में भी मधुरता आएगी. इस सप्ताह आप किसी सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेकर अपनी छवि सुधार सकते हैं. यात्रा का योग भी बना है, जो लाभदायक रहेगी.

कुंभ राशि के लिए उपाय- गायत्री मंत्र का जाप करें.

ये भी पढ़ें: Makar Weekly Rashifal 2026: मकर साप्ताहिक राशिफल, जल्दबाजी से बचें, खर्च बढ़ने और रुकावट के मिल रहे संकेत