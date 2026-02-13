हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKumbh Weekly Rashifal 2026: कुंभ राशि के लिए शानदार है सप्ताह, करियर में तरक्की और कारोबार में लाभ

Kumbh Weekly Rashifal 2026: कुंभ राशि के लिए शानदार है सप्ताह, करियर में तरक्की और कारोबार में लाभ

Kumbh Weekly Rashifal 2026 (15 to 21 February): कुंभ राशि के लिए फरवरी का नया सप्ताह यानी 15 से 21 फरवरी करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 13 Feb 2026 06:58 PM (IST)
Kumbh Weekly Rashifal 2026 (15 to 21 February): फरवरी 2026 महीने का तीसरा सप्ताह 15 से 21 फरवरी का समय कुंभ राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कुंभ राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना भविष्यफल, यहां पढ़ें पूरा साप्ताहिक राशिफल.

कुंभ साप्ताहिक राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ परिणाम लेकर आएगा. इस सप्ताह आपकी योजनाएं समय पर पूरी होंगी और कई बाधाएं भी दूर होंगी. कार्यक्षेत्र में किसी वरिष्ठ अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति से सकारात्मक संपर्क बन सकता है, जो आपके करियर के लिए लाभकारी साबित हो सकता है.

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय सकारात्मक संकेत लेकर आ सकता है. कार्यक्षेत्र में आपके प्रदर्शन और मेहनत को सराहना मिल सकती है, जिसके चलते प्रमोशन या वेतन वृद्धि के योग बन सकते हैं. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती हैं. जो भविष्य में आपके करियर को मजबूत बनाने में मदद करेंगी.

वहीं व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए भी यह समय प्रगति का संकेत दे रहा है. कारोबार में विस्तार के अवसर मिल सकते हैं और लाभ में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है. आर्थिक दृष्टि से स्थिति पहले से बेहतर रहेगी, आय के नए स्रोत बनने के संकेत हैं और आपकी वित्तीय स्थिति अधिक मजबूत हो सकती है.

इस सप्ताह आपकी सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन अतिरक्ति काम से थकान हो सकती है. परिवार के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा और घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा. प्रेम संबंधों में भी मधुरता आएगी. इस सप्ताह आप किसी सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेकर अपनी छवि सुधार सकते हैं. यात्रा का योग भी बना है, जो लाभदायक रहेगी.

कुंभ राशि के लिए उपाय- गायत्री मंत्र का जाप करें.

ये भी पढ़ें: Makar Weekly Rashifal 2026: मकर साप्ताहिक राशिफल, जल्दबाजी से बचें, खर्च बढ़ने और रुकावट के मिल रहे संकेत

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 13 Feb 2026 06:58 PM (IST)
Aquarius Weekly Horoscope Saptahik Rashifal 2026 Kumbh Weekly Horoscope 2026
